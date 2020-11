[Dossier] Notre sélection de jeux de société pour adultes à offrir à Noël

Noël est souvent l’occasion d’offrir aux enfants de nouveaux jeux de société afin de leur offrir une évasion ludique… mais aujourd’hui nous sommes tous de grands enfants et prenons également beaucoup de plaisir à jouer aux jeux de société. Il est par contre parfois difficile de s’y retrouver entre les classiques et toutes les nouveautés qui sortent chaque année. C’est pourquoi nous avons demandé à l’équipe de Ludum.fr de nous proposer une sélection de jeux de société parfaits pour les adultes à offrir à Noël. On vous laisse la découvrir !

The Crew : Le meilleur jeu de plis de 2020 !

Sorti cet été en France, The Crew a déjà remporté le graal en Allemagne en gagnant le prix du meilleur jeu expert de l’année 2020… en attendant peut-être un prix aux As d’or en France en avril prochain. Prix qu’il mériterait amplement !

The Crew est donc un jeu de plis inspiré au niveau de la mécanique de base de ce que l’on peut retrouver dans la belote ou le tarot, mais ici pas question de s’affronter car le jeu est coopératif qui vous invite à vous prendre pour des astronautes.

Pour gagner, vous allez devoir coopérer en silence (normal dans l’Espace), afin de réaliser des missions sous forme de plis proposés par votre carnet de bord. Au total, 50 missions vous attendent pour une difficulté de plus en plus accrue.

The Crew est la preuve que malgré la quantité pléthorique de nouveautés qui sortent tous les ans dans le monde du jeu de société, il est encore possible d’innover. Chez nous, cela a été un vrai coup de cœur dès la première partie… Il est arrivé comme une madeleine de Proust qui nous rappelle nos plus belles parties entre amis à jouer à la coinche ou autres jeux du genre. Déjà indispensable dans toute bonne ludothèque !

The Crew, édité par IELLO

De 2 à 5 joueurs, 10 ans minimum, environ 20 min

Auteur : Thomas Sing

Illustrateur : Marco Armbruster

Seasons : Le must-have de chez Libellud !

Vous connaissez très certainement déjà Libellud, ou alors au moins leur jeu de société le plus célèbre : Dixit. Vous ne connaissez par contre sûrement pas Seasons et c’est bien dommage ! Sorti en 2012, ce jeu plutôt stratégique est une petite merveille du genre qu’il faut absolument découvrir.

Seasons nous invite à nous prendre pour des sorciers lancés dans une compétition d’une durée de trois ans afin de désigner le nouvel Archimage du royaume de Xidit.

Au rythme des saisons et avec une mécanique de jeu qui mélange à merveille draft et combinaison de cartes, vous allez essayer d’accumuler le plus de cristaux possibles afin de l’emporter.

Avec un matériel magnifiquement illustré comme très souvent chez Libellud, Seasons est un jeu auquel il faut avoir déjà joué au moins une fois dans sa vie. La mécanique est fluide et accessible, les parties sont stratégiques et équilibrées et le plaisir toujours là, parties après parties !

Seasons, édité par Libellud

De 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, environ 60 min

Auteur : Régis Bonnessée

Illustrateur : Naïade

Stay Cool : Parviendrez-vous à garder votre calme ?

En ce moment, nous prenons tous notre mal en patience face à la situation qui nous coince chez nous la majorité de notre temps libre. Avec Stay Cool, on vous propose de tester si votre capacité de résilience a réellement augmentée ou si au contraire vous n’en pouvez plus d’attendre.

Le principe de Stay Cool est très simple, vous devrez chacun votre tour réussir à répondre à un maximum de questions dans un temps limité. Cependant, vous devrez répondre à chaque fois à deux questions en même temps et par deux moyens de communication différents.

Une réponse devra être apportée à l’aide dés avec lesquels vous devrez former des mots et une autre à l’oral. Pour complexifier le tout, les questions seront posées par vos adversaires et ils pourront s’amuser à vous les poser autant de fois qu’ils le veulent jusqu’à ce que vous ayez réussi à trouver la réponse.

Stay Cool est un jeu vraiment très fun où vos nerfs et votre capacité à faire abstraction des éléments extérieurs seront déterminants. On peut vous assurer que vous prendrez un malin plaisir à faire douter vos adversaires en leur répétant et répétant inlassablement votre question. Un très bon jeu d’ambiance !

Stay Cool, édité par Scorpion Masqué

De 3 à 7 joueurs, à partir de 12 ans, environ 20 min

Auteur : Julien Sentis

Illustrateurs : Nils et Sébastien Bizos

Pigeon Pigeon : Bluff moi si tu peux !

Si vous connaissez et aimez le Burger Quiz, vous allez clairement adorer Pigeon Pigeon. Ce petit jeu d’ambiance sorti en 2020 nous invite à répondre en équipe à des questions qui vont vous faire mourir de rire.

Dans Pigeon Pigeon, chaque équipe reçoit une carte avec une question insolite et une réponse qui l’est souvent tout autant. Vous devrez alors avec votre coéquipier inventer deux autres réponses probables à cette question avant de les proposer à vos adversaires.

Ils devront alors réussir à identifier parmi les réponses laquelle est la vraie… et autant vous dire que ce n’est pas une mince affaire car les vraies réponses sont souvent moins réalistes que celles que vous pourrez inventer.

Pigeon Pigeon est un jeu d’ambiance avec une mécanique toute simple mais tellement efficace ! On prend autant de plaisir à inventer des réponses qu’à chercher la vérité sur les propositions de l’équipe adverse, qui prendra un malin plaisir à bluffer pour vous induire en erreur. Vous allez adorer !

Pigeon Pigeon, édité par Editions Napoleon

De 4 à 10 joueurs, à partir de 12 ans, environ 25 min.

Agricola : Développez votre ferme !

On termine notre sélection avec Agricola, un classique du jeu de société moderne créé par le célèbre auteur Uwe Rosenberg. Dans ce jeu vous allez incarner des familles de paysans qui doivent se développer pour répondre aux besoins en nourriture de leur pays.

Jeu de placement d’ouvriers par excellence, vous allez devoir placer vos fermiers sur l’une des actions disponibles sur le plateau afin d’en profiter pour développer votre ferme. Il vous faudra au fur et à mesure de la partie gérée parfaitement vos ressources pour optimiser au mieux votre jeu afin d’être à la fin de la partie le joueur qui a le mieux aménagé sa cour de ferme.

Agricola est un jeu exigeant, dans lequel vous devrez vous investir au maximum pour élaborer votre stratégie car la moindre erreur peut mettre tout votre développement en péril. A réserver donc à un public habitué aux jeux de société ou prêt à se lancer dans des parties qui demandent une grosse réflexion. Si c’est votre cas, n’hésitez pas et foncez sur Agricola, vous allez y jouer encore et encore une fois qu’il sera dans votre ludothèque !

Agricola, édité par Funforge

De 1 à 4 joueurs, à partir de 12 ans, environ 90 min

Auteur : Uwe Rosenberg

Illustrateur : Klemens Franz

Entre jeux coopératifs, stratégiques et ambiances vous devriez trouver votre bonheur dans cette sélection pour Noël. Cependant, si vous avez déjà ces jeux ou que vous voulez encore plus d’idées, n’hésitez pas à aller jeter un œil au top 50 des meilleurs jeux de société pour adultes de Ludum.