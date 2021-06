Cruella : “les costumes sont les vrais stars du film”

Elle est de retour. Le casting de Cruella nous parle du film qui s'annonce déjà comme le plus sombre de l'écurie Disney.

Mercredi, la tueuse de chiots et méchante la plus emblématique de l’univers Disney va faire une incursion sur le grand écran. Cruella, réalisé par Craig Gillespie, promet de revenir aux origines du mal et d’explorer la naissance du personnage des 101 Dalmatiens. Nous avons rencontré Kirby Howell-Baptiste (The Good Place), Paul Walter Hauser (Le cas Richard Jewell) et Joel Fry (The Witcher) qui incarnent respectivement Anita Darling, Horace et Jasper dans le film.

Cruella est le film le plus sombre de l’univers Disney, sans doute plus que Maléfique. On explore la jeunesse de ce personnage iconique et effrayant. Qu’est qui vous a attiré dans ce projet ?

Kirby Howell Baptiste : Pour être tout à fait honnête, dès que j’ai appris que Disney réalisait un film centré sur Cruella, j’étais partante. Je suis une grande fan de Cruella DeVil, pas seulement dans les dessins animés, mais vraiment le personnage. Je pense qu’elle est la méchante la plus intéressante de l’univers, alors avoir l’opportunité d’auditionner et d’être recrutée pour ce film était vraiment palpitant.

Dans le dessin animé, Anita Darling est une jeune femme un peu ingénue qui ne semble pas vraiment comprendre à quel point Cruella est mauvaise. Dans votre version, elle est plus sûre d’elle, elle semble également être plus consciente de sa personnalité assez borderline.

Kirby Howell Baptiste : Elles se connaissent depuis l’école et elles se retrouvent lorsqu’elles sont adultes. Ce que j’aime avec cette version, c’est que l’on joue avec l’idée que Cruella est mauvaise. C’est un peu moins manichéen, elle comprend qu’elle est perçue comme mauvaise et elle joue avec ça pour atteindre son but. Anita, elle comprend cela, elle comprend que Cruella se fait un nom de méchante, mais elle est tout de même inquiète pour elle et le fait qu’elle se laisse aller dans son côté obscur.

Wink est la vraie star du film, votre duo (Horace) est vraiment hilarant. Était-ce aussi drôle à jouer qu’à voir ?

Paul Walter Hauser : Oui c’était drôle à tourner. Il y a beaucoup de pression parce que la caméra bouge de manière si parfaite, la caméra a une vraie identité dans la manière dont elle se déplace que vous devez faire une chorégraphie avec elle. C’est vraiment un métier à part entière qui n’est même pas vraiment de l’acting, mais plutôt du mouvement comme de la danse. Donc certains de ses moments qui sont drôles, excitants et colorés sont vraiment difficiles à faire, mais tellement drôles à regarder. Emma Stone est géniale, demandez-lui son opinion, une anecdote, elle a toujours plein d’histoires. Nous avons beaucoup ri. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir pu jouer dans un film si cool, si j’avais 10 ans ça serait sans doute mon film préféré.

Les costumes sont exceptionnels dans ce film. Quel a été votre préféré ?

Paul Walter Hauser : Jenny est notre costumière et c’est une vraie rock star. Quelqu’un a tweeté, que les costumes étaient les vrais stars du film, et je pense que c’est vrai. Personnellement, j’ai adoré porter le costume de businessman dans le film.

Joel Fry : Dans mes costumes, je dirais le chapeau. Je n’ai jamais réussi à trouver un chapeau qui convenait parfaitement à ma tête. J’aurais dû le voler, je ne l’ai pas fait, mais j’aurais dû (rires).

Kirby Howell Baptiste : Il y a des moments où je mourrais d’envie de porter des costumes de la Baroness, mais les costumes de Cruella sont clairement fantastiques. Elle a les vêtements les plus éblouissants, divers. Je regardais l’autre jour les posters du film et j’ai remarqué quelques détails que je n’avais pas vu. Elle porte à un moment un manteau noir avec beaucoup de relief sur les épaules et elle porte un petit soldat de plomb, et je suis vraiment subjuguée par la garde de Robe d’Estella, enfin plutôt celle de Cruella.

On voit que vous vous êtes amusés sur le tournage, quel a été le moment le plus mémorable ?

Kirby Howell Baptiste : Nous avons pris beaucoup de plaisir sur le tournage. Mais les meilleurs moments étaient sans doute ceux où l’on découvrait les nouveaux décors, c’était une vraie source de joie de découvrir ce travail. C’est très beau à voir, mais ça l’était encore plus lorsque l’on se retrouve au milieu de tout ça. Le niveau de détail était tel que c’était très facile d’interagir avec les décors, les accessoires. Vous pouvez littéralement perdre la notion du temps, surtout quand on sait que l’on n’a pas le droit à nos téléphones (rires).

Si vous deviez jouer un autre personnage de l’écurie Disney, chez Marvel ou Star Wars par exemple.

Joel Fry : Sébastien dans la petite sirène. Parce que pourquoi pas…

Paul Walter Hauser : J’adorerais faire quelque chose d’unique un peu comme ce qu’a fait Andy Serkis dans Black Panther, quelque chose de vraiment spécifique dans l’univers Marvel. J’aimerais aussi beaucoup jouer un “good guy”, pourquoi pas incarner la Chose dans les 4 Fantastiques. J’espère que Disney pensera à moi. (rires)

Parlons un peu de la musique, elle joue un rôle très important dans la narration. Quel a été votre chanson préférée ?

Joel Fry : C’est certainement The Doors, Five to One. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils l’utilisent, mais j’étais vraiment genre “OOOOOH” surtout au moment où Emma Stone fait son entrée. C’était vraiment marquant.

Paul Walter Hauser : Craig met vraiment un point d’honneur à montrer au casting les musiques qui seront utilisées, les scènes une fois qu’elles sont montées. On tournait quelque chose le lundi matin à dix-heures et dès le lendemain, il nous montrait les scènes avec un montage sommaire donc je connaissais à peu près un tiers de la bande-originale. Il a vraiment de très bons goûts musicaux, on l’a vu dans Moi, Tonya. Cela fait partie du plaisir que l’on prend dans ses films, de la même manière que lorsque l’on entend des chansons des Rolling Stones dans les films de Scorcese. On entend beaucoup de musiques rock des années 70-80 dans les chansons de Craig Gillespie.

Kirby Howell Baptiste : J’ai une chanson qui me vient en tête, mais je ne crois pas que ce soit une musique des années 70. C’est celle qui fait “ooouh ooouh when in feel heavy metal”. Je crois que c’est Blur, pour une raison qui m’est inconnue je pense à Cruella quand je l’entends.

Vous pourrez retrouver Kirby Howell Baptiste, Joel Fry et Paul Walter Hauser dès le mercredi 23 juin dans les salles obscures avec Cruella. Sinon, l’intégralité des films des 101 dalmatiens sont disponibles sur Disney+.

