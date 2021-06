Critique : Lupin partie 2, plus dure sera la chute

En début d'année, la première partie de Lupin sur Netflix réalisait un véritable carton, devenant la production française la plus regardée à l'étranger pour la plate-forme. Voulant battre le fer pendant qu'il est chaud, cette dernière n'a pas tardé à nous sortir la deuxième partie des aventures du gentleman-cambrioleur incarné par Omar Sy. Verdict.

© Netflix / Emmanuel Guimier

Lupin est de retour avec cinq épisodes inédits et un objectif : renouveler le succès de ses débuts et ses 76 millions de visionnages pour Netflix, bien content qu’une série française s’exporte aussi bien à l’étranger. De notre côté, nous n’étions pas en reste question impatience puisque malgré de grosses faiblesses, la première partie nous avait convaincu avec sa relecture moderne et son amour pour les œuvres de Maurice Leblanc, tout en assurant le côté divertissement. Bref, on s’est jetés sur cette partie 2.

Attention, il vaut mieux avoir vu la première partie avant de continuer à lire cet article.

Le début de ce sixième épisode enchaîne directement avec les événements précédents et Assane (Omar Sy) part à la poursuite du kidnappeur (Adama Niane) de son fils Raoul avec l’aide de l’inspecteur Youssef (Soufiane Guerrab). Une sous-intrigue qui se révèle bien vite absolument inintéressante tant elle manque de tension, de mise en scène, d’écriture et de jeu d’acteurs. Sans compter les nombreux faux raccords.

Une mise en bouche d’autant difficile à regarder qu’on imaginait voir cette partie 2 pousser les curseurs pour corriger les défauts de la première, tout en apportant davantage de surprise et d’énergie. Raté, elle fonce dans le mur à pleine vitesse en nous proposant deux épisodes dignes d’une vieille série policière de TF1.

Lupin en panne

Un constat amer qui ne nous quittera plus, même une fois la série revenue sur les rails avec un Assane redevenu Lupin. Malgré une volonté bien présente de continuer à jouer sur les écrits de Maurice Leblanc, le show semble avoir perdu tout son charme, presque comme s’il n’y avait plus de conviction, ni de la part des scénaristes, ni de la part des acteurs. Le départ de Louis Leterrier (remplacé par Hugo Gélin qui fait de son mieux) de la réalisation principale paraît avoir mis un coup d’arrêt à la moindre ambition.

Alors certes, les cinq épisodes s’enchaînent encore sans difficulté, mais là où on y trouvait de quoi se divertir quelques mois plus tôt, on en rit plus qu’autre chose aujourd’hui. Un peu comme La Casa de Papel avant elle, la série tombe presque dans l’auto-parodie où elle refait la même chose, mais en beaucoup moins bien. Les déguisements d’Assane ne tromperaient que des aveugles (soit l’ensemble du casting), les dialogues tournent au ridicule et il n’y a plus à se poser la question de savoir si notre héros est intelligent ou si ce sont les autres qui sont incroyablement stupides, on a la réponse. La partie 1 s’accordait plus d’une facilité scénaristique pour répondre à ses besoins ; cette partie 2 les assumerait presque.

Omar Sy et les autres

Évidemment, Omar Sy continue de porter Lupin sur ses épaules et y croit dur comme fer. Une des rares bonnes idées du scénario est d’ailleurs d’égratigner l’image du gentleman-cambrioleur, plus si gentleman quand il s’agit de manipuler son entourage. Des affranchissements moraux qui bénéficient à l’acteur, exploitant dès lors une plus grande palette de jeu. C’est bien simple, on ne voit que lui !

Néanmoins, s’il surplombe aussi aisément ses camarades, c’est parce que ces derniers n’ont tout simplement aucune chance d’exister. On espérait un meilleur rôle pour Claire (Ludivine Sagnier) et Juliette (Clotilde Hesme) dans cette suite, elles n’auront qu’une place utilitaire dans l’intrigue. Soufiane Guerrab est relégué au poste de side-kick malgré lui et les autres… n’ont pas assez de temps d’apparition pour qu’on en parle. Tout juste si Benjamin (Antoine Gouy) prend plus de présence à l’écran, sans avoir davantage d’importance.

Incapable de convertir nos espoirs, Lupin partie 2 est au mieux une déception, au pire un immense raté. Dans tous les cas, la partie 3 déjà annoncée va devoir tout revoir en profondeur pour espérer nous convaincre à nouveau.