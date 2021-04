[Coup de cœur] Ainsi parlait Iwata-San : Une leçon de maître

Sorti aujourd’hui aux éditions Mana Books, Ainsi parlait Iwata-San revient sur l’histoire singulière de Satoru Iwata, PDG historique de Nintendo entre 2002 et 2015. Bien plus qu’un simple témoignage sur le jeu vidéo, l’ouvrage est à mettre entre toutes les mains.

Sorti en 2020 au Japon, Ainsi parlait Iwata-San aurait pu facilement passer inaperçu en Occident. C’était sans compter sur l’éditeur Mana Books, qui publie aujourd’hui une très belle version française de l’ouvrage imaginé par la rédaction du magazine nippon Hobonichi. À travers quelque 200 pages tirées d’interviews, d’articles de presse ou de sa série “Ask Iwata”, l’ouvrage compile avec soin les différentes prises de paroles de Satoru Iwata au cours de sa carrière. L’occasion de revenir sur le parcours singulier de cette légende vivante, depuis ses débuts en tant que développeur jusqu’à son rôle en tant que quatrième PDG de Nintendo.

À travers le récit de sa propre expérience, l’homme d’affaires nous livre un enseignement modeste mais redoutablement efficace. Si vous vous demandiez à quoi ressemble un bon manager d’entreprise (et plus généralement un bon leader), vous avez désormais la réponse. En côtoyant faillite à la tête de HAL Laboratory, aussi bien que la consécration mondiale au moment de la sortie de la Wii en 2006, le chef d’entreprise a toujours mis en avant une manière de diriger basée sur la communication avec ses employés. En mettant l’accent sur les qualités humaines et le talent de ses collaborateurs plutôt que sur leurs faiblesses, Iwata-San est même considéré en 2007 et 2008 comme l’un des meilleurs dirigeants d’entreprise au monde par le New York Times. En 2014, il avait par exemple pris la décision de réduire de 50% son salaire, afin de ne pas impacter ses salariés suite aux mauvais résultats annuels de Nintendo. À sa mort en 2015, le développeur laisse derrière lui un impressionnant héritage vidéoludique, puisqu’il a notamment contribué à la création des licences Kirby, Pokémon, Metroid ou encore The Legend of Zelda.

Plus qu’une biographie ou un hommage, Ainsi parlait Iwata-San est une véritable leçon de vie. En plus d’être un très bel objet éditorial, ce récit singulier et inspirant promet déjà de s’imposer comme l’un des incontournables de l’année, à mettre entre toutes les mains, et à lire encore et encore. Que l’on soit gamer ou pas, l’ouvrage, proposé à 17€, sera sans aucun doute votre meilleur investissement financier du mois d’avril.