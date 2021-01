[Test] Jeu de société Agricola Famille : un classique en version simplifiée

Depuis 2007, Agricola, le célèbre jeu d’Uwe Rosenberg, est l’une des références des jeux de plateau avec une mécanique de pose d’ouvriers. Après plusieurs extensions et une édition révisée pour fêter ses 10 ans, Agricola est de retour courant janvier chez Funforge pour bien commencer l’année 2021 dans une édition Famille.

Agricola Famille, c’est quoi ?

Agricola Famille est un jeu qui s’inspire grandement de son grand frère Agricola, mais qu’il ne faut pas confondre avec la variante familiale du jeu de base. Il s’agit bien d’une version à part entière qui en reprend les grands principes et mécaniques en les simplifiant pour rendre le jeu plus accessible tout en gardant une belle profondeur de jeu.

Le pitch n’a pas changé : Vous avez 14 tours pour développer votre ferme. Vous pouvez pour cela agrandir votre maison et faire des enfants pour avoir plus de main-d’œuvre, agrandir vos champs pour y cultiver du blé, aménager des enclos et élever du bétail, et construire divers bâtiments, tout en pensant à nourrir votre famille.

Les mécaniques de base d’Agricola

Agricola Famille reprend les mécaniques de base d’Agricola. Vous avez 14 tours pour développer votre ferme et être le joueur à ayant le plus de points de victoire à la fin de la partie.

Vous commencez la partie avec une maison en bois pouvant accueillir vos 2 fermiers de départ. A votre tour, vous pouvez placer un de vos fermiers sur une case disponible sur le plateau commun pour effectuer l’action. Il y a un certain nombre de case d’action disponible dès le début de la partie, mais à chaque tour une case supplémentaire est débloquée pour apporter de nouvelles possibilités. Vous pouvez par exemple recevoir du bois ou des roseaux, améliorer votre maison, semer dans vos champs, acquérir du bétail ou encore agrandir votre famille.

Vous effectuez l’action au moment où vous poser votre fermier. Une fois que tous les joueurs ont joué tous leurs fermiers, ils reviennent tous dans leur maison. On avance le compte tour pour débloquer une nouvelle case d’action et un nouveau tour commence. Il se peut en ainsi que le compte tour passe au-dessus d’une case récolte (6 fois durant la partie). Vous devez alors nourrir vos fermiers à raison de 2 jetons de nourriture par fermier. Vous devez pour cela transformer votre blé en pain ou vos animaux en viande à l’aide de vos aménagements construits, ou en dépensant des jetons nourriture si vous en avez en stock. Si vous ne pouvez pas nourrir en totalité vos fermiers, vous devez mendier, ce qui vous rapporte des points négatifs.

A la fin de la partie vous gagner des points récompensant le développement de votre ferme : tuiles posées, fermiers, étable, animaux, blés et en fonction de vos bâtiments.

Les différences entre Agricola Famille et Agricola

Agricola Famille est plus simple, à commencer par sa mise en place :

Pas de plateau

Pas de cartes

Moins de bâtiments

Pas de maison en pierre

Pas de légume

Vous devez juste mettre le plateau commun au centre de la table trier les ressources à côté et vous pouvez commencer la partie.

Côté mécanique, le jeu reprend les fondamentaux de son aîné avec le principe d’une nouvelle action débloquée à chaque tour, mais cette fois point de surprise. Les actions sont débloquées dans le même ordre à chaque partie. Vous pouvez mieux préparer votre stratégie mais vous devez toujours prendre en compte les actions de vos adversaires qui se font un plaisir de poser leurs fermiers sur des actions qui vous intéressent. Actions qui sont également simplifiées. Par exemple, pour faire un enclos vous devez simplement prendre une tuile d’enclos et payer le bois nécessaire alors que dans Agricola vous dépenser une action pour récupérer des enclos puis une deuxième action pour les placer sur votre plateau individuel. Et plus besoin de jouer à Tetris pour optimiser le placement de vos divers aménagements, car sans plateau individuel vous les placez devant vous sans contrainte. Vous devez donc moins vous creuser la tête et les stratégies sont plus réduites avec l’absence des cartes et le nombre de bâtiments moins conséquent, mais vous avez tout de même toujours plusieurs voies possibles sur le développement de vos fermiers, le blé, les animaux ou les bâtiments qui rapportent des points bonus en fonction de certaines ressources.

Enfin, plus besoin de feuille de calcul pour compter les points. Vous obtenez tout simplement 1 point pour chaque tuile ou ressource qui sont à comptabiliser, à l’exception des fermiers qui rapportent 3 points. Et vous n’obtenez plus de points négatifs, à l’exception des jetons de mendicité éventuellement obtenu durant la partie.