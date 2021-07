Les J.O. c’est bientôt, voici 5 jeux pour vous échauffer

Découvre ici notre petite sélection de jeux vidéo sportifs pour vous entraîner avant le début des J.O. ce 23 juillet.

© The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

Après avoir été décalés d’une année, le coup d’envoi des Jeux Olympiques de Tokyo se tiendra finalement ce vendredi 23 juillet 2021. Toujours connus sous l’appellation Tokyo 2020, ces jeux auront la saveur particulière d’un semblant de retour à la vie normale pour les athlètes maîtres dans différentes disciplines.

Cela est également l’occasion parfaite pour tous les sportifs du dimanche de se préparer à l’événement avec une bonne dose de divertissement. On vous propose donc ici une petite sélection de jeux vidéo pour vous mettre dans le bain et vous essayer à quelques sports plus ou moins conventionnels. À vos marques, prêt, partez !

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le Jeu Officiel

Disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Une nouvelle version du jeu officiel sort presque à chaque édition des J.O. On retrouve ainsi les éditions Londres 2012 ou encore Pékin (Beijing) 2008, reprenant quasiment la même liste des disciplines récompensées lors de ces J.O. Dans l’édition Tokyo 2020, 18 des 50 disciplines sont représentées. L’accent est principalement mis sur le côté fun et divertissant des jeux olympiques tout en présentant un réalisme et un challenge étonnants.

Découvrez Jeux Olympiques Tokyo 2020 – Le Jeu Officiel à 29,40€

Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Disponible sur Nintendo Switch.

Saga iconique créée par Nintendo et SEGA en 2007 pour les J.O. de 2008, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques reprend avec humour folie les sports phares des J.O. L’édition pour Tokyo 2020 est donc sortie en 2019, avec toujours plus de jeux aussi amusants qu’exigeants par moments. C’est une série qui se joue jusqu’à 4 joueurs avec plus de trente sports différents représentés.

Profitez de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2020 à 44,49€

Gran Turismo Sport

Disponible sur PS4 et PS5.

On enchaîne la session d’entraînement avec un des jeux présents lors des Olympic Virtual Series, la catégorie e-sport des Jeux Olympiques spécialement créée pour Tokyo 2020. Cela fait parfois du bien de souffler un peu en restant simplement au volant d’une voiture pour des courses effrénées, bien que les courses automobiles soient parfois tout aussi fatigantes que n’importe quel autre sport.

Profitez de Gran Turismo Sport à 19,95€

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.

En l’honneur de l’arrivée du Skateboard en tant que discipline officielle des J.O. cette année, on glisse dans cette sélection la réédition des deux premiers opus de la saga culte des skateurs, qui ont été rassemblées dans un seul et même titre. Si vous n’y avez jamais goûté, il est temps d’enfiler vos genouillères et de réaliser vos freestyles les plus impressionnants.

Profitez de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 à 29,99€

Saga Track & Field pour la nostalgie

Disponible sur de multiples consoles rétro.

Enfin, on fini cette liste avec un jeu culte lorsqu’il s’agit de jeux compilant les sports. La saga Track & Field a été créée en 1983 pour les bornes d’arcades. Avec le temps, la franchise est devenue une référence et a diversifié les sports qu’elle représentait. Le dernier opus en date est New International Track & Field sorti en 2008 sur Nintendo DS, précédé par International Track & Field : Summer Games sorti en 2000 sur PlayStation, GameBoy Color et Nintendo 64. Dommage que Konami ait abandonné une franchise pourtant si prometteuse.