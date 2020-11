[Sélection] Xbox Series X et S : les cinq jeux à tester au lancement

Sans « Cyberpunk 2077 » et « Halo Infinite » le jour J, à quoi pourra-t-on jouer de véritablement inédit sur les nouvelles consoles de Microsoft ? Le Journal du Geek a fait le tri !

Elles s’appelaient Scarlett et Lockhart. Aujourd’hui, nous les connaissons sous les noms de Xbox Series X et Series S. Elles sont les deux nouvelles armes ultimes de Microsoft pour conquérir le monde du jeu-vidéo. La première sera, à sa sortie, la console la plus puissante jamais mise sur le marché. Quant à la seconde, elle devrait définitivement établir le Xbox Game Pass et xCloud comme les deux Netflix du jeu-vidéo. Mais parce qu’une console ne fait pas tout, il faut aussi savoir à quoi jouer.

Avec les absences imprévues de Cyberpunk 2077 mais surtout du fleuron escompté de la Series X, Halo Infinite, force est de constater qu’il ne restera plus grand chose d’inédit à se mettre sous la dents le jour J. Le Journal du Geek vous a néanmoins sélectionné les cinq nouveaux jeux « next-gen » sur laquelle les futurs propriétaires Xbox pourront compter le moment venu.

Pas d’exclusivités mais tout un tas de versions optimisées

En plus de nombreux jeux de nouvelle génération inédits, les Xbox Series X et S donneront accès à des jeux précédemment sortis dans des versions spécialement optimisées et donc, en théorie, adaptées à leurs nouvelles performances. La majorité d’une liste officielle de plus d’une trentaine de titres – dont Forza Horizon 4, Gears 5, Sea of Thieves ou Marvel’s Avengers, entre autres – sera disponible soit à travers le service par abonnement Xbox Game Pass, soit par le biais du système Smart Delivery. Pour rappel, ce dernier permet de lire la même copie dématérialisée d’un jeu d’une console (Xbox One, par exemple) à une autre (en l’occurrence, Xbox Series X ou S).



Assassin’s Creed – Valhalla

En ces temps d’isolement pandémique, de discorde socio-politique et de réchauffement climatique, le moment est bienvenu pour se reconnecter à la nature, à notre spiritualité et piller les côtes anglaises ! Malgré les nombreux scandales l’entourant cette année, Ubisoft n’a pas perdu le nord et remettra bien sa franchise phare sur les rails de la nouvelle génération le jour J. Avec Assassin’s Creed – Valhalla, le studio vidéoludique français invite le joueur à incarner un guerrier (ou une guerrière) nordique (justement) en plein âge viking pour partir à la conquête de l’Angleterre encore divisée en plusieurs royaumes belligérants.

A première vue immensément riche, le jeu semble être la réunion réussie de diverses influences internes – dont, pour certaines, étrangères à la saga elle-même. Le volet gestion de village, l’importance du chamanisme et la relation avec les animaux domestiques rappellent Far Cry – Primal tandis que les batailles à grande échelle et les méthodes de combat font immédiatement penser à For Honor. Ce titre impressionnant semble indubitablement à la hauteur de la Series X.

N.B. : Pour rappel, Assassin’s Creed – Valhalla sera disponible en trois éditions différentes : Gold, Ultimate et Collector.

Autre disponibilité ? PS5, PC, Google Stadia, PS4 et Xbox One.

Yakuza : Like A Dragon

Pas de raison que ce jeu ne profite qu’au Japon ! Sorti en janvier dernier uniquement au pays du Soleil levant, Yakuza : Like A Dragon fera ses débuts à l’international à l’occasion du lancement des Xbox Series X et S. Huitième opus de la saga développé par SEGA, il est le premier à se centrer autour d’un tout nouveau protagoniste : Ichiban Kasuga. Cet ancien yakuza, un brin candide, sort de 18 ans de prison avec l’envie de ne plus être un faire-valoir et de devenir un héros. Il instille un parfum inédit à la saga Yakuza, emprunt d’un humour absurde et surréaliste typiquement japonais.

Yakuza : Like A Dragon introduit aussi des mécaniques éloignées du « beat’em up » traditionnel et plus proche du RPG, notamment durant les combats. Peuplé de quêtes et de personnages secondaires, le jeu invite le joueur à assembler une équipe atypique au fil du récit dont les membres seront dotés de classes et de pouvoirs distincts. Cerise sur le gâteau, il permet au joueur de s’adonner à du (dragon) karting ! En somme, Yakuza : Like A Dragon a la richesse de proposer une expérience atypique, loin du sérieux du reste du « line-up. »

Autre disponibilité ? PC, PS4, Xbox One et PS5 en mars 2021.

Call of Duty – Black Ops : Cold War

Quand tout va mal, ça fait parfois du bien de tout casser (virtuellement) ! Cela fait maintenant 17 ans que Activision satisfait cette envie avec sa licence Call of Duty et la nouvelle génération de consoles ne dérogera pas à la règle. Avec Call of Duty – Black Ops : Cold War, développé par Treyarch and Raven Software, le célèbre studio invoque un passé alternatif, jouant pas forcément très subtilement sur le complotisme rampant à l’heure actuelle. Dans la campagne solo, le joueur remonte au début des années 1980, durant les années Reagan et la fin de la guerre froide contre le bloc soviétique, pour retrouver la trace d’un espion russe au nom de code Perseus, dont le but est de renverser les États-Unis.

Comme avec la plupart des titres de la saga, le très (très) lourd Cold War donnera aussi accès à un multijoueur compatible avec le cross-plateforme et le « cross-gen » fort du succès de Call of Duty – Modern Warfare : Warzone. En outre, ce nouveau FPS signera le retour du très apprécié mode Zombies, expérimenté seulement par Call of Duty : World at War dans les années 2000. De quoi tout faire péter, comme il se doit, seulement trois jours après la sortie des Xbox Series X et Series S !

Autre disponibilité ? PS5, PC, PS4 et Xbox One.

DiRT 5

Des belles couleurs, des beaux couchers de soleil et des moteurs vrombissants : que demander de plus, en vérité ? L’avènement d’une nouvelle génération s’est rarement fait sans le traditionnel jeu de course, comme le célèbre Wipeout sur la première PlayStation. En 2020, ce sera au tour du studio Codemasters de renouveler cette convention vidéoludique tacite avec DiRT 5, le huitième opus de la franchise éponyme.

Si le gameplay n’est pas particulièrement original, le jeu brille par son exploitation des derniers progrès technologiques en matière de graphisme – et en particulier, le « ray-tracing. » Cette technologie produit des rendus visuels exceptionnels vis-à-vis de la lumière, des ombres mais aussi des reflets. DiRT 5 en profite sans modération, notamment lors des courses de nuit où l’orage gronde et où les éclairs virtuels se réfléchissent sur la boue et la pluie. Les premiers tests font aussi état d’une gestion physique améliorée qui ne devrait qu’accentuer le réalisme de ce jeu de course.

Autre disponibilité ? PS5, PC, PS4, Xbox One et Google Stadia en 2021.

Observer : System Redux

En l’absence du titre le plus attendu de l’année, Cyberpunk 2077, à nouveau reporté, une brèche dans le genre fictionnel du « cyberpunk » s’est ouverte dans la matrice vidéoludique. Observer : System Redux, une version remastérisée et augmentée (pour rester dans le thème) du jeu Observer sorti en 2017, pourrait combler ce manque de néons, de cyborgs et de dark web laissé par le titre de CD Projekt RED. Édité par Aspyr et développé par le studio indépendant polonais (décidément) Bloober Team, Observer est à l’origine un thriller psychologique à la première personne imaginé dans une version sombre de notre futur.

Le joueur est plongé dans la peau d’un inspecteur de police, un « observer » campé par Rutger Hauer qui mène l’enquête dans Cracovie en 2084, après une pandémie virale numérique. L’ancien interprète de l’androïde Roy Batty n’est d’ailleurs pas la seule référence au film fondateur du « cyberpunk », Blade Runner : la composition musicale d’Arkadiusz Reikowski a aussi été pensée comme l’héritière de la bande originale de Vangelis. La version « next-gen » de ce jeu, Observer : System Redux, se pare non seulement d’améliorations graphiques mais aussi de nouveaux lieux, de nouveaux personnages et de nouvelles directions narratives (comme le montre l’exemple ci-dessus).

Autre disponibilité ? PS5 et PC.