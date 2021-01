[Soldes] Le casque Marshall Major 3 Bluetooth chute -47%

Dans un marché très concurrentiel, le Marshall Major III est un casque Bluetooth qui a su faire ses preuves. Les soldes donnent l’occasion de l’acquérir à un prix complètement dérisoire.

Vous retrouverez plusieurs casques Bluetooth sur internet. Néanmoins, si vous devez en retenir un c’est le Marshall Major 3. Celui-ci fera l’affaire pour les personnes qui ne souhaitent pas investir plus de 100 € dans un casque. Il est disponible sur plusieurs sites d’e-commerces (Amazon, la Fnac et Darty) à 79,99 € au lieu de 149,99 € soit une belle économie de 70 €. Notez qu’il est disponible à ce prix là en blanc. Les versions noires et marron coûtent quant à elles plus cher.

Un design qui a fait le succès du Marshall Major 3

Le design du Marshall Major 3 est vraiment reconnaissable entre mille. Vous retrouverez là un casque supra-auriculaire, c’est-à-dire qu’il vient se placer sur vos oreilles. Marshall a travaillé sur l’ergonomie du casque en intégrant des charnières qui viennent s’incliner selon votre tête. Bien que certains casques de ce même type viennent poser problème au fil du temps, le Major 3 reste agréable à porter. Le casque Bluetooth possède deux transducteurs de 40 mm avec un très bon équilibre audio.

Le casque de Marshall est certifié Apt-X, ce genre de Bluetooth apporte une meilleure qualité pendant les écoutes. Vous pourrez écouter vos styles musicaux préférés sans aucun problème. Pour la petite histoire, l’Apt-X est venu remplacer le SBC qui avait tendance à rallonger la latence entre les appareils et vient par la même occasion améliorer la qualité audio.

Le Marshall Major 3 est vendu à 79,99 € sans sa version Bluetooth. Un casque sans fil qui fera le bonheur des personnes qui sont amenées à faire du sport ou beaucoup de déplacement. Il dispose d’un bouton de contrôle directionnel. Ce dernier vous permettra de changer de musique, baisser le volume ou même mettre la musique en lecture. Pour ceux qui souhaite préserver la batterie du Major 3 de Marshall, le casque possède un port mini-jack 3,5 mm afin de le brancher directement à un smartphone ou un ordinateur.

En ce qui concerne l’autonomie, le Marshall Major 3 possède une batterie qui pourra vous restituer une trentaine d’heures de musiques. Gardez à l’esprit que l’autonomie peut changer selon l’utilisation que vous aurez avec le casque Bluetooth. Retrouvez le Marshal Major 3 Bluetooth en blanc sur Amazon, Darty et la Fnac au prix de 79,99 € soit -47 % de réduction.

