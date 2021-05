Test Apple iPad Pro 11 M1, la puissance et la mobilité

Apple compte bien pousser l'Apple Silicon M1 et le voilà qui débarque sur les nouveaux iPad Pro d'Apple. Voici notre test de l'Apple iPad Pro 11 M1.

© JournalduGeek

Dans l’univers des tablettes, les iPad Pro d’Apple restent la référence, elles sont puissantes, bien finies et proposent une logithèque sans égale. Si les tablettes Android essaient souvent de rivaliser avec une partie matérielle qui n’a pas à rougir, c’est sur la partie logicielle qu’Apple domine n’importe quelle tablette Android.

Cette année, lors de son événement de printemps, Apple a passé un nouveau cap avec ses deux nouveaux iPad Pro. En effet, fort déjà de leur hégémonie et de leur puissance, les nouvelles tablettes d’Apple sont encore plus puissantes puisqu’elle embarquent le nouveau processeur Apple Silicon M1, le même qui équipent les récents MacBook Pro, Mac mini ou plus récemment les nouveaux iMac aux différentes couleurs.

On a passé plus d’une semaine avec, voici notre test de l’iPad Pro 11 M1 et on peut le dire de suite, c’est une réussite.

Les Caractéristiques de l’iPad Pro 11 M1

Pour rappel sur les caractéristiques, le nouvel Apple iPad Pro M1 propose :

Apple iPad Pro 11 M1 (2021) Apple iPad Pro 12.9 M1 (2021) Écran - Écran Liquid Retina de 11 pouces

- Résolution de 2 388 x 1 668 à 264 ppp

- ProMotion (120Hz)

- DCI-P3

- True Tone

- 600 nits

- Compatible avec l’Apple Pencil (2ème génération)

- Écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces

- Mini-LED

- Résolution de 2 732 x 2 048 à 264 ppp

- ProMotion (120Hz)

- DCI-P3

- True Tone

- 1000 nits

- 1600 nits (HDR)

- Compatible avec l’Apple Pencil (2ème génération)

SoC - Apple Silicon M1

- 8 coeurs CPU

- 8 coeurs GPU

- 16 coeurs Neural Engine - Apple Silicon M1

- 8 coeurs CPU

- 8 coeurs GPU

- 16 coeurs Neural Engine Mémoire - 8Go de RAM pour les modèles 128Go, 256Go et 512Go

- 16Go de RAM pour les modèles 1To et 2To

- Pas d'extension mémoire - 8Go de RAM pour les modèles 128Go, 256Go et 512Go

- 16Go de RAM pour les modèles 1To et 2To

- Pas d'extension mémoire Coloris - Argent

- Gris sidéral



- Argent

- Gris sidéral



Appareil Photo - Bloc photo de deux appareils photo

- Grand-angle de 12 Mégapixels, Ouverture de F/1.8

- Ultra grand-angle de 10 Mégapixels, Ouvertude de F/2.4, 125°



- Scanner LiDAR

- Smart HDR3

- True Tone Flash

- Mode Panorama

- Mode Portrait



- FaceID 1080p

- CenterStage - Bloc photo de deux appareils photo

- Grand-angle de 12 Mégapixels, Ouverture de F/1.8

- Ultra grand-angle de 10 Mégapixels, Ouvertude de F/2.4, 125°



- Scanner LiDAR

- Smart HDR3

- True Tone Flash

- Mode Panorama

- Mode Portrait



- FaceID 1080p

- CenterStage Audio - 4 Haut-parleurs

- 5 micros - 4 Haut-parleurs

- 5 micros Batterie - NC - NC Connectivités - Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- 5G en option, Dual Sim eSim + nano-SIM

- USB-C

- USB 4 et Thunderbolt 3

- Support du DisplayPort

- Smart Connector

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité - Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- 5G en option, Dual Sim eSim + nano-SIM

- USB-C

- USB 4 et Thunderbolt 3

- Support du DisplayPort

- Smart Connector

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - iPadOS 14.5 - iPadOS 14.5 Taille et Poids - 247,6 x 178,5 x 5,9mm

- 466g / 470g - 280,6 x 214,9 x 6,4mm

- 682g / 685g Prix de lancement - 128Go : 899 € / 1069 € (5G)

- 256Go : 1009 € / 1179 € (5G)

- 512Go : 1229 € / 1399 € (5G)

- 1To : 1669 € / 1839 € (5G)

- 2To : 2109 € / 2079 € (5G) - 128Go : 1219 € / 1389 € (5G)

- 256Go : 1329 € / 1499 € (5G)

- 512Go : 1549 € / 1719 € (5G)

- 1To : 1989 € / 2159 € (5G)

- 2To : 2429 € / 2599 € (5G) Date de Disponibilité - Disponible le 21 mai 2021 - Disponible le 21 mai 2021

Côté packaging, on retrouve la boîte en carton rectangulaire blanche et comme c’est encore le cas (peut-être plus très longtemps), on a droit à un câble USB-C vers USB-C, un chargeur USB de 20W des notices d’utilisation pour une première prise en main. Rien de bien original en soi. On rappelle que l’iPad Pro 11 M1 supporte l’Apple Pencil de seconde génération et qu’il est en option.

Pour son prix, comptez à partir de 899 euros pour la version 11 pouces et 1219 euros pour la version 12,9 pouces. La capacité minimale est de 128Go et on peut aller jusqu’à 2To si on est prêt à payer le prix fort.

Design, Photo, Ecran et Audio

Certains reprocheront le manque de nouveautés sur le design du nouvel iPad Pro, de notre côté, on trouve difficile de changer quelque chose qui est à son paroxysme en terme de design et de praticabilité. Les proportions sont idéales en soi pour une tablette et sur notre version 11 pouces, l’épaisseur de 5,9mm et le poids de 468g permettent de l’emporter partout et de ne pas sentir le produit à l’usage. La finition est excellente comme on est en droit d’attendre de la part d’un produit Apple.

Pour ce qui est du bloc photo, on retrouve exactement le même bloc que l’iPad Pro 2020 avec son capteur LiDAR. C’est clairement le meilleur tabletphone du marché mais on ne l’a finalement que très peu utiliser de notre côté. Pour ceux qui n’ont pas suivi, on reste au niveau des iPhone 11, ce qui est très bien pour une tablette en vrai. En façade, on retrouve bien évidemment FaceID mais surtout une caméra frontale capable d’enregistrer en 1080p et surtout avec un objectif ultra grand-angle (122°). Ce dernier n’affiche pas en ultra grand-angle mais permet d’introduire la technologie Center Stage qu’on a pu tester avec FaceTime, Zoom ou encore Webex. En gros, Center Stage utilise l’ultra grand-angle et le machine-learning pour reconnaître l’utilisateur et le suivre, ce qui permet une sorte de suivi. Impressionnant.

Concernant l’écran, on a pour l’instant tester que la version 11 pouces. Du coup, on n’a pas pu découvrir encore la nouvelle dalle Mini-LED de la version 12,9 pouces. La différence ne se fera pas sentir au niveau des couleurs ou autres mais surtout au niveau de la luminosité, ce qui va impacter les noirs et en donner de plus profonds sur la version 12,9 pouces. Aussi, dans une optique de création, il servira surtout à ceux qui ont besoin de travailler sur du contenu HDR. Sur la version 11 pouces, on retrouve l’écran du modèle de 2020 et qu’on ne nous fasse pas dire ce qu’on n’a pas dit. C’est un excellent écran avec une colorimétrie parfaite et une très bonne luminosité. On s’en est souvent servi comme référence pour les couleurs en photo. Comme chaque année, on va pester contre l’écran 4:3 mais pour la consommation de contenu aussi bien en mode portrait qu’en mode paysage, c’est imbattable. C’est une sorte de juste milieu.

Et enfin, côté son, sur l’iPad Pro 11 M1, on retrouve 4 haut-parleurs qui sont excellents et permettent d’avoir un son équilibré et puissant. Comme les années précédentes, c’est la seule tablette qui nous obligent pas à passer à un casque ou à des écouteurs. Après, on va rester honnête, si on souhaite une meilleure immersion, rien de pourra rivaliser de bons écouteurs sans-fil ou un bon casque sans-fil. Oui, on parle de périphériques sans-fil parce que l’iPad Pro 11 M1 ne propose pas de prise jack.

Apple Pencil et Magic Keyboard

Depuis quelques années, quand on parle d’iPad, on ne peut plus dissocier les tablettes d’Apple de l’Apple Pencil. Avec l’annonce des nouveaux iPad Pro, on pensait que la firme de Cupertino allait présenter une nouvelle génération d’Apple Pencil. Ce n’est pas le cas et dans l’absolu, de notre côté, on ne sait pas ce que qu’Apple aurait pu apporter de plus tellement la 2ème génération d’Apple Pencil fonctionne très bien. Du coup, pas de surprises de ce côté là.

Et on retrouve bien évidemment le Magic Keyboard, le combo clavier/trackpad pour les iPad Pro et le dernier iPad Air. C’est clairement un des meilleurs accessoires qui nous a été donné de voir. On trouve clairement que le prix est trop élevé mais une fois qu’on l’a utilisé pour de la productivité, c’est difficile de revenir en arrière. D’ailleurs, on pense qu’une fois essayé et adopté, on se passe facilement d’un ordinateur portable. On n’avait pas l’iPad Pro 12.9 M1 pour le tester avec un ancien Magic Keyboard mais des premiers retours qu’on a pu voir sur internet, c’était un faux débat au final.

M1, 5G, WiFi 6, Performances et Autonomie

Autant, sur un smartphone, on fera attention à la 5G, autant, on n’y prête pas forcément attention sur une tablette. Maintenant, pour ceux qui sont ultra-nomades, la 5G sera un grand plus et dans le cas de l’iPad, on n’a pas noté d’impact sur l’autonomie quand la 5G est en veille. En revanche, comme on pouvait s’y attendre, en 5G pur, ça consomme plus et il faudra peut-être faire attention mais dans la majorité des cas de notre côté, du WiFi était à portée donc ça ne s’est pas ressenti par rapport aux modèles de l’année dernière. De même, on a apprécié l’arrivée du WiFi 6, de plus en plus pratique parce qu’on commence à en trouver plus souvent.

Du côté des performances, on ne va pas trop vous surprendre… Le nouvel iPad Pro M1 embarque l’Apple Silicon M1, c’est le même SoC que les derniers MacBook Pro, Mac mini et iMac. C’est une bête de puissance pure. Déjà qu’on n’avait pas à se plaindre par rapport aux iPad Pro de l’année dernière, cette année, ils sont 50% plus rapide en terme de puissance de calcul et 40% plus rapide au niveau graphique. Que cela soit avec les jeux ou les applications gourmandes comme Lightroom ou LumaFusion, pas un seul ralentissement. Le montage d’une vidéo en 4K s’est fait de manière tellement fluide qu’on commence à rêver d’un Final Cut Pro en version iPadOS. On a aussi pu tester en avant-première Divinity : Original Sin II Definitive Edition et on peut le dire, on est en qualité console sur une tablette avec un jeu en natif. C’est impressionnant. Après, il reste bien évidemment le cloud-gaming comme Stadia ou Xbox Game Pass mais c’est dépendant d’une très bonne connexion internet.

Et pour finir, un petit mot sur iPadOS qui n’a pas spécialement changé. On aura plus de nouveautés à la WWDC en juin prochain. En revanche, Apple a apporté une petite nouveauté avec Center Stage, ce qui justifie d’ailleurs la nouvelle caméra de FaceID avec un angle de vision de 122°. Cet ultra grand-angle permet ainsi à Facetime ou les applications compatibles de pouvoir suivre le ou les utilisateurs en face de la caméra. Ce n’est pas nouveau puisque les Portal de Facebook ou plus récemment l’Echo Show 10 d’Amazon le permettent déjà mais c’est une grande première sur une tablette et surtout, cela se passe d’une motorisation. Pratique.