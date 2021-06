Loki : trois comics fondateurs pour découvrir le personnage Marvel

La série Loki cartonne en ce moment sur Disney+. L’occasion pour Panini de surfer sur l’engouement autour du dieu Loki, en publiant trois nouveaux comics particulièrement réussis.

Si vous êtes fan de la maison des idées, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de l’excellente série Loki sur Disney+. Mais avant de briller sur nos écrans, c’est bien sur papier glacé que le fils de Lofey a fait ses premières apparitions, sous la plume aiguisée de Stan Lee et de Jack Kirby en 1962. Pour fêter l’avènement du Dieu de la malice dans sa série éponyme, Panini a cet été décidé de mettre à l’honneur le personnage à travers trois nouvelles publications hautes en couleur, à découvrir sans modération cet été.

Marvel-Verse : Loki

Scénario et dessin collectifs, 120 pages

Publié le 25 mai 2021 aux éditions Panini Comics – 8,70€

À l’image de l’anthologie anniversaire de Deadpool publiée un peu plus tôt cette année, Panini nous propose de plonger dans l’univers du Dieu de la malice en explorant plusieurs de ses aventures emblématiques. Un recueil court et accessible à tous, pour mieux comprendre les origines du frère de Thor, qui s’est imposé comme l’anti-héros par excellence au fil de ses aventures souvent aussi épiques que loufoques.

Votez Loki

Scénario de Christopher Hastings, dessin de Langdon Foss et Paul McCaffey, 120 pages

Publié le 9 juin 2021 aux éditions Panini Comics – 17€

Loki est un menteur, un manipulateur et un escroc. Alors en quoi est-il différent des autres personnages de la sphère politique ? Lorsqu’il décide de se présenter à la présidence américaine, le fils de Lofey connaît une popularité inattendue, au point de faire rapidement pencher les sondages en sa faveur. Seuls espoirs pour permettre à l’Amérique de retrouver ses esprits : la journaliste Nisa Contreras et la déesse Thor Girl (Tarene Olson). En plus d’être particulièrement drôle, cette aventure iconique s’impose aussi comme une satire acerbe de notre société moderne, trop souvent aveuglée par les belles promesses de ses dirigeants. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le comics a été publié pour la première fois en 2016, juste avant l’élection de Donald Trump.

Loki, le dieu tombé sur Terre

Scénario de Daniel Kibblesmith, dessin d’Oscar Bazaldua, 120 pages

Publié le 9 juin 2021 aux éditions Panini Comics – 17€

Loki a vécu bien des aventures, mais après avoir s’être sacrifié pour sauver Freyja, le Dieu de la malice a été sacré Roi de Jotunheim. Croulant sous les responsabilités, c’est finalement auprès d’Iron Man que le frère de Thor va trouver conseil, et enfin apprendre à assumer ses nouvelles obligations royales. Encore faut-il que le rancunier Tony Stark accepte de lui venir en aide. Déjanté et particulièrement réussi, Le Dieu tombé sur Terre est le tout dernier comics en date consacré au personnage de Loki. Il a été publié le 20 janvier 2020, et fait suite aux évènement de War of the Realms.

