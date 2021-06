Loki : Qui est le personnage introduit dans l’épisode 2 ?

Les choses s'accélèrent dans le second épisode de Loki. Le dieu de la malice fait face à un nouveau personnage, mais qui est-il ? Débrief.

Loki n’a pas fini de nous surprendre sur Disney+. Après un premier épisode qui servait surtout à raccrocher les wagons et faire évoluer la psyché du personnage, la série revient pour un deuxième chapitre. Les choses s’accélèrent pour le dieu de la malice qui découvre enfin son véritable adversaire. Mais qui est ce nouveau personnage ?

*** Attention Spoilers***

Qui de mieux que Loki pour affronter Loki ? Dans ce nouvel épisode, toujours aussi intense et rythmé, les scénaristes lèvent le voile sur l’identité de celle qui tire les ficelles depuis le début. Il ne s’agit en effet pas d’un variant Loki comme le pensait Mobius et son équipe, mais bien d’un personnage connu des amateurs de comics : Lady Loki. Sur le papier, elle apparaît pour la première fois en 2008. Peu après le Ragnarök, l’apocalypse qui détruit Asgard et tue ses habitants, l’âme des super-héros se retrouvent piégés dans les corps d’êtres humains. Loki hérite d’un corps féminin, qui était destiné à Lady Sif. Plus tard, dans Loki : Agent of Asgard, il reprendra une apparence féminine et assumera sa fluidité de genre.

Ce retournement de situation avait été brièvement annoncé dans le premier épisode de la série de Michael Waldron. En effet, sur le dossier de Loki, on pouvait lire “genre : fluide”. S’il est encore difficile de savoir comment ces informations seront explorées, les révélations donnent naissance à plusieurs théories.

Une réincarnation du Loki de 2018

Comme l’explique la série, le Loki que nous connaissons a été tué par Thanos dans Infinity War, peu de temps après la destruction d’Asgard. Pour autant, l’apparition de Lady Loki pourrait être une manière pour les scénaristes de le faire revenir sous une nouvelle forme. En effet, si on se réfère au comics, la première fois que Loki investit un corps humain, c’est lorsqu’il meurt. Ainsi, on pourrait imaginer que le Loki de 2018 ait trouvé une manière de survivre en projetant son âme dans le corps d’une mortelle. On peut donc imaginer que cette nouvelle incarnation de Loki ait trouvé un moyen de voyager dans le temps pour retrouver la TVA.

La vraie antagoniste de la série ?

On ne le dira jamais assez, mais il ne faut jamais se fier aux apparences. Ce constat s’applique tout particulièrement lorsqu’il s’agit du personnage de Loki, passé maître dans l’art du retournement de veste et de l’illusion. Malgré son apparente bonhomie et son incroyable complicité avec Loki, l’agent Mobius n’est pas tout à fait digne de confiance. En effet, il n’hésite pas à utiliser le complexe de supériorité de Loki pour manipuler le dieu de la malice à sa guise. Marvel, surtout avec ses incursions sur le petit-écran, nous a habitués aux retournements de situation et on ne s’étonnerait pas de voir Loki prendre le même chemin. La révélation du véritable antagoniste ne prendra sans doute pas l’apparence d’une chansonnette comme c’était le cas pour Wandavision, mais il faudra s’attendre à ce que la série nous retourne le cerveau à plusieurs reprises.

Un lien avec les pierres de l’infini ?

Dans l’enceinte de la TVA, les gemmes si précieuses à Thanos sont de vulgaires presse-papiers. Si à première vue il s’agit là d’un moyen pour Marvel de tirer un trait définitif sur la saga de l’Infini, elles pourraient jouer un rôle dans la suite de l’intrigue de la série. En effet, au moment où la ligne temporelle commence à sombrer dans le chaos, on peut apercevoir les différentes destinations affectées par ces changements temporels. Sur l’écran, on retrouve notamment Vormir, la planète qui abrite la Pierre de l’âme et que l’on a brièvement aperçue dans les différents trailers. On note également la présence de Ego, la planète du Père de Starlord dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Pour rappel, ce dernier est un céleste qui peut utiliser une pierre d’infinité. Lady Loki est-elle à la recherche des pierres ? Seul le temps nous le dira.

Dans tous les cas, la série n’a pas abattu toutes ses cartes et il faudra s’attendre à de nombreuses révélations au cours des prochains épisodes. Disney+ devrait en diffuser six, tous d’une cinquantaine de minutes. Pour rappel, la série a pour ambition d’introduire Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sortira sur nos écrans en 2022.