[Sélection] 5 bandes dessinées à mettre au pied du sapin cette année

Pour voyager sans sortir de chez soi, on vous propose de découvrir notre sélection de bandes dessinées, comics et manga à offrir ou à s’offrir pour Noël.

Pas besoin de dépenser plusieurs dizaines d’euros pour (se) faire plaisir à Noël. La preuve, avec cette sélection de comics, bandes dessinées et manga qui vous feront voyager à moindres frais cet hiver. Amateur de super-héros, de contes poétiques ou de comics indépendants, il y en a pour tous les goûts cette année.

Joker 80 ans

Écrit par Urban Comics (collectif)

Paru le 18 septembre 2020 aux éditions Urban Comics, 552 pages, 35€

Un an tout pile après la sortie de l’anthologie Batman 80 ans, Urban Comics revient cette année avec un ouvrage de référence sur le plus célèbre méchant de l’univers DC Comics : le Joker. L’occasion de retrouver quelques-uns des récits fondateurs autour du personnage, allant de sa première rencontre avec la Chauve-Souris dans Batman contre le Joker (de Bill Finger et Bob Kane, 1940), jusqu’au Deuil de la Famille de Scott Snyder (2013), en passant par l’emblématique Mad Love de Paul Dini (1994). En plus de s’imposer comme une très belle anthologie autour du super-vilain, Joker 80 ans regroupe aussi 10 récits totalement inédits mettant à l’honneur le clown maléfique, et imaginés par quelques-uns des auteurs de Batman les plus emblématiques, à l’image de Paul Dini (Batman, la série animée), Scott Snyder (La cour des hiboux), ou encore Jim Lee (Batman Silence). Enrichi de nombreux bonus au fil des pages, l’ouvrage est un indispensable qui fera le bonheur de n’importe quel fan de DC Comics.

The Mask contre-attaque #2

Scénario de John Arcudi, illustration de Doug Mahnke

Paru le 8 octobre 2020 aux éditions Label Delirium, 128 pages, 22€

Bien plus sombre et violente que son portage cinématographique de 1994 popularisé par Jim Carrey, la série The Mask reprend les fondamentaux d’une licence apparue dans les années 1980, en alternant entre ironie et absurdité. Complètement déjanté et cartoonesque, ce second opus de l’édition intégrale met à l’honneur les personnages de Rick, Ben, Archie et Hugo, quatre amis fascinés par le Mask, qui finissent par le trouver et se laisser corrompre. À réserver à un public averti, cette nouvelle minisérie est une pépite rétro à souhait, qui fera sensation au pied du sapin.

Jizo

Scénario d’Antoine ‘Mr Tan’ Dole, illustration de Mato

Paru le 21 octobre 2020 aux éditions Glénat, 240 pages, 10,75€

Lorsque le jeune Aki se retrouve perdu au milieu d’un parc, tout le monde semble ignorer ses appels à l’aide. Tout le monde sauf Jizo, un étrange garçon sorti de nulle part, et qui promet de le ramener chez lui. Poétique et émouvant (oui, on a versé notre petite larme), Jizo est une vraie découverte parmi les sorties manga de cette année. Le genre de récit dont on n’attendait rien, mais qu’on n’aura pas réussi à lâcher avant la fin tellement il nous prend aux tripes. Sous des faux airs de Voyage de Chihiro, Jizo nous emporte avec lui dans un folklore japonais souvent méconnu, et réussit le pari d’aborder des sujets dramatiques avec douceur et sensibilité. Cerise sur le gâteau, l’ouvrage est un oneshot, et ne vous demandera donc pas d’interminables mois d’attente avant les prochains tomes.

Batman les contes de Gotham

Scénario de Dustin Nguyen et Fridolfs Derek, illustration de Dustin Nguyen

Paru le 9 octobre 2020 aux éditions Urban Comics, 192 pages, 10€

Gotham City est principalement connue pour ses super-héros et ses terribles criminels. Mais la ville regorge aussi de mythes et de légendes bien à elle. Après le génial Little Gotham, Dustin Nguyen revient avec son trait iconique pour nous livrer une nouvelle lecture légère et poétique de l’univers du Chevalier Noir dans un graphic novel destiné aux enfants, mais pas seulement. L’occasion de découvrir les voyages d’Alfred au Pays des merveilles, ou encore le jeune Damian Wayne en pantin de bois, qui rêve de devenir un vrai petit garçon.

Tokyo Ghost (intégrale)

Scénario de Rick Remender, illustration de Sean Murphy

Paru le 2 octobre 2020 aux éditions Urban Comics, 256 pages, 28€

En 2089, l’humanité tout entière est devenue accro à la technologie. Faire le buzz est devenu l’unique but d’une population complètement abrutie par la drogue et le consortium du divertissement Flak Corp. Chargés de faire régner l’ordre, Led Dent et Debbie Decay sont les bras armés de la corporation dystopique. Mais au fil de leurs missions, les deux amants vont découvrir que d’autres vies existent. Sombre et violent, Tokyo Ghost initialement sorti en 2016 dévoile cette année une intégrale à (s’)offrir et à dévorer sans modération. L’occasion de nous interroger sur notre propre hyperconnectivité.