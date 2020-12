PlayStation Plus : Voici les jeux gratuits du mois de janvier 2021

L’année 2021 promet déjà de démarrer en beauté, avec une jolie sélection de titres cultes sur le service en ligne PlayStation Plus.

Si vous avez reçu un abonnement PlayStation Plus à Noël, c’est le moment de l’activer. Pour débuter l’année, Sony a vu grand. À défaut de réintégrer Cyberpunk 2077 à son catalogue, le géant japonais a annoncé l’arrivée du jeu de rôle Greedfall (sorti en 2019), mais aussi de l’édition de base de Shadow of the Tomb Raider, ainsi que de Maneater (en exclusivité sur PS5), un RPG délirant dans lequel le joueur incarne un bébé requin, destiné à grandir et à devenir le plus haut maillon de sa chaîne alimentaire, le tout dans un décor subaquatique particulièrement beau. Accessibles sans frais supplémentaires pour les abonnés au service PlayStation Plus, ces trois jeux seront disponibles à partir du 5 janvier prochain, et jusqu’au 1er février 2020.

Le PlayStation Plus, c’est quoi ?À ne pas confondre avec PS Now (le service de cloud gaming proposé par Sony), le PlayStation Plus est accessible par abonnement à partir de 5€ par mois (pour un abonnement de 12 mois, sinon 8,99€ par mois via le paiement mensuel), et permet aux joueurs de profiter de plusieurs avantages sur leurs consoles PS4 et PS5. On y retrouve notamment la Collection PS Plus, qui comprend une large sélection de jeux PS4 (accessible aussi sur PS5) régulièrement mise à jour par le constructeur, des remises sur la boutique en ligne, plusieurs avantages ingame, et surtout la possibilité de jouer en multijoueur en ligne. Avec un abonnement PlayStation Plus actif, il est aussi possible de bénéficier chaque mois d’une sélection de trois jeux gratuits à télécharger.