Nintendo Switch : 5 jeux solo à emmener en vacances

Que vous partiez en vacances à la montagne, aux tropiques, ou que vous restiez à la maison, vous aurez toujours besoin d'un bon jeu pour vous accompagner.

L’été approche et avec lui ses airs de vacances, ses rayons de soleil et ses moments de détente. S’il est bien de se déconnecter de temps en temps, amener de quoi vous occuper pendant vos vacances ne vous fera pas de mal non plus. C’est pourquoi on vous propose de découvrir notre sélection de jeux sur Nintendo Switch à avoir sur soi pour cet été 2021, des jeux à jouer en solo pendant les longs trajets, en vous reposant sur la plage ou encore en restant chez vous si jamais vous n’avez pas opté pour une destination tropicale cette année.

Monster Hunter Rise

Sorti le 26 mars dernier, Monster Hunter Rise est le dernier opus en date de la franchise Monster Hunter. Dans une aventure inédite, vous incarnez un chasseur ou une chasseuse en quête de monstres à combattre tous plus terrifiants les uns que les autres. Le but est de progresser dans l’aventure afin d’améliorer vos armes, armures et compétences. Si Monster Hunter Rise peut paraître comme un jeu d’aventure classique Capcom a su y mettre les ingrédients nécessaires pour en fait un blockbuster. Le jeu remporte déjà un franc succès, et tout spécialement auprès du public japonais. N’hésitez donc pas à découvrir cette aventure épique !

New Pokemon Snap

New Pokémon Snap, dont vous pouvez lire notre test, est la version moderne tu titre du même nom sorti il y a plusieurs années sur Nintendo 64. Le jeu est sorti ce 29 avril et vous offre l’opportunité de partir en safari depuis votre canapé ! C’est une aventure reposante, bucolique et colorée qui vous donne la chance d’observer les Pokémon dans leur environnement naturel. Le point positif c’est que New Pokémon Snap peut tout aussi bien plaire aux adultes fans de Pokémon depuis toujours, qu’aux enfants qui découvrent la franchise, d’autant plus que son style est facile à prendre en main.

Miitopia

Sorti ce 21 mai, Miitopia est un jeu d’aventure dans lequel vous pouvez personnaliser tous les protagonistes et antagonistes de l’histoire grâce aux mis de votre famille et de vos amis. En réalité, Nintendo vous offre la possibilité de totalement mettre votre aventure à votre image, une aventure qui se veut à la fois décalée et amusante. Si les mécaniques de jeu sont très simplistes, il conviendra à toute la famille sans exception. Finalement, Miitopia est un jeu à l’humour détonnant qui vous permet de vous évader à l’aide d’une bonne tranche de rire et de folie. Il sera le parfait compagnon pour vos moments de répits cet été et vous passerez un excellent moment à customiser tous les aspects de votre aventure, de votre apparence à celle de votre fidèle destrier.

Monster Hunter Stories 2

Un autre jeu de la franchise Monster Hunter, mais cette fois-ci dans un tout autre registre. Monster Hunter Stories 2 a une date de sortie prévue pour le 9 juillet et se dévoile petit à petit au travers des vidéos de présentation publiées par Capcom. Sequel du premier Monster Hunter Stories, il s’agit d’un jeu d’aventure avec des graphismes plus abordables pour les plus jeunes que Monster Hunter Rise, mais avec une histoire assez mature pour plaire au grand public. Cet opus est rythmé par la découverte d’un Rathalos particulier, qui pourrait bien être la créature au centre d’une légende obscure. Ce jeu sera parfait pour vos aventures épiques de l’été.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD

Autre jeu qui n’est pas encore sorti, The Legend of Zelda Skyward Sword HD est attendu pour le 16 juillet prochain. Remaster du titre éponyme sorti en 2011, il vient fêter les 35 ans de la franchise. Il s’agit d’une réédition fidèle tout en apportant au titre une meilleure qualité visuelle. Si vous attendez la sortie du jeu pour partir en vacances, vous pourrez mettre la main sur la paire de Joy-Cons exclusifs qui sortent dans le même temps. Peu d’informations sur le jeu en lui-même sont disponibles pour le moment mais un jeu Zelda ne se refuse jamais !

