[Sélection] 10 bandes dessinées pour se reconfiner au chaud

Il fait encore froid dehors et le troisième confinement fait déjà des ravages dans votre vie sociale ? Pas de panique, avec cette nouvelle sélection de comics, mangas et bandes dessinées qui nous ont donné envie de rester emmitouflés sous la couette en attendant les beaux jours.

Malgré un agenda littéraire encore bouleversé par les derniers confinements, la situation revient peu à peu à la normale, et les sorties s’enchaînent pour rattraper le retard accumulé. Pas étonnant donc que les derniers mois aient été riches en découvertes et en coups de cœur. Qu’il s’agisse de comics, de bande dessinée ou de mangas, tous semblent s’être fait passer le mot pour nous offrir un début d’année au sommet. Et parce qu’on ne pourra jamais être exhaustifs, on vous propose aussi de découvrir notre sélection de BD qui bousculent les idées reçues sur les femmes.

Sidooh (tome 1)

Scénario et dessin de Takahashi

Publié le 27 janvier 2021 aux éditions Panini Manga, 226 pages, 7,99€

Cru et violent, Sidooh fait l’effet d’une claque. Sortie initialement en 2005, la série emblématique de Tsutomu Takahashi (NeuN, Détonations…) revient cette année dans une nouvelle édition chez Panini Manga, et c’est d’emblée une très belle découverte. L’occasion de (re)découvrir l’épopée tragique de Shotaro 14 ans, et de son petit frère Gentaro 10 ans, deux orphelins aux mains de la secte des Cœurs Purs. Pour survivre, les jeunes garçons vont devoir manier le sabre, et suivre les traces de leur père au milieu d’un groupe aussi sanguinaire que malsain. Spoiler : n’espérez clairement pas un happy end. Le ton comme le dessin est sombre, mature, dérangeant. Mais comme nous, vous aurez sans doute du mal à lâcher prise avant d’avoir terminé votre lecture tellement le récit prend aux tripes. Série complète en 25 tomes, 5 volumes sont déjà disponibles. Le tome 6 est attendu pour le 12 mai prochain, et l’attente promet déjà d’être longue.

1984

Scénario de Jean-Christophe Derrien, dessin de Rémi Torregrossa (d’après George Orwell)

Publié le 6 janvier 2021 aux éditions Soleil, 120 pages, 17,95€

Si vous n’avez jamais pris le temps de lire le roman culte qu’est 1984 de George Orwell, ou si vous voulez simplement vous offrir une jolie version graphique de l’œuvre, les éditions Soleil vous proposent cette année de redécouvrir la dystopie sortie en 1949, dans une lecture condensée mais toujours aussi pessimiste et contemporaine. Porté par un dessin monochrome redoutablement efficace, le récit nous plonge dans l’histoire d’amour interdite de Winston et Julia, deux employés du parti de Big Brother. Avouons-le, on craignait que cette adaptation en bande dessinée ne simplifie un peu trop le texte original, qui compte plus de 300 pages. Bonne nouvelle, il ne fait en réalité que le sublimer, en nous donnant envie de replonger dans le roman pour ne rien louper. Un bon moyen de relativiser (ou pas) sur la folie du monde qui nous entoure, grâce à l’une des plus brillantes références du genre.

La Petite Mort 1,5

Scénario et dessin de Davy Mourier

Publié le 3 février 2021 aux éditions Delcourt, 96 pages, 15,50€

La Petite Mort est heureux avec ses parents et son chat Séphie. Seule ombre au tableau, il rêve de devenir fleuriste, alors que ses Papa et Maman Mort l’imaginent déjà reprendre l’affaire familiale. Attachante et grinçante, la série de Davy Mourier initiée en 2013 n’est plus à présenter. Cette fois, c’est avec un ultime hors série que l’artiste multi casquette vient conclure les aventures de son personnage. Une jolie relecture de l’histoire originale, dans un one-shot alternatif qui s’interroge sur ce qui aurait pu se passer si la Petite Mort avait fait des choix différents. Comme d’habitude, le récit cultive sa double lecture, avec un ton aussi tendre que morbide, et un humour (très) noir. Le genre de BD pop-corn qu’on dévore en quelques dizaines de minutes.

Batman Mythology : La Batcave

Scénarios et dessins collectifs (anthologie)

Publié le 15 janvier 2021 aux éditions Urban Comics, 288 pages, 23€

On ne se lasse décidément pas des anthologies DC Comics. Édité par Urban Comics, ce nouveau recueil dans l’univers du Chevalier Noir ne met pourtant pas à l’honneur le super-héros ou l’un de ses ennemis, mais bien la batcave. Un protagoniste à part entière, qui a largement contribué à construire l’identité de la Chauve-souris à travers les décennies, et qui méritait bien d’être mis à l’honneur. D’abord présentée comme la “salle des trophées” en 1942, l’endroit connaîtra de nombreuses évolutions avant de devenir le repère stratégique de Bruce Wayne. L’occasion de retracer (encore une fois) l’histoire de Gotham sous un angle un peu différent. À noter que d’autres anthologies similaires mettant cette fois à l’honneur La Batmobile, Bruce Wayne ou encore Les morts de Batman sont prévues en 2021.

L’Esprit Critique

Scénario d’Isabelle Bauthian, dessin de Gally

Publié le 3 mars 2021 aux éditions Delcourt, 128 pages 16,50€

Parler fake news et de fact-checking en 2021, l’idée est aussi risquée que contemporaine. À l’heure où les mouvements conspirationnistes sont devenus monnaies courantes sur les réseaux sociaux, L’Esprit Critique tente de déconstruire avec humour et pédagogie nos certitudes et nos idées reçues. Peut-on militer objectivement ? Quelle différence entre interprétation et compréhension ? Doit-on « croire » en la science ? Malgré quelques grosses ficelles scénaristiques qui ont parfois tendance à alourdir le propos, L’Esprit Critique est une vraie leçon, didactique et passionnante, qui nous emporte au cœur de la méthode scientifique et de l’argumentation. À mettre entre toutes les mains.

Mutafukaz 1886 (tome 1)

Scénario de Run, dessin de Hutt

Publié le 12 février 2021 aux éditions Ankama, 32 pages, 4,95€

Si vous n’avez jamais lu la série Mutafukaz, on vous conseille d’interrompre votre lecture pour découvrir cette guerre des gangs complètement déjantée. Maintenant que c’est fait, vous avez désormais tout le loisir de profiter du premier chapitre de Mutafukaz 1886, une relecture des aventures de Vinz et Lino sauce western. Dans cette uchronie résolument moderne, on retrouve pêle-mêle un humour plus que douteux, beaucoup de violence gratuite et une bonne dose de théorie du complot venue d’ailleurs. Un cocktail explosif et savoureux, bourré de références à la série originale. Si vous en avez la patience, on vous conseille tout de même d’attendre jusqu’à la sortie de l’intégral du spin-off en version cartonnée, ou d’opter pour la version collector sous forme de coffret.

Grimoire Noir

Scénario de Vera Greentea, dessin de Yana Bogatch

Publié le 17 février 2021 aux éditions Glénat, 288 pages, 22€

Dans une mystérieuse ville autarcique des États-Unis, les filles naissent avec des dons hors du commun. Pourtant, si la communauté de Blackwell a depuis longtemps adoubé la sorcellerie, certains esprits mal intentionnés n’hésitent pas à abuser de leurs pouvoirs. Après la disparition de sa petite sœur, Bucky Orson va mener l’enquête, et tenter de percer les secrets de son village natal. Un joli conte macabre, illustré d’une main de maître par la jeune Yana Bogatch, qui revisite avec brio le thème de la chasse aux sorcières.

Scénario de Mud, dessin de Nicolas Ghisalberti

Publié le 15 janvier 2021 aux éditions Ankama, 88 pages, 14,90€

De la violence, des Rednecks pas vraiment amicaux et une Amérique profonde comme trame de fond. Trenchfoot ne réinvente pas la saga DoggyBags, bien au contraire. Ce one-shot sombre, pessimiste et survolté s’inscrit dans la plus pure lignée de ce à quoi nous a habitués le label depuis sa création en 2011 par le prolifique Run. Les années et les numéros passent, mais on apprécie toujours autant se plonger dans les aventures de ces antihéros, aussi dépravés que désespérés.

Amen (tome 1)

Scénario et dessin de Georges Bess

Publié le 17 mars 2021 aux éditions Comix Buro, 56 pages, 14,95€

Entre guerres de religion et culte technologique, Amen est un OVNI dans la plus pure tradition de la bande dessinée franco-belge. Signée par le prolifique George Bess, la série ne plaira sans doute pas à tout le monde, et notamment aux inconditionnels de comics. Pourtant, on vous conseille quand même de découvrir ce premier tome de cette série en deux volumes, baptisé Ishoa, ou la précession des équinoxes. Une plongée dans l’inconnu, à la découverte de la planète Arcadia, qui résiste encore et toujours à son évangélisation par la Coallition. Un soap opera comme on les aime, avec son lot d’autochtones hostiles et ses questionnements aussi bien éthiques que politiques.