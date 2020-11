[Guide d’achat] Notre sélection des meilleurs jouets pour Noël

Vous ne savez pas quoi offrir à vos enfants ? Pour vous aider dans vos courses de Noël, le Journal du Geek vous propose une sélection de jouets à mettre au pieds du sapin pour tout les budgets !

Piks, le jeu aux multiples talents – à partir de 29,99€ (dès 3 ans)

Le PIKS d’Oppi est un jouet d’équilibre et de construction qui favorise la concentration. Le but du jeu est simple : créer la structure la plus originale et la plus impressionnante sans laisser tomber aucune pièce ! La prise de décision, la motricité fine et l’imagination transforment les joueurs en de véritables artistes en pleine performance de concentration.

PIKS, ce sont des cônes en silicone (non-toxiques et respectant la Directive européenne RoH) de différentes couleurs et des plateaux en bois de tailles différentes (bois massif naturel de hêtre issu de forêts et sources éco‑responsables). Et après ? On construit, on monte, on créée, on tente ! Les enfants peuvent se lancer dans le concours de la tour la plus grande, tenter de construire les modèles proposés (maisons, animaux, personnages), ou bien se laisser aller à leur imagination – que l’on sait débordante ! Le jeu est évolutif, avec des modèles répartis sur 4 niveaux.

Piks favorise la concentration mais également l’abstraction, développe l’imagination, le langage, à travers la réflexion et les interactions, et améliore le repérage dans l’espace et dans le temps.

The Child Animatronics Star Wars – 69,99€ (à partir de 3 ans)

C’est le personnage le plus adorable de la série Star Wars – The Mandalorian. Ce Noël, les enfants et les grands enfants vont pouvoir découvrir cette version animatronique très réaliste de l’Enfant. Toucher le dessus de sa tête active plus de 25 combinaisons de sons et de mouvements, incluant des bruits de joie et d’excitation, des rires et des babillements. La figurine peut bouger la tête de haut en bas, remuer les oreilles d’avant en arrière et ouvrir et fermer les yeux.

Un cadeau idéal pour tous les fans de l’univers.

781 Commentaires Star Wars The Mandalorian -... Jouet Animatronique : Inclut des mouvements motorisés, dont la tête qui bouge de haut en...

Sons Inspirés de la Série : Lorsque l'on touche la tête de L'Enfant, il réagit en...

Activation de la Force : Les enfants devront caresser 3 fois la tête de L'Enfant, pour...

Sieste de Force : canaliser la Force demande beaucoup d'énergie. Pour que L'Enfant puisse se...

Jeu de construction Maker’s Lab animaux animés – 29,90€ (à partir de 6 ans)

Maker Lab est un laboratoire de mécanique unique qui permet aux petits constructeurs de créer des modèles animés étonnants avec lesquels interagir et s’amuser. Dextérité, imagination et créativité seront de mise pour assembler les composants entre eux et donner vie à de drôles de personnages.

Le coffret contient 120 éléments : plaques, clous, cubes, poulies et pièces spéciales (ellipses, arcs et triangles). Au total, 5 animaux sont à construire : un gorille, un lion, un phoque, un requin et un insecte. Une fois l’assemblage terminé, il suffit d’allumer le moteur pour les voir prendre vie ! Libre aux enfants ensuite de créer leurs propres créatures grâce à leur imagination !

50 Commentaires Clementoni- Science et... Invente, assemblage, jeu ; c'est Maker Lab, le nouveau laboratoire de mécanique pour les plus...

Le jeu contient 120 éléments : barres, tablettes, clous, cubes, poulies et pièces spéciales...

Les composants contenus dans le jeu permettent de construire 5 modèles d'animaux amusants : le...

Pour donner le départ au mouvement, il suffit d'actionner le moteur et... Le gorille marie...

KidiZoom Video Studio – 70€ (à partir de 5 ans)

Moteur, action ! Place aux vidéos super fun avec cette caméra, qui permet de réaliser ses propres vidéos avec effets spéciaux et trucages super amusants.

Grâce au fond vert inclus, rien de plus simple que de se rendre invisible, recréer un fond marin ou encore s’imaginer poursuivi par un dinosaure ! Très facile d’utilisation, KidiZoom Vidéo Studio s’adapte aux plus jeunes dès 5 ans et permet de rajouter sur ses vidéos des musiques, des sons, des trucages rigolos et de faire des retouches sur plus de 70 thèmes différents.

Avec son double mode, classique ou selfie et sa poignée / trépied incluse, son écran couleur de 2,4 pouces, KidiZoom Video Studio sera adopté par les youtubers et acteurs en herbe ! 4 accessoires sont inclus : un fond vert (90 x 104 cm), une poignée / trépied, une dragonne et un câble USB pour télécharger ses vidéos sur son ordinateur.

Promo 24 Commentaires VTech - Kidizoom Video Studio... Pour les enfants dès 5 ans jusqu’à 8 ans. Caméra et appareil photo HD multifonction avec...

Kidizoom Vidéo Studio permet de créer ses propres vidéos avec des effets spéciaux et des...

Fonctions : des effets spéciaux et des trucages magiques, ajout de musique et sons, ajout...

Caractéristiques : grand écran couleur (2,4 pouces), caméra HD et photo avec double, 3 jeux...

Nerf Ultra One – 59,99€ (à partir de 8 ans)

Le blaster Nerf Ultra One promet l’Ultra distance, l’Ultra précision et l’Ultra vitesse. Il est vendu avec les fléchettes Nerf Ultra, les fléchettes qui volent encore plus loin, jusqu’à 36m ! grâce à leur embout novateur et à leur technologie à ailettes. Le blaster motorisé Nerf Ultra One possède un barillet rotatif de 25 fléchettes Nerf Ultra incluses (fléchettes compatibles uniquement avec les Blasters Ultra). On peut tirer jusqu’à 25 fléchettes en rafale avant de recharger !

Les fans de Nerf peuvent maintenant dominer leur compétition avec ce blaster !

Promo 899 Commentaires Nerf Ultra One et Flechettes... LE NEC PLUS ULTRA DE NERF : Ultra distance, ultra précision, ultra vitesse. Les blasters Nerf...

AUCUNE FLÉCHETTE NERF NE VA PLUS LOIN QUE LES FLÉCHETTES NERF ULTRA : Les combats Nerf ne...

BLASTER NERF ULTRA ONE AVEC BARILLET HAUTE CAPACITÉ : Le blaster motorisé Nerf Ultra One...

25 FLÉCHETTES NERF ULTRA : Inclut 25 fléchettes Nerf Ultra avant-gardistes faites de mousse...

Baby Alive Grandit – 59,99€ (à partir de 3 ans)

Avec Baby Alive Bébé Grandit, l’enfant s’occupe de sa poupée comme un véritable parent.

Évolutive et interactive, elle passe de nouveau-né à petite fille et son langage s’adapte en fonction de « son âge ». Lorsqu’elle est nouveau-née, l’enfant la découvre petit à petit : d’abord la couleur de ses cheveux puis celle de ses yeux. En mode bébé, la poupée commence à s’asseoir et parler. Puis, en mode petite fille, ses cheveux poussent et l’enfant s’amuse à lui faire de belles coiffures. Quand les enfants s’en occupent, elle grandit de 10 centimètres. Elle est accompagnée de 8 accessoires.

40 Commentaires Baby Alive Grandit et Parle -... LA POUPÉE GRANDIT VRAIMENT : Se transforme de nouveau-né à bébé, puis à grande fille ;...

DES SURPRISES À CHAQUE ÉTAPE : Les enfants découvrent les surprises et les 8 accessoires en...

LA COULEUR DES YEUX ET DES CHEVEUX EST UNE SURPRISE : Qui bébé deviendra-t-il ? Happy Hope ou...

S'ASSOIT ET DIT SON PREMIER MOT : La poupée parlante Baby Grows Up de Baby Alive réagit avec...

Mama Josie le kangourou – 89,99€ (à partir de 3 ans)

Mama Josie sait aussi se détendre et s’amuser, car elle sait danser, tout en jouant de la musique. Cette femelle kangourou interactive réagit au toucher avec plus de 70 sons et mouvements, comme des petits bisous et des bruits de succion (parfois un hoquet… ou un rot). Adorable maman de 3 petits bébés (un mâle, une femelle et…une surprise que les enfants découvriront en déballant les bébés !), elle adore les câliner, bouger la tête et les pattes avant, danser en sautant sur de la musique pour jouer avec les enfants.

Promo 90 Commentaires FurReal Friends – Peluche... MAMA JOSIE LE KANGOUROU AIME SES 3 BÉBÉS : Un mâle, une femelle et... une surprise ! Les...

RÉAGIT AU TOUCHER AVEC + DE 7 COMBINAISONS DE SONS ET DE MOUVEMENTS : Mama Josie le kangourou...

INCLUT un kangourou, 3 petits bébés, un smoothie et 3 petits accessoires pour bébés

AIME BOIRE : Il suffit de donner le smoothie à l'animal pour qu'il fasse des bruits de...

GraviTrax Pro – 64,99€ (à partir de 8 ans)

Le circuit à billes GraviTrax permet à chacun de créer ses propres parcours et de les personnaliser à l’infini.

Régulièrement, la gamme GraviTrax s’agrandit et sur cette fin d’année, une nouvelle gamme vient de faire son apparition : GraviTrax PRO. Le plaisir de construire ne connaît définitivement aucune limite ! Grâce à de nouveaux éléments inédits, comme des piliers, des murs et des balcons, il est désormais possible de concevoir des circuits encore plus vertigineux pour monter en hauteur avec beaucoup moins de blocs de construction ! Son principe reste le même : tous les produits se combinent à tous les sets existants, il suffit d’avoir un starter set.

5 257 Commentaires Ravensburger - Gravitrax -... Avec le système de circuit à billes GraviTrax, crée tes propres circuits en respectant les...

Contenu : 1 carnet d'exercices, 1 carnet avec plans de montage, 4 grilles de support, 2...

Ce set est adapté pour 1 joueur.

Convient aux enfants de 8 ans et plus.

LEGO Nintendo Entertainment System (NES) – 229,99€

Ce kit de construction pour adultes permettra aux fans devenus grands de créer leur propre console NES en briques LEGO. Il permet de construire une console NES en briques avec des détails très réalistes. La console est accompagnée d’un poste de télévision LEGO inspiré des années 80. Les joueurs nostalgiques pourront même recréer les souvenirs préférés de leur enfance avec la cartouche du jeu Super Mario Bros.

Ce set 71374 comprend aussi une manette de jeux avec un câble et même une fente permettant d’insérer la cartouche de jeux dans la console avec un système de verrouillage. La console est aussi fournie avec une télévision rétro à construire, affichant une figurine Mario en 2D 8-bit sur l’écran déroulant que vous devrez faire défiler en actionnant une poignée. Il est également possible d’utiliser la figurine LEGO Mario du Pack de Démarrage Les Aventures de Mario pour scanner une brique d’action incluse. La figurine réagit aux ennemis, aux obstacles et aux objets présents sur l’écran comme Mario le ferait dans le jeu vidéo iconique Super Mario Bros.

Nerf Fortnite BASR-L – 49,99€ (à partir de 8 ans)

Le blaster Nerf Fortnite BASR-L est une réplique parfaite du sniper utilisé dans Fortnite, le jeu vidéo aux plus de 350M de joueurs dans le monde ! Ce blaster BASR-L est équipé d’un mécanisme de chargement à ressort et d’un chargeur à clip de 6 fléchettes. On peut utiliser la lunette amovible pour être encore plus précis dans les tirs ! Quand le chargeur est plein (12 fléchettes Nerf Elite officielles sont incluses), il suffit de l’insérer dans le blaster, déplacer le boulon d’avant en arrière pour amorcer et d’appuyer sur la gâchette pour tirer 1 fléchette. Une fois assemblé, le blaster mesure 90cm de long !

Promo 567 Commentaires Nerf Fortnite BASR-L et... BLASTER LANCE-FLÉCHETTES RÉPLIQUE DU BLASTER DE FORTNITE : Ce blaster Nerf Fortnite BASR-L...

MÉCANISME À VERROU ET ALIMENTÉ PAR CHARGEUR : Il suffit d'insérer le chargeur dans le...

VISEUR AMOVIBLE : Inclut un viseur amovible qu'on peut installer ou enlever à volonté. On...

INCLUT : un chargeur 6 fléchettes et 12 fléchettes Nerf officielles testées et approuvées...

PLAYMOBIL Back to the future : la Dolorean (70317) – 51,99€

À l’occasion des 35 ans du célèbre film, replongez dans la trilogie des années 80 avec PLAYMOBIL.

Playmobil propose 2 boites collector pour retrouver les héros du film culte. Les fans pourront apprécier l’emblématique Delorean reproduite à la perfection, dans ce PlaySet qui comporte les personnages célèbres Marty McFly avec son skate board , Doc Brown, avec leurs tenues de 1985 ; sans oublier le chien Einstein.

4 579 Commentaires Playmobil - Back To The Future... Playmobil est une ligne de jouets produits par le groupe Brandstätter, dont le siège social...

Le jouet Playmobil signature est une figure humaine de 7,5 cm de haut avec un visage souriant...

Une large gamme d’accessoires, bâtiments et véhicules, ainsi que de nombreuses sortes...

Pack de démarrage LEGO Super Mario – 59,99€

LEGO Super Mario est une gamme qui comprend une figurine interactive LEGO Mario. À l’aide de cette figurine, vous devez collecter des pièces dans différents niveaux de jeu construits en briques LEGO. Cette gamme offre une expérience du monde de Super Mario comme vous ne l’avez jamais connue auparavant ! Super Mario prend vie dans le monde physique LEGO.

Le Pack de démarrage est nécessaire pour pouvoir jouer avec les autres produits car il est le seul à contenir la figurine interactive LEGO Mario qui collecte des pièces dans les différents niveaux du jeu, créés grâce aux briques LEGO. La gamme de jeu LEGO Super Mario apporte de la nouveauté et de l’interactivité à l’expérience traditionnelle de construction en briques LEGO.

Le pack de démarrage comprend également 7 briques d’action pour interagir de différentes façons avec le personnage LEGO Mario, et vous permettra d’affronter le Goomba et Bowser Jr. Il se compose de 231 pièces, peut être réorganisé et combiné avec les ensembles des extension LEGO Super Mario, pour créer des niveaux et des jeux plus complexes.

2 846 Commentaires LEGO 71360 Pack de démarrage... Pour commencer, les fans peuvent découvrir l’univers amusant de LEGO Super Mario avec ce...

LEGO Mario est doté de capteurs de couleur et d’écrans LCD dans les yeux, la bouche et le...

Dans ce formidable set de jeu, LEGO Mario collecte des pièces virtuelles en courant et en...

Ce set de jeu LEGO à collectionner, composé de 231 pièces, constitue un superbe cadeau...

Chocolaterie Play-Doh – 29,99€ (à partir de 3 ans)

Les friandises sont à l’honneur à la Chocolaterie Play-Doh !

Véritable délice pour l’imagination avec son innovant double extrudeur et sa manivelle, elle permet de créer des friandises au chocolat fourrées, des oursons de gélatine rigolos, des barres chocolatées factices et des bouchées sucrées imaginaires ! On remplit de pâte la machine et on tourne la manivelle pour créer des bonbons colorés Play-Doh. Livrée avec 5 pots de pâte Play-Doh atoxique semblable à de la plasticine pour stimuler l’imagination.

Promo 229 Commentaires Play-Doh – Pate A Modeler -... MOULIN À BONBONS PLAY-DOH COLORÉ : Cette chocolaterie fantaisie de Play-Doh est vendue avec...

BOULES DE GOMME, BOUCHÉES, CHOCOLATS RIGOLOS ET AUTRES BONBONS PLAY-DOH : Il y a tant de...

UNE MACHINE DE REMPLISSAGE POUR 2 FOIS PLUS DE FUN : Les enfants peuvent remplir une couleur...

DES CONTENANTS À REMPLIR : Les enfants peuvent remplir les 3 contenants à bonbons factices...

Perplexus Harry Potter – 34,99€ (à partir de 8 ans)

Bienvenue à Poudlard ! Terrible tube ou escalier de l’effroi, petits et grands sorciers doivent affronter 70 périls pour terminer ce Perplexus boule de prophétie Harry Potter. Ce labyrinthe 3D reposant sur 3 Basilics menaçants va demander au joueur de faire progresser sa bille à travers un parcours étonnant, adapter sa dextérité aux trois dimensions, avec maîtrise et observation. Prise en main rapide et difficulté croissante, idéal pour les petits comme pour les grands.

Promo 5 507 Commentaires Perplexus – Harry Potter... Perplexus Prophétie combine l'univers magique et merveilleux de Harry Potter avec les...

Jetez vos sorts, puis essayez de sortir de ce labyrinthe sacrément corsé ! Pour l'emporter,...

Prenant, passionnant et déroutant, ce jeu fera le bonheur des Moldus fans de Harry Potter et...

Perplexus Prophétie est destiné aux enfants à partir de 8 ans.

KiwipWatch 5 – à partir de 159€

Kiwip, est la première montre-téléphone destinée aux enfants de 6 à 11 ans. Conçue pour retarder l’âge du premier portable, elle n’a de cesse d’évoluer et de s’enrichir en fonctionnalités pour répondre aux besoins de l’enfant et des parents. Kiwip a dernièrement présenté une toute nouvelle version de la montre avec un nouveau design, de nouvelles fonctionnalités, un nouvelle application mobile : la KiwipWatch 5.

Avec un écran tactile couleurs de 1,55 pouces équipé d’une caméra, d’une nouvelle interface, et des bracelets ergonomiques et interchangeables, la KiwipWatch 5 se réinvente ! Elle offre enfin un design plus smart, pour se rapprocher des montres connectées des parents ! Côté nouveautés, on retrouve maintenant Kiwip Magic Control, un systéme de reconnaissance gestuelle qui permet à l’enfant de contrôler d’autres appareils connectés depuis sa montre.

Par un simple mouvement de la main, il peut lancer une application musicale sur une smart TV, ou une enceinte connectée, changer de chanson, mettre sur pause, et même allumer les lumières sans toucher l’interrupteur… Désormais KiwipWatch 5 est équipé d’un assistant vocal personnel à disposition de l’enfant. Il lui est possible d’activer les fonctions de sa montre par la voix, mais aussi d’interagir avec Kiwipi. Notez que KiwipWatch possède un « Mode Classe » qui permet de désactiver les fonctions de communication selon le planning de l’enfant intégré dans l’application Kiwip.

Fonctionnement : avec une carte Nano SIM inclus

Forfait : en libre opérateur (à vous de souscrire à un forfait) ou avec souscription au Plan illimité Kiwip à 9,99€/mois (engagement 12 mois)

Disponible en noir ou avec des bracelets colorés en option.

Osmo Coffret Complet Little Genius – 99,99€ (à partir de 3 ans)

Transformer une tablette en outil d’apprentissage !

Conçus pour les jeunes enfants de 3 à 5 ans, les jeux du Coffret complet Osmo Little Genius entraînent les enfants, qui vont à l’école maternelle, dans une aventure interactive, pour découvrir les apprentissages fondamentaux. La technologie Osmo « voit » les enfants manipuler et poser des pièces de jeu réelles devant l’écran et réagit par le biais d’encouragements, de conseils et de rires. Le résultat ? Ils font travailler leur imagination, acquièrent un sens critique et s’amusent comme des petits fous !

Un voyage d’exploration, d’imagination et d’apprentissage avec le Coffret complet Osmo Little Genius qui contient quatre jeux spécialement conçus pour les enfants de 3 à 5 ans. Osmo Little Genius favorise l’apprentissage précoce de la lecture et de l’écriture (ABC’s), la résolution de problèmes (Stories), la créativité (Squiggle Magic), l’imagination (Costume Party) et bien plus encore.

La boite de jeu comprend une base Osmo et un capteur, 4 jeux d’apprentissage, 38 bâtonnets et anneaux en silicone, 19 pièces de costume, 1 tapis de jeu, 2 boites empilables. Compatible iPad uniquement pour le moment.

229 Commentaires Osmo Little Genius Coffret... Osmo est magique : des jeux éducatifs amusants et primés qui interagissent avec de...

LANGUES : Dans le Kit de démarrage OSMO Little Genius, la voix du narrateur et le texte...

APPRENTISSAGES : Les enfants de 3 à 5 ans apprendront à former des lettres (ABC), à créer...

L’ENSEMBLE COMPREND : 1 Base OSMO pour iPad ; 19 cartes cartonnées représentant des...

Lecteur MP3 Ocarina – 99€ (dès la naissance)

Ocarina est un petit lecteur MP3 dédié aux enfants. Il dispose d’une capacité de 8 Go de mémoire entièrement personnalisable pouvant contenir plus de 1000 pistes (chansons, musique, contes…) et la possibilité de télécharger et/ou d’enregistrer ses propres contenus comme des messages ou histoires racontées par les parents. Le Ocarina est fabriqué dans des matériaux non toxiques et un revêtement anti-choc en caoutchouc de qualité alimentaire qui garantit une sécurité absolue pour les enfants, qui peuvent même le mordiller !

L’appareil n’émet aucune onde électromagnétique ou émissions de lumière dangereuses ou inappropriées pour les enfants. Il offre aussi une poignée ergonomique et une batterie rechargeable en lithium-ion permettant plus de 15 heures d’autonomie et une recharge en moins de 3 heures. Son volume maximal est de 75dBA, calibré pour protéger l’audition lors de l’écoute de plus près (extensible à 90dBA sous la supervision d’un adulte). Il est disponible en 4 couleurs (rouge, bleu, vert et orange).