[Test] Samsung Galaxy Tab S7+ : La meilleure sous Android

Depuis le mois dernier, Samsung propose sa nouvelle tablette haut de gamme et on peut le dire, c’est la seule alternative concrète sous Android. Voici notre avis sur la nouvelle Samsung Galaxy Tab S7+.

On le sait, dans l’univers des tablettes et encore plus celui des tablettes haut de gamme, Apple est ultra dominateur et pour dire, même les sites spécialisés Android conseille même depuis quelques années plus une tablette de la firme de Cupertino qu’une tablette d’un constructeur Android. D’ailleurs, à part l’entrée de gamme, dans le haut de gamme, il n’y a que Huawei, mais sans Google, c’est compliqué à conseiller et finalement, il ne reste que Samsung.

Cette année, avec la toute nouvelle Samsung Galaxy Tab S7+, le constructeur coréen a pour ambition d’aller concurrencer les iPad Pro d’Apple et pour le coup, Samsung s’est donné les moyens et c’est ce qu’on va aller voir dans ce test.

Les Caractéristiques de la Samsung Galaxy Tab S7+

Pour rappel sur les caractéristiques, la nouvelle Samsung Galaxy Tab S7+ vous propose :

Galaxy Tab S7+ 5G Écran - Super AMOLED de 12,4 pouces

- Ecran au format 16:10

- Définition 2800x1752

- Densité 266ppp

- HDR10+

- 120Hz

- DCI-P3

- Gorilla Glass 6

- S Pen (4096 niveaux de pression et 9ms de latence)



Design - Dos unibody en aluminium SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 865+

- GPU Adreno 650

- Gravure en 7 nm Mémoire - 6Go ou 8Go de RAM

- 128Go ou 256Go de stockage en UFS 3.0

- Port MicroSD Coloris - Mystic Bronze

- Mystic Silver

- Mystic Black Appareil photo - Capteur principal de 13 MP

- Focale de 26mm et ouverture f/2.0

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur ultra grand-angle de 5 MP

- Focale de 12mm et ouverture F/2.2

- Mode HDR

- Capture vidéo en UltraHD



- Capteur frontal de 8 MP

- Focale de 26mm et ouverture f/2.2

- Capture vidéo frontal en FullHD

Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos

- pas de prise jack 3,5mm Batterie - 10090 mAh

- Super Fast Charging 45W

- Port USB-C

Connectivité - Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- nano-SIM

- 5G Logiciel - Android 10

- One UI 2.5 Taille et Poids - 285 x 185 x 5,7 mm

- 575g Prix - 949 € en version WiFi 128Go

- 1029 € en version WiFi 256Go

- 1199 € en version 5G 256Go

Date de disponibilité Septembre 2020

Côté packaging, on retrouve la boîte en carton rectangulaire blanche et comme c’est encore le cas (peut-être plus très longtemps), on a droit à un câble USB-A vers USB-C, un chargeur USB de 15W seulement et des notices d’utilisation pour une première prise en main. Rien de bien original en soi. Oui, on aurait préféré un chargeur plus puissant et USB-C, tout comme un câble USB-C vers USB-C. C’est d’autant plus dommage que la tablette supporte la charge rapide jusqu’à 45W. À noter en plus le S Pen alors que chez la concurrence, c’est en option et pas forcément très accessible.

Pour son prix, comptez 949 euros pour la version WiFi avec 128Go de mémoire interne, 1029 euros avec 256Go et enfin 1199 euros avec 256Go et la 5G.

Samsung Galaxy Tab S7+ Tablette S Pen, Snapdragon 865 Plus, écran 12,4" WQXGA SuperAMOLED, 128 Go Extensible jusqu'à 1 to, RAM 6 Go, Batterie 10 090 m ... 1121.43 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Design et Photo

Alors que la gamme des Galaxy S20 et Galaxy Note20 proposent un design assez similaire et partagent des points communs, la Galaxy Tab S7+ arbore un design plus anguleux, mais on retrouve tout de même les mêmes codes couleurs, ce qui permet à Samsung de proposer une certaine cohérence dans l’écosystème d’Apple. Au dos se trouve un bloc photo composé de deux appareils photo et surtout cette bande si typique des tablettes Galaxy avec un stylet. Cette bande servira à positionner et recharger le S Pen en sans-fil. On notera aussi que le S Pen pourra être positionné sur la tranche du haut en mode paysage, ce qui peut s’avérer plus pratique que de devoir remettre le S Pen au dos.

La finition est sinon excellente, avec une impressionnante finesse au niveau de l’épaisseur. D’ailleurs, en parlant de taille, avec un tel écran de 12,4 pouces, la Galaxy Tab S7+ propose un poids de 575g sur la balance et pour le coup, elle s’avère très légère en main. Sans surprise, c’est une tablette qu’on utilisera plutôt à deux mains. Si elle est plus facile à utiliser à une main que sa concurrente directe du fait de son écran 16:10 et non 4:3, la Galaxy Tab S7+ reste une grande tablette. Comme on pouvait s’y attendre, le capteur d’empreintes est de type ultra-sonique et se situe sous l’écran. On peut aussi bien l’utiliser en mode portrait qu’en mode paysage. Pratique.

Pour ce qui est du bloc photo, si on retrouve un appareil photo principal de 13 Mégapixels, le bloc n’est pas là pour rivaliser avec des Galaxy S20 ou Galaxy Note20. Aussi, on ne l’a pas spécialement testé pour prendre des photos à l’extérieur parce que non, c’est une hérésie de prendre ses photos avec sa tablette ce n’est pas fait pour ça. En revanche, c’était très pratique et largement suffisant pour scanner des documents ou autres. Enfin, on notera que la caméra frontale est positionnée pour une utilisation de la tablette en mode paysage et c’est tellement plus logique pour ce genre d’appareils.

Pour compléter l’expérience et avoir un usage proche d’un ordinateur portable, Samsung propose en option, à 229 euros tout de même, un ensemble un clavier complet et un dos qui servira de béquille à la tablette avec de multiples positions.Le clavier, tout comme le trackpad, répondent parfaitement et la frappe des plus agréables. La finition est en soi bonne, mais pour ce prix là, on aurait aimé un clavier rétro-éclairé par exemple.

Ecran et Audio

Côté écran, pas de surprise, on retrouve une impressionnante dalle Super AMOLED de 12,4 pouces avec une définition d’écran de 2800×1752 et surtout un taux de rafraichissement de 120Hz ! En termes de finesse d’affichage, rien à redire, c’est très fin et il est impossible à l’oeil nu de distinguer les pixels. Les noirs sont très profonds et les couleurs sautent aux yeux. La colorimétrie est maitrisée. Les angles de visions sont très bons et on n’a eu aucun problème de visibilité en plein soleil. On peut le dire maintenant, c’est sans doute la meilleure tablette pour la consommation de contenus multimédias et les plateformes de jeux en cloud comme Stadia, GeForce Now ou encore Xbox Game Pass. Que du bonheur.

Pour rappel, la Samsung Galaxy Tab S7+ propose un écran avec un taux de rafraichissement de 120Hz et on retrouve la fonction qui permet d’adapter le taux de rafraichissement en fonction des usages. Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi, le principal intérêt d’un écran 120Hz, c’est la fluidité globale et comme on passe nos journées à scroller des pages ou des timelines, l’intérêt se voit assez rapidement sur les pages web, Twitter ou encore Instagram. Après, pour être honnête, ce n’est pas une obligation non plus et revenir sur des tablettes avec de « simples » écrans 60Hz ne pose pas vraiment de soucis. On le voit typiquement avec le nouvel iPad Air de cette année.

Samsung propose des haut-parleurs AKG et avec le support du Dolby Atmos. Comme on pouvait l’espérer, les quatre haut-parleurs sont excellents et permettent d’avoir un son très équilibré et puissant. Du coup, on s’est surpris à ne pas utiliser très souvent des écouteurs ou autres. Après, on va rester honnête, si on souhaite une meilleure immersion, rien de pourra rivaliser de bons écouteurs sans-fil ou un bon casque sans-fil. Oui, on parle de périphériques sans-fil parce que la Galaxy Tab S7+ ne propose pas de prise jack.

Le S Pen

Comme on l’a dit plus haut, la Galaxy Tab S7+ est livré avec un excellent S Pen. Plus grand et plus maniable que la version des Galaxy Note20, on apprécie que Samsung ne le propose pas en option et qu’il soit livré avec la tablette. On retrouve toutes les fonctions des derniers S Pen comme le support jusqu’à 4096 niveaux de pression, le temps de réponse de 9ms, la fonction de télécommande pour vos présentations, votre galerie photo ou encore vos applications multimédias. Dans la pratique, rien à dire, le S Pen est un excellent stylet, super précis et agréable pour ceux qui l’utiliseront.

On retrouve l’application Samsung Notes avec les dernières mises à jour apparues avec les Galaxy Note20 comme la présence d’un OCR qui permettra de transformer votre écriture manuscrite vers du texte. L’application est aussi capable de remettre le texte droit pour une meilleure lecture. On peut aussi maintenant annoter des PDFs, et cela ne s’arrête pas là puisqu’on pourra exporter vers d’autres formats comme des documents Office. Mais ce n’est pas tout puisque Samsung Notes peut se synchroniser avec Microsoft OneNote par exemple et permet donc de retrouver ses notes sur son PC. Et enfin, on pourra enregistrer du son en prenant nos notes, ce qui permettra de mieux suivre la relecture des notes au cas où. Pratique.

5G, One UI, Performances et Autonomie

Avant d’attaquer les performances, parlons de 5G. A ce jour, on n’a pas encore vraiment pu tester la 4G au quotidien. La 5G est en train d’être déployée mais si la connexion internet est un critère important, il est bon de savoir que Samsung propose une version 5G de sa tablette.

Côté Android, pas de surprise en soi, on retrouve bien évidemment la surcouche OneUI qu’on trouve toujours agréable et complète. L’apport du 120Hz est appréciable au quotidien. L’expérience est globalement assez proche d’Android Stock avec quelques petits ajouts par Samsung. On notera typiquement la possibilité de pouvoir garder certaines applications en mémoire pour une ouverture plus rapide ou juste pour qu’elles ne s’arrêtent jamais. On pense par exemple aux applications de musiques comme Spotify. Et enfin, on retrouve DeX qui peut fonctionner aussi bien seul que sur un PC ou un Mac. Petite nouveauté puisque DeX peut maintenant fonctionner en sans-fil si on a tout ce qu’il faut. Avec la clavier Book Cover Keyboard, DeX prend un peu plus tout son sens.

Du côté des performances, on ne va pas trop vous surprendre… Enfin, si, on aurait pu s’attendre à un SoC maison Exynos, mais heureusement, Samsung a décidé de livrer sa tablette avec un SoC Qualcomm et pas n’importe lequel puisqu’on parle du Snapdragon 865+. Aussi, on retrouve des résultats aux différents benchmarks de très haute volée et donc excellents. Quels que soient vos usages, le Snapdragon 865+ s’en sortira sans sourciller. Bien évidemment, tous les jeux tournent très bien, mais surtout, le plus intéressant, c’était de voir les jeux optimisés avec l’écran 120Hz, un vrai bonheur. Et avec cet écran Super AMOLED, on en prends plein les yeux, que cela soit des jeux locaux comme Dead Cell ou encore les jeux en cloud comme Cyberpunk 2077 sur Stadia.

Et enfin, côté autonomie, on n’a pas eu à se plaindre avec la batterie embarquée de 10090mAh et ce qui assurera bien évidemment une journée complète et chargée. Dans les faits, on avoisinait les 10h d’autonomie et ce, quelque soit les usages. Dans notre cas, on a fait beaucoup d’internet, de réseaux sociaux et surtout beaucoup de Stadia.

Samsung Galaxy Tab S7+ Tablette S Pen, Snapdragon 865 Plus, écran 12,4" WQXGA SuperAMOLED, 128 Go Extensible jusqu'à 1 to, RAM 6 Go, Batterie 10 090 m ... 1121.43 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites