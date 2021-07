Marvel : Loki est-elle la meilleure série Marvel à ce jour ?

Après Wandavision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, Marvel a vu les choses en grand avec Loki. On débriefe la série.

Une semaine après la conclusion de Loki, on se remet à peine de nos émotions. Ce final, loin d’être la bataille épique annoncée, est néanmoins une franche réussite et aura bouleversé l’intégralité du MCU. La série joue un rôle clé dans la poursuite des aventures de nos super-héros sur le grand écran. On revient sur les six épisodes de cette première saison.

L’introduction du nouveau Thanos

Contrairement à Wandavision, qui avait teasé l’arrivée d’un antagoniste célèbre des comics sans jamais lui faire poindre le bout de son nez, Loki a tenu ses promesses. La série a préparé l’introduction de Kang le Conquérant, qui pourrait être le nouvel antagoniste principal des prochaines phases du MCU (sous toutes ses déclinaisons). Comme on pouvait s’en douter le multivers sera au cœur de nombreux prochains long-métrages de la maison des idées, cela paraît donc tout à fait logique que ce personnage (tué par Sylvie) et surtout ses variants deviennent les nouvelles figures de proue de cette saga. On devra néanmoins sans doute attendre Doctor Strange : Into the Multivers of Madness pour en avoir le cœur net. Le film réalisé par Sam Raimi s’annonce déjà comme une énorme réunion de personnages, à défaut de pouvoir les retrouver dans un nouvel opus des Avengers.

Le meilleur personnage Marvel

N’en déplaise à son frère adoptif, Loki est sans conteste le personnage le plus intéressant de l’univers nordique de Marvel. Si le protagoniste incarné par Chris Hemsworth a depuis Ragnarok opéré un virage plutôt intéressant du côté de sa psyché, Loki a quant à lui toujours été plus captivant d’aventure en aventure. Sa série, qui bouleverse encore son destin, nous a confirmé qu’il ne fallait pas encore le remiser au placard des personnages des premières phases. Cet attachement pour le protagoniste est sans doute dû au talent de Tom Hiddleston, qui navigue avec aisance entre l’égocentrisme du personnage et l’exploration de ses faiblesses. Lorsqu’il fait face à Sylvie, incarnée par l’excellente Sophia Di Martino, on se demande encore pourquoi tout ce beau monde n’a pas encore eu le droit à un long-métrage sur le grand écran.

Une prouesse visuelle

Au delà même de son intrigue, Loki est également un ravissement pour les yeux. Si Marvel n’a pas son pareil quand il s’agit de mettre en images des épopées intergalactiques, Loki se démarque particulièrement par son ambiance et sa colorimétrie. Des tons dorés de la TVA, en passant par les étendues mauves de Lamentis-1, la série bénéficie d’une richesse visuelle rare chez Marvel qui n’est pas sans nous rappeler les films de James Gunn. Quand on tend les oreilles également, Loki fait un sans faute. Natalie Holt, qui a composé la musique originale, s’est surpassée et notamment du côté du thème principal.

Déjà promis à une saison 2

Preuve s’il en fallait une que Loki est une réussite, elle est pour le moment la seule série Marvel à être renouvelée pour deuxième saison. Annoncée à la fin de l’épisode 6, cette nouvelle salve d’épisodes n’a pas encore de date de sortie, mais on se réjouit déjà à l’idée de retrouver Morbius, Sylvie et Loki pour de nouvelles aventures. À noter néanmoins que Kate Herron ne reprendra par la barre pour cette saison et passera le relais à un ou une autre cinéaste.

Reste à voir désormais quand cette nouvelle saison sera diffusée. Il y a fort à parier que les fans devront prendre leur mal en patience puisque le programme de Disney+ est plutôt chargé du côté de Marvel. Dès le mois d’août prochain, ce sera au tour de la série What if ? de prendre le relais. On attend également Hawkeye avec Jeremy Renner ainsi que She-Hulk avec Mark Rufallo. La maison des idées nous donnera-t-elle rendez-vous dès l’été 2022 ? On l’espère.

