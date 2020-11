[Sélection] 14 beaux livres à offrir pour Noël

Pour être sûr de faire plaisir cette année à Noël, on vous propose de découvrir notre sélection de beaux livres, à offrir ou à garder pour soi.

Malgré un confinement 2.0 qui n’aura pas été tendre avec les commerces de proximité, et notamment pour les libraires, les éditeurs ont tenu le cap en cette fin d’année, en maintenant la plupart de leurs parutions. Après une rentrée de septembre riche en sorties comics et manga, on vous propose de découvrir notre sélection de beaux livres à déposer au pied du sapin en décembre. Cinéma, cuisine ou jeu vidéo, il y en a pour tous les goûts, et pour tous les budgets. L’occasion parfaite pour étoffer sa bibliothèque.

Les recettes des films du Studio Ghibli

Recettes de Minh-Tri Vo, photographie d’Apolline Cartier

Paru le 18 novembre 2020 aux éditions Ynnis, 142 pages, 17,95€

Si vous avez toujours rêvé de cuisiner le bento de Totoro, les ramens de Ponyo sur la falaise ou les brioches au haricot rouge du Voyage de Chihiro, ce livre de recettes inspiré des chefs-d’œuvre des Studios Ghibli est fait pour vous. Véritable hommage à la pop culture japonaise, l’ouvrage regroupe 23 plats cultes ou plus confidentiels aperçus dans les différents films d’animation du studio fondé par Hayao Miyazaki. Documentée par des anecdotes et des extraits, chaque recette est aussi illustrée étape par étape, rendant la préparation beaucoup plus simple pour les débutants.

Si vous n’êtes pas un grand fan de la cuisine japonaise, cette année on vous conseille aussi un petit tour par Central Perk avec le livre de cuisine officiel de la série Friends, sortie le 29 octobre 2020 et disponible à 29,90€ sur Amazon. Pour les aventuriers temporels, on vous conseille également le livre Retour vers le futur : Les recettes de Hill Valley, disponible à 24,95€, qui combine le meilleur de la cuisine américaine passée, présente mais aussi future. Et pour les amateurs de cuisine qui se sentent incapables de choisir une licence en particulier, la série culte Gastronogeek nous a offert cette année un nouveau livre inspiré des plats les plus emblématiques de la pop culture. Toujours imaginé par le génial Thibaud Villanova et son équipe, Gastronogeek 2, le retour est disponible à 24,95€.

Japanime

Écrit par Clément Cusseau et Sébastien Abdelhamid

Paru le 29 octobre 2020 aux éditions Webedia Books, 212 pages, 29€

Décriées dans les années 1980, les animes font aujourd’hui partie intégrante de notre (pop) culture. Depuis les pionniers Goldorak et Astro le petit robot, jusqu’aux cultes Dragon Ball et Pokémon, Japanime opère un flash-back réussi dans l’univers de l’animation japonaise. Riche et très documenté, l’ouvrage écrit par Clément Cusseau et Sébastien Abdelhamid regorge également d’interviews et de quiz. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur les séries qui ont marqué toute une génération, mais aussi de (re)découvrir les nouvelles figures du genre, à l’image de One-Punch Man ou encore Radiant, le manga français au succès international (notre interview de l’auteur Tony Valente ici).

5 Commentaires Japanime Cusseau, Clement (Author)

210 Pages - 10/29/2020 (Publication Date) - Webedia Books (Publisher)

Pour compléter votre culture japanime, on vous propose aussi de découvrir 100 séries d’animation japonaises, paru aux éditions Ynnis. Disponible à 29,90€, l’ouvrage présenté sous forme de fiches mémoire recense quelques-uns des dessins animés les plus célèbres des années 1980 à aujourd’hui, catégorisés selon leurs thématiques et leur style. Enfin, si vous en avez marre d’entendre systématiquement les prénoms d’Olive, Tom, Sacha, Goku ou Nicky Larson à chaque fois qu’on évoque l’univers de l’animation, Huginn & Muninn a édité en novembre Les Héroïnes de notre enfance, un livre disponible à 19,95€, et qui rend (enfin) hommage à Gigi, Lucille, Sarah, Oscar, Jem, Clémentine et toutes les autres figures féminines qui nous ont fait rêver plus jeunes.

C’est presque pareil !

Écrit par Claude Gaillard

Paru le 22 octobre 2020 aux éditions Omake Books, 192 pages, 19,90€

Quand une idée est bonne, elle peut bien servir plusieurs fois. Véritable anthologie de la contrefaçon cinématographique, C’est presque pareil ! rend hommage à John Travolto, les Transmorphers, Aladino ou encore Supersonic Man, des copies pas vraiment conformes et souvent ratées de leurs modèles originaux. Qu’il s’agisse de (ré)appropriation culturelle d’un classique du septième art ou d’une saga culte à l’image de Starcrash, le choc des étoiles (version italienne de Star Wars, avec David Hasselhoff) ou d’un film de Stallone sans Sylvester Stallone dans Le Crépuscule des crapules, le livre est à mettre en toutes les mains d’amateurs de cinéma, et surtout de nanars.

Retour à Movieland

Écrit par David Honnorat, illustrations d’Alex Chauvel

Paru le 29 octobre 2020 aux éditions Webedia Books, 269 pages, 30€

Après Movieland, le guide ultime du cinéma, David Honorat revient pour un nouveau voyage intime au cœur du septième art avec Retour à Movieland. L’occasion pour le lecteur de (re)découvrir plusieurs centaines de films illustrés, et de se perdre dans l’archipel des teens, les monts de la SF ou encore l’île du Kung-fu. Avec 20 cartes thématiques illustrées tirées de The Great Map of Movieland et plus de 400 films illustrés, Retour à Movieland vient compléter le premier ouvrage sorti en 2018 au travers plus de 1200 références. De quoi enrichir sa culture cinéma, sans avoir à sortir de chez soi.

Écrit par Guillaume Bertrand

Paru le 29 octobre 2020 aux éditions Webedia Books, 269 pages, 29,90€

À défaut de pouvoir sortir de chez soi, Noël sera l’occasion de découvrir Paris autrement, avec ce guide ésotérique et poétique de la Ville Lumière. Entre légendes et anecdotes historiques, Guillaume Bertrand nous plonge au cœur d’un Paris maudit, alchimiste ou templier. Superbement mis en page, complet et richement illustré, l’ouvrage est une très belle découverte, et regorge de secrets méconnus. Cerise sur le gâteau, chaque chapitre propose une excursion thématique au cœur de la ville. De quoi nous permettre de jouer les explorateurs urbains dès que la situation sanitaire le permettra.

Street Fighter Memorial Archive

Écrit par Capcom

Paru le 10 septembre 2020 aux éditions Kurokawa, 264 pages, 39,90€

Véritable ouvrage de référence sur la licence Street Fighter, cet artbook sorti en 2018 en VO aura attendu septembre 2020 pour s’offrir une version française. Riche de nombreuses illustrations exclusives, d’interviews et de documents inédits, Beyond the World célèbre avec brio les 30 ans de la saga culte en rendant hommage aux 5 premiers volets de la licence Street Fighter, mais aussi à des titres plus confidentiels de la saga, comme le jeu mobile Battle Combination.

Le Web d’avant – Le meilleur et le pire des débuts d’Internet

Écrit par Morgane Tual

Paru le 30 octobre aux éditions Huginn & Muninn, 255 pages, 19,95€

Le Web, c’était mieux avant ? Pas forcément, mais il faut bien admettre qu’entre 1989 et 2004, Internet était un sacré capharnaüm, regroupant pionniers de la cyber-exploration, geek curieux et hacker-bricoleurs du dimanche. En près de 15 ans, le web a profondément changé de visage, en devenant le portail mainstream qu’on connaît aujourd’hui. L’occasion pour les plus jeunes et les nostalgiques de replonger dans les archives d’un Internet souvent méconnu, et dont on garde finalement peu de traces.

Alien, Genèse d’un mythe

Écrit par Nathan Ian

Paru le 18 septembre 2020 aux éditions Huginn & Muninn, 192 pages, 39,95€

Initialement sorti en 2015, Alien, Genèse d’un mythe revient cette année dans une édition augmentée de l’ouvrage officiel de la saga culte. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce mastodonte de la science-fiction, qui a profondément marqué l’univers du cinéma, mais aussi plus généralement celui de la pop culture.

Retour vers le Futur, toute l’histoire d’une saga culte

Écrit par Michael Klastorin et Randal Atamaniuk

Paru le 13 novembre 2020 aux éditions Huginn & Muninn, 192 pages, 39,95€

Encore une édition corrigée et augmentée cette année pour l’éditeur Huginn & Muninn, qui nous offre le guide ultime de Retour vers le futur, dans un livre riche en illustrations et en anecdotes de tournage. À noter que l’ouvrage est préfacé par Christopher Lloyd et Michael J. Fox, les acteurs respectifs de Doc et Marty, tandis que le scénariste Bob Gale est aux commandes de son introduction. Enfin, la préface est signée par le réalisateur historique de la saga : Robert Zemeckis.