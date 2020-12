Le potager Véritable promet de cultiver chez vous, sans effort ou presque, vos propres herbes aromatiques grâce à mélange de technologie et d’agriculture. Gadget pour hipsters connectés ou vrai moyen de se faire la main verte ? Prise en main.

Véritable est un potager d’intérieur connecté qui va vous permettre de suivre l’évolution de vos plantes, de programmer l’allumage des lampes, ou être averti quand l’eau manque dans le réservoir.

Le produit est assez élégant, épuré et vraiment simple d’installation. Il suffit de le brancher, de remplir son réservoir, d’insérer les “Lingots” et de récolter 3 à 4 semaines après. Un jeu d’enfant et à faire avec les enfants.

Au commencement, il y avait les lingots

Ce que Véritable appelle les Lingots sont en fait le terreau dans lequel les graines de vos plantes ont été pré-semées et contenant tous les nutriments nécessaires. Il existe des dizaines de variétés de plantes, mais nous sommes restés sur du classique pour commencer : basilic, persil, thym et ciboulette.

Une fois le lingot en place, il ne reste alors plus qu’à ajouter de l’eau pour voir pousser ses aromates. Vous pouvez aussi composer votre lingots chez vous si vous avez la terre et les graines mais leur solution est à priori plus optimisée niveau choix des graines.

Le système apporte tous les éléments essentiels pour assurer des conditions de croissance parfaites. Ce qui a été vérifié. Au bout de 3 semaines nous pouvions déjà récolter basilic et persil. Les deux herbes aromatiques avaient toutes leurs saveurs, et la récolte était assez abondante par rapport à la taille initiale du Lingot.

Pour faciliter encore plus le travail, l’irrigation est automatique et intégrée au potager grâce au système d’hydroponie passive, l’autonomie d’une 1 à 4 semaines en fonction du besoin des plantes et l’environnement. Un signal lumineux apparaît lorsque le réservoir est presque vide mais nous avons pris l’habitude de le remplir une fois par semaine pour éviter toute déconvenue.

Le génie de la lampe

Et pour le soleil ? Ce potager d’intérieur intelligent possède un cycle d’éclairage automatique avec des LED horticoles Savorlight pour les connaisseurs. Elles sont placées juste au-dessus des plantes, elles sont réglables en hauteur et assurent la photosynthèse.

La technologie Adaptlight de la firme permet elle de doser l’intensité des LED en fonction de la luminosité de la pièce grâce à des capteurs intégrés. Les plantes reçoivent ainsi la juste quantité de lumière tout au long de la journée.

L’application mobile Véritable qui permet de suivre l’évolution de vos plantes à distance : configurer l’éclairage, obtenir des conseils sur la germination, la récolte, des alertes niveau d’eau, remplacement de Lingot, ou encore des idées recettes créatives.

Outre le plaisir d’avoir réussi à faire pousser ses propres plantes, l’objet a également le mérite d’être assez esthétique dans une cuisine. Et il faut avouer que c’est sympathique de cueillir son basilic juste avant de le déposer directement dans sa sauce tomate ou sa salade… qu’on ait la main verte, ou pas.

Si le Potager Véritable est très clairement un gadget sympathique, celui-ci reste assez cher. Comptez 199 euros pour le potager et les 4 lingots initiaux, puis entre 6 et 8 euros par Lingot ultérieur en fonction des plantes. C’est forcément un peu plus cher que d’acheter son basilic au marché. Sachez toutefois qu’une offre de remboursement de 40 euros est disponible si vous le commandez directement sur la boutique Véritable.