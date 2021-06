Nintendo Switch : 5 jeux pour jouer à plusieurs cet été

Si vous partez en vacances entre amis ou en famille cet été, alors un jeu multijoueur pour jouer tous ensemble est toujours bon à prendre.

Pour faire suite à notre guide des 5 jeux Switch solo à amener avec vous en vacances, nous vous proposons ici de découvrir 5 autres jeux Switch mais cette fois-ci à dévorer à plusieurs. Des jeux d’aventure aux jeux de plateformes, en passant par des compilations, vous trouverez forcément parmi ces jeux de quoi vous occuper cet été, que vous partiez en vacances ou que vous restiez chez vous en famille. Tous ces jeux ne nécessitent pas plus d’une seule Switch pour être joués à plusieurs, de 2 à 6 joueurs en simultané.

Pimkin 3 Deluxe

Pimkin 3 est un jeu qui était initialement sorti sur Wii U. Sept ans plus tard, Nintendo a décidé de ramener à la vie les petites créatures peuplant la planète PNF-404 dans une version améliorée sur Nintendo Switch, dont vous pouvez lire notre test. Dans Pikmin 3 Deluxe, vous retrouvez la même folle aventure que dans l’original, tout en profitant d’un nouveau mode coop jouable à deux sur la même console. Celui-ci s’applique aussi bien à l’histoire principale qu’à une poignée de scénarios annexes. La trame convient parfaitement aux amateurs de la franchise comme aux nouveaux joueurs voulant s’essayer à cette aventure spatiale bucolique. C’est donc un titre idéal pour vous occuper sur la route des vacances cet été !

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Après un succès retentissant sur Wii U, Nintendo a décidé de porter son titre Super Mario 3D World sur sa console hybride. Le titre est sorti en février dernier et a fait carton plein depuis. Il faut dire que Nintendo a mis les bouchées doubles en ajoutant un épisode inédit à la version Switch intitulé Bowser’s Fury. En mode multijoueur local, vous pouvez jouer jusqu’à 4 joueurs sur la même console. Jeu frais et amusant, Super Mario 3D World est un jeu parfait pour jouer à plusieurs sans faire de compromis sur l’amusement de tous les joueurs. Les items foisonnent à gogo est les niveaux sont C’est selon nous le meilleur jeu Super Mario multijoueur depuis la sortie de New Super Mario Bros. U Deluxe.

Overcooked All You Can Eat

Overcooked All You Can Eat est une réédition groupée des deux premiers opus de la franchise. Le jeu intègre de toutes nouvelles fonctionnalités en ligne, mais est également jouable en coopération jusqu’à 4 joueurs sur la même console. Overcooked a un gameplay plutôt exigeant qui demande une bonne prise en main, mais même dans la difficulté vous êtes assurés de vous amuser. Les nombreux modes disponibles, ainsi que les multiples scénarios vous proposent une diversité incroyable puisque chaque plateau possède des caractéristiques qui lui sont propres et qui affectent le gameplay. C’est un jeu très complet qui vous occupera un bon bout de temps, en attendant la sortie d’Overcooked 3 en 2022.

Just Dance 2021

Dans un tout autre registre, Just Dance 2021 est un jeu qui pourrait également convenir pour vos soirées endiablées. Que ce soit en famille ou entre amis, Just Dance propose un large choix de chansons sur lesquels danser jusqu’au petit matin. Dans cette version vous avez la possibilité de jouer jusqu’à 6 joueurs en simultané. Des titres pop, aux tubes latino-américains en passant par du rock, il y en a pour tous les goûts dans l’édition 2021. évidemment, il y a également certains titre décalés dont les chorégraphie vous feront rire plus que danser, c’est ça l’âme d’un bon Just Dance !

51 Worldwide Games

51 Worldwide Games est sorti sur Nintendo Switch l’été dernier et l’on peut dire que c’est un titre bien optimisé. Le titre vous propose de découvrir ou de redécouvrir des classiques de jeux de plateaux, jeux de cartes ou encore jeux de hasard. Le projet est ambitieux et pourtant très simple : avoir à portée de main une floppée de jeux en ne transportant rien de plus qu’une seule Nintendo Switch. Cet été est dont le moment pour vous de vous replonger dans les jeux de votre enfance, ou même de découvrir des jeux du monde entier que vous ne connaitriez pas encore. 51 Worldwide Games est jouable à deux sur la même console et propose même un mode en ligne.

