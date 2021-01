[Sélection] 5 gadgets à pledger sur les plateformes de crowdfunding

Découvrez cinq gadgets à découvrir d’urgence sur les plateformes de crowdfunding.

Si vous avez loupé notre sélection de jeux de société et de livres à plegder d’urgence sur les plateformes de crowdfunding, il est toujours temps de vous rattraper avec ces cinq gadgets, beaux, utiles ou un peu WTF disponibles en ce moment sur Kickstarter, Ulule et consort. Attention, tous n’ont pas encore atteint leurs objectifs de financement. Si un projet vous tient vraiment à cœur, il s’agira donc de le soutenir au maximum, notamment en le partageant autour de vous sur les réseaux sociaux.

The Couch Console

À partir de 89$ (environ 74€)

Fin de la campagne le 6 février 2021, livraison en mai 2021

Véritable phénomène sur Kickstarter depuis son lancement, le Couch Console verra sa campagne de financement clôturée dans quelques jours. Si vous n’avez pas encore pledgé le projet, c’est donc le moment où jamais. Destiné à tous ceux qui ne supportent plus de perdre leurs télécommandes entre les coussins du canapé, de renverser leur verre pendant une session de gaming un peu trop intense, ou de chercher leur smartphone pendant dix minutes avant de réaliser que ce dernier est simplement sous leurs fesses, le Couch Console veut s’imposer comme LA solution. Destiné à accueillir toutes vos affaires (télécommandes, smartphone, manettes, snacks, boissons…), l’objet vous empêchera de renverser quoi que ce soit grâce à ses compartiments gyroscopiques modulables. Cerise sur le gâteau, le Couch Console intègre aussi un port USB-C, afin de charger vos appareils même depuis votre lit.

OmniCase

À partir de 39$ (environ 33€)

Fin de la campagne le 27 février 2021, livraison en avril 2021

Même si vous n’êtes sans doute pas prêt de voyager à nouveau, OmniCase est le genre de gadgets bien pratiques qu’on appréciera d’avoir sous la main le moment venu. En plus de s’imposer comme une batterie de secours (charge jusqu’à 100W) pour votre smartphone, tablette ou ordinateur, l’objet fonctionne aussi comme un hub multifonction, grâce à ses nombreux ports (USB 3.0, HDMI 4K, USB-C, RJ45, SD ou TF). Comble du pratique, il embarque aussi un double fond magnétique avec plusieurs câbles (USB-C vers USB-C, USB-C vers Lightning, Micro USB vers USB-C, et USB-A vers USB-C), histoire d’avoir tout sous la main au moment où vous en avez besoin.

Frogmask

À partir de 30€

Fin de la campagne le 21 février 2021, livraison à partir de février 2021

Sans grande surprise, le marché du crowdfunding est inondé de gadgets liés à la santé depuis quelques mois. Pas étonnant donc qu’on y retrouve plusieurs dizaines de modèles de masques, complètement farfelus ou bardés de technologies. Une fois n’est pas coutume, on vous parle aujourd’hui d’un projet français avec Frogmask, un masque réutilisable destiné à vous protéger de la pollution et des microbes environnants lorsque vous circulez à vélo ou à moto. Équipé de filtre FFP2, le dispositif n’a pas pour vocation à être porté toute la journée, mais promet de s’adapter au port d’un casque, grâce à sa double fixation velcro à l’arrière. Attention, le projet n’a pas encore atteint son objectif de financement.

ThermGo

À partir de 29$ (environ 24€)

Fin de la campagne le 31 janvier 2021, livraison en février 2021

Encore un accessoire dédié à la santé connectée ! Cette fois, pas de masques lavables, mais un ingénieux thermomètre connecté, capable de fonctionner en se branchant directement sur votre smartphone ou tablette. Grâce à son format compact et à sa prise USB-C, l’appareil permet un suivi quotidien de la température corporelle, sans contact et de manière précise (à 0,1°C près). Léger (16g); le ThermoGo n’embarque aucune batterie, et peut aussi bien mesurer la température corporelle que celle d’une pièce. Le projet prend fin dans quelques jours, et il a déjà atteint 77 865 $ de financement sur son objectif initial de 2495$.

Handcrafted Ancient Myth TRPG Dice Collection

À partir de 20$ (environ 17€ + fdp à partir de 10$)

Fin de la campagne le 23 février 2021, livraison en mai 2021

Si vous êtes amateur.rice de RPG et autres jeux de plateau qui nécessitent des dés plus complexes que le traditionnel D6, ce projet devrait vous parler. Financé en seulement 10 minutes, ce projet mené par InfiniDice propose d’imposants dés de métal, inspirés de la mythologie grecque. De quoi rendre encore plus épiques vos prochaines parties de D&D. Outre le fait que les accessoires vous assureront une expérience de jeu bien plus immersive, ils sont aussi de véritables bijoux, qui pourront s’exposer fièrement sur vos étagères ludiques. Un très beau cadeau pour les petits budgets, à réserver aux passionnés de tabletop.