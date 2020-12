[Dossier] Quels jeux de société enfants offrir à Noël ?

“Sans les cadeaux, Noël ne serait pas Noël” disait Louisa May Alcott, mais a-t-elle vraiment tort ? Il faut dire que lorsque l’on est enfant, les cadeaux sont particulièrement importants. Cette fête magique et merveilleuse s’illumine avec les sourires de nos enfants lorsqu’ils découvrent leurs cadeaux au pied du sapin. Mais comment leur faire plaisir et leur offrir un cadeau digne de ce nom, qui vous corresponde et leur plaise ? Nous avons donc cherché l’idée de cadeau parfait, et notre verdict est sans appel : les jeux de société ! Surfant sur une vague de sympathie, avec un retour en force pendant les périodes de confinement. Capables de créer une atmosphère particulière, des moments de partage, et/ou des émotions intenses… les jeux de société sont des cadeaux idéaux à offrir pour Noël d’autant plus pour les petits ! En partant de cette base, nous avons demandé à notre équipe de ludum.fr de nous réaliser un petit classement de 5 jeux de société enfants pour offrir à Noël !

Mr. Wolf, loup y-es-tu ?

Mr. Wolf, l’As d’Or 2019 est un jeu de mémoire où vous devez sauver vos animaux du grand méchant loup en les rentrant dans l’étable. Mais peut-être est-ce déjà trop tard ? Les loups sont sûrement déjà dans le troupeau…

Dans Mr. Wolf, le but du jeu est simple : sauver les animaux du grand méchant loup. Pour jouer, les joueurs choisissent des jetons animaux placés sur le plateau face cachée, qu’ils vont devoir ranger dans des enclos spécifiques avec une capacité limitée qu’il ne faudra surtout pas dépasser. Chaque enclos peut accueillir un nombre spécifique d’animaux et de certaines espèces ! Dans les jetons Animaux, vous pouvez trouver des jetons Loup, si vous en trouvez vous faites avancer le grand méchant loup sur le plateau… s’il rentre dans l’enclos avant que tous les animaux soient rangés et à l’abri, la partie est perdue…

Loup y-es-tu ? M’entends-tu ? “J’arrive…” ! Un jeu reconnu et adoré grâce des mécanismes fluides et simples, renforcé par une véritable tension en voyant l’avancée du loup… Vos enfants vont adorer !

Mr. Wolf, édité par Blue Orange

De 1 à 4 joueurs, à partir de 4 ans, environ 15 min

Auteurs : Wilfried et Marie Fort

Au chantier, l’ours Bruno a besoin de vous !

Au chantier est un jeu d’éveil à la construction dans lequel vous devez aider l’ours Bruno à construire une maison en associant les différentes faces de la maison grâce au camion-benne !

Dans Au chantier, le but est de construire une maison en déplaçant les objets dans votre camion-benne. Au début de la partie, votre chef vous demande de transporter les cônes de délimitation dans le camion pour les amener sur le chantier, puis les sols, les murs, les fenêtres… Vous apprenez tout en jouant à connaître les étapes de construction d’une maison et devenez ainsi incollable sur la vie de chantier !

Un jeu d’éveil simple et amusant qui ravira les enfants les plus jeunes avec des règles de jeu simples et efficaces qui laissent libre cours à leur imagination !

Au chantier, édité par HABA

De 1 à 4 joueurs, à partir de 2 ans, 5 min environ

Auteur : Christianne Hüpper

Illustrateurs : Anna Lena Filipiak et Ines Frömelt

Ice Cool, il ne vous laissera pas de glace !

Frais, novateur et agréable à jouer, Ice Cool est un jeu de maîtrise et d’habileté qui convient à merveille aux enfants. Fini les règles à rallonge et place au plaisir !

Dans Ice Cool, vous avez chacun un rôle, soit pingouin gendarme soit pingouin voleur. Le but des gendarmes est d’attraper les voleurs avant que ces derniers ne se soient emparés de tous les poissons ! Pour faire avancer votre pingouin, pas de lancé, pas de cartes, juste des pichenettes ! Chacun votre tour vous faites avancer vos oiseaux, si les voleurs parviennent à récupérer tous les poissons sans se faire attraper par les gendarmes, la partie est gagnée ! Si, le gendarme a attrapé tous les voleurs alors c’est lui qui gagne !

Ice Cool est un jeu terriblement cool et fun, avec un plateau en 3D pour apprécier encore plus la course poursuite ! Un jeu des plus rafraîchissant !

Ice Cool, édité par Brain Games

De 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans, environ 20 min

Auteur : Brian Gomez

Nom d’un Renard, l’enquête est ouverte !

As d’Or enfant 2018, Nom d’un Renard est aujourd’hui un incontournable du monde du jeu de société enfant ! Une enquête dans la forêt à la recherche d’un mystérieux voleur !

Pour jouer à Nom d’un Renard c’est assez facile, vous devez démasquer le voleur parmi les 16 suspects avant que celui-ci ne parvienne à rentrer dans sa tanière. Pour avancer, il va vous falloir un véritable pouvoir de déduction et un léger brin de chance. A chaque tour, vous avez le choix entre deux actions : chercher des indices ou démasquer un suspect ! Pour chercher des indices, vous devez lancer les dés et obtenir 3 faces Empreintes et pour démasquer des suspects vous devez tirer 3 faces Oeil et pour cela vous avez à chaque fois 3 lancers possibles ! Si vous faites 3 mauvais lancers et que vous ne réussissez pas à faire l’action que vous avez décidé alors le renard avance de 3 cases sur le plateau et file vers sa tanière ! Si vous trouvez le coupable avant que le renard ne rentre dans sa tanière, c’est gagné !

Nom d’un renard est un jeu de réflexion au gameplay simple à comprendre avec des mécanismes de recherche fluide et intéressant qui vous pousse dans la bonne direction pour démasquer l’horrible coupable !

Nom d’un Renard, édité par Game Factory

De 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans, environ 20 min

Auteurs : Marisa Peña, Shanon Lyon et Colt Tipton-Johnson

Toutim, le jeu familial par excellence !

Toutim est un super jeu à jouer en famille, entre observation et déduction, les enfants vont devoir apprendre à faire des associations de cartes pour gagner !

Toutim est un jeu de déduction et d’associations de cartes dans lequel le but est d’éliminer ses cartes au fur et à mesure en les assimilant à celles du milieu de table. Les cartes du milieu sont des cartes Caractéristique, c’est-à-dire qu’elles indiquent soit une forme, un état, une couleur, un sens… ainsi pour vous débarrasser de vos cartes en main il faut retrouver une similitude dans l’une de vos cartes avec celle du milieu ! À chaque tour, la carte Caractéristique change et le premier joueur à se débarrasser de toutes ses cartes gagne !

Un jeu idéal pour se former et comprendre les mécanismes des jeux de société et développer les capacités de vos enfants à faire des associations d’idées !

Toutim, édité par Gigamic

à partir de 3 ans, de 2 à 4 joueurs, 15 min environ

Auteur : Marine Faraguna

Illustrateur : Elen Lescoat

On espère pour vous que les enfants ont été sages parce que le père Noël a des jeux de société plein sa hotte ! Et si le père Noël a le moindre doute, on lui conseille de venir voir par lui-même le classement des 30 meilleurs jeux de société enfants pour Noël 2020 de nos spécialistes de chez ludum.fr !