OnePlus 8T vs OnePlus 8 : petites améliorations, petit prix

Sorti en avril 2020, le OnePlus 8 fait partie des meilleurs terminaux haut de gamme de cette année. Habitué à proposer des flagship killers performants et à moindre coût, le constructeur chinois a présenté récemment sa traditionnelle déclinaison T, qui propose aux utilisateurs une version boostée du terminal, tout en assurant un prix moins élevé.

Design

Si le OnePlus 8T s’impose principalement comme une mise à jour du OnePlus 8 sorti plus tôt cette année, le constructeur chinois a opéré plusieurs petits changements en termes de design, permettant ainsi de différencier les deux smartphones au moindre coup d’œil. Alors que le OnePlus 8 arborait des finitions miroir, le OnePlus 8T propose de son côté deux déclinaisons colorées (Aquamarine Green et Lunar Silver), surmontées d’un dos en verre Gorilla Glass, ce qui assure au nouveau téléphone de moins accrocher les traces de doigts.

Au dos, la plus grosse différence entre les deux smartphones réside dans l’arrivée d’un nouveau module photo. En gagnant un capteur supplémentaire, le OnePlus 8T revoit sa copie, et abandonne sa rangée centrale pour un rectangle situé en haut à gauche.

Écran

Outre quelques petites différences de conception niveau design, les OnePlus 8 et 8T jouent des coudes en ce qui concerne leur écran. Comme pour son prédécesseur, le 8T intègre une dalle Fluid AMOLED de 6,55 pouces (ratio 20:9) en définition Full HD+ 1080×2400. L’écran 2,5D en verre 3D Corning Gorilla Glass est toujours quasi borderless, avec un taux d’occupation de 92,7% rendu possible par son poinçon photo. Finalement, les deux fleurons de OnePlus ne se démarquent que sur leur taux de rafraîchissement, en passant de 90 Hz pour le OnePlus 8 à 120 Hz pour le 8T. Une petite amélioration notable, qui séduira les plus exigeants et notamment les gamers, mais ne marquera pas de réelle différence à l’usage.

Performance et autonomie

On s’y attendait, mais c’est bien dommage, OnePlus fait cette fois encore l’impasse sur le dernier chipset haut de gamme de Qualcomm Snapdragon 865+, en équipant son modèle 8T du Snapdragon 865, le même SoC que sur le OnePlus 8. Sous le capot, le 8T conserve les atouts de son prédécesseur, avec un GPU Adreno 650, 8 à 12 Go de RAM selon les versions, et 128 à 256 Go de mémoire stockage sans possibilité d’extension.

Petite amélioration au niveau de la batterie en revanche, puisque lorsque le OnePlus 8 proposait une batterie de 4300 mAh, le OnePlus 8T intègre un modèle légèrement supérieur de 4500 mAh, compatible avec la nouvelle technologie Warp Charge 65, qui permet de gagner 100% de batterie en moins de 40 minutes.

En termes de connectiques, le 8T reprend la quasi-totalité des caractéristiques du OnePlus 8, tout en bénéficiant d’une nouvelle prise en charge WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Comme sur le modèle précédent, le nouveau terminal intègre aussi un lecteur d’empreinte situé directement sous l’écran, une compatibilité 5G, ainsi qu’un port de chargement rapide USB-C. Enfin le OnePlus 8T est livré avec Oxygen OS 11, sa surcouche maison d’Android 11, qui brille par sa fluidité et ses optimisations logicielles, tout comme c’était le cas pour le OnePlus 8 à son époque avec Oxygen OS 10.

Photo et vidéo

Le OnePlus 8 était déjà particulièrement performant en photographie mais le 8T veut faire encore mieux. Tandis que le premier modèle de la marque chinoise proposait un triple capteur composé d’un appareil principal de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 16 Mpx et d’un Macro de 2 Mpx, le OnePlus 8T s’offre un capteur supplémentaire, en proposant un combo 48 Mpx + UGA 16 Mpx + macro 5 Mpx, ainsi qu’un capteur monochrome noir et blanc de 2 Mpx. En condition de luminosité suffisante, les deux terminaux réalisent de très bonnes photos. En revanche, ils se révèleront un peu plus faibles lorsqu’il s’agit d’immortaliser des scènes plus sombres.

À l’avant du OnePlus 8T, le constructeur ne change pas une recette qui gagne, et conserve son unique capteur frontal de 16 Mpx avec f/2.0, timelapse, stabilisation électronique EIS et enregistrement vidéo à 1080p et 30 fps.

OnePlus 8 OnePlus 8T Écran - Ecran Fluid AMOLED de 6,55"

- Définition Full HD+ (1080x2400)

- 3D Corning Gorilla Glass

- Certification HDR10+

- 90Hz

- Format 20:9

- Occupation de 92,7%

- Always On Display

- sRGB et DCI-P3

- 40% de réduction de lumière bleue

- Luminosité de 1000 nits

- Mode Lecture

- Retour haptique - Ecran Fluid AMOLED de 6,55"

- Définition Full HD+ (1080x2400)

- 3D Corning Gorilla Glass

- Certification HDR10+

- 120Hz

- Format 20:9

- Occupation de 92,7%

- Always On Display

- sRGB et DCI-P3

- 40% de réduction de lumière bleue

- Luminosité de 1100 nits

- Mode Lecture

- Retour haptique SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 865

- Adreno 650 - Qualcomm Snapdragon 865

- Adreno 650 Mémoire - 8Go ou 12Go de RAM LPDDR4

- 128Go ou 256Go stockage UFS 3.0

- Pas d'extension mémoire - 8Go ou 12Go de RAM LPDDR4X

- 128Go ou 256Go stockage UFS 3.1

- Pas d'extension mémoire Coloris - Onyx Black

- Glacial Green

- Interstellar Glow

- IP68 (officiellement seulement aux Etats-Unis) - Aquamarine Green

- Lunar Silver

- Dos en verre Gorilla Glass

- Contour en aluminium Appareil Photo - Triple appareil photo au dos :

- Appareil principal : Sony IMX586 48 Mégapixels, 26mm F1.75

- Appareil ultra grand-angle : 16 Mégapixels, 18mm (116°) F2.2

- Appareil Macro : 2 Mégapixels F/2.4

- Autofocus PDAF + LAF

- Stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS) sur le capteur principal

- Zoom numérique x2

- Technologie UltraShot

- Technologie AI Smart Pet

- Mode nuit NightScape 2.0

- Super Resolution + HDR

- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p et Ultra HD 2160p à 30fps ou 60fps

- Mode Ralenti en 1080p à 240fps



- Appareil frontal

- Capteur Sony IMX471 16 Mégapixels

- Objectif de 26mm F2.0

- Stabilisation électronique (EIS)

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p à 30fps

- Timelapse - Quatre appareils photo au dos :

- Appareil principal : Sony IMX586 48 Mégapixels, 26mm F1.7

- Appareil ultra grand-angle : Sony IMX481 16 Mégapixels, 123°, F2.2

- Appareil Macro : 5 Mégapixels F/2.4

- Appareil Monochrome : 2 Mégapixels



- Autofocus PDAF + CAF

- Stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS) sur le capteur principal

- Zoom numérique x2

- Technologie UltraShot

- Technologie AI Smart Pet

- Mode nuit NightScape en photo et en vidéo

- Super Resolution + HDR

- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p et Ultra HD 2160p à 30fps ou 60fps

- Mode Ralenti en 1080p à 240fps

- Mode Cine Video

- Mode Portrait Video



- Appareil frontal

- Capteur Sony IMX471 16 Mégapixels

- Objectif de 26mm F2.0

- Stabilisation électronique (EIS)

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p à 30fps

- Timelapse Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos Batterie - Batterie de 4300 mAh

- Warp Charge 30T (100% en 60 minutes, 50% en 22 min) - Batterie de 4500 mAh

- Warp Charge 65 (100% en 39 minutes, 60% en 15 minutes)

- Recharge rapide 27W sur un chargeur standard Connectivités - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran

- Bluetooth 5.0

- WiFi 5

- 4G et 5G

- Double nano-SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 3.1, port USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran

- Bluetooth 5.1

- WiFi 6

- 4G et 5G

- Double nano-SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 3.1, port USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 10

- Oxygen OS 10 - Android 11

- Oxygen OS 11 Taille et Poids - 160,2 x 72,9 x 8,0 mm

- 180 grammes - 160,7 x 74,1 x 8,4 mm

- 188 grammes Prix de lancement - 699 € (128Go + 8Go)

- 799 € (256Go + 12Go) - 599 € (128Go + 8Go)

- 699 € (256Go + 12Go) Date de Disponibilité - 21 Avril 20120 - 21 Octobre 2020

Prix

Le OnePlus 8T a beau être (légèrement) plus performant que son cousin, il se paie le luxe d’être commercialisé moins cher que le OnePlus 8 au moment de sa sortie. En effet, alors que le premier modèle, sorti plus tôt cette année était accessible à partir de 699€ (8+128 Go, et 799€ pour la version 12+256 Go), le OnePlus 8T est proposé à partir de 599€ pour une configuration 8+128 Go, et jusqu’à 699€ pour le modèle 12+256 Go.

En conclusion

Avec quelques petites améliorations matérielles et logicielles couplées à une baisse de prix significative, le OnePlus 8T s’impose comme une jolie mise à jour du OnePlus 8. Sans transcender son prédécesseur, ce nouveau modèle imaginé par OnePlus s’offre surtout le luxe d’un rapport qualité-prix difficilement contestable, en étant proposé à 100€ de moins que le OnePlus 8 à sa sortie. De quoi mettre tout le monde d’accord, et imaginer de sérieuses baisses de prix sur le OnePlus 8 d’ici quelques semaines. Pour en savoir plus, retrouvez notre test du OnePlus 8 et notre test du OnePlus 8T.