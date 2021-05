Test Biomutant, l’exploration en terres sauvages

RPG en monde ouvert, Biomutant va vite devenir une référence en tant que jeu d'exploration avec son histoire attachante et ses mécanismes bien pensés.

© THQ Nordic

Dans le monde post-apocalyptique de Biomutant, les humains ont déserté la planète à cause d’une catastrophe chimique et la faune restante s’est organisée en tribus qui se mènent une guerre sans merci. Les créatures animales se voient affublées de modifications génétiques, pour le meilleur comme pour le pire, et essayent de cohabiter dans un monde qui court inévitablement à sa perte. Au-delà de ça, votre rôle en tant qu’élu est de ramener la paix tout en préservant l’Arbre de vie, qui empêche la Terre de sombrer à cause des conséquences biochimiques de l’activité des hommes. Découvrez ce que l’on pense de ce titre dans ce test de Biomutant !

Une histoire unique et engageante

L’histoire de Biomutant est peut-être l’une des raisons rendant ce jeu si unique. Cette trame pourrait nous rappeler beaucoup de films ou de jeux vidéo traitant du même sujet, si seulement elle n’avait pas été exploitée d’une manière si originale et décalée. Tout au long du titre, vous avez affaire avec une voix-off qui est tour à tour guide touristique, traducteur, diseur de bonne-aventure ou encore conseiller personnel. Cette voix est l’incarnation de la narration du jeu, qui se veut très prenante sans être étouffante. L’histoire précédent la période exploitée par le jeu se trouve cachée un peu partout dans des clins d’œil souvent humoristiques et est toujours racontée à la manière d’un livre de contes par cette fameuse voix amicale. Elle sert aussi d’interprète puisque les PNJ s’expriment exclusivement à travers elle.

Les seuls personnages qui s’adresseront à vous de manière directe sont Lumineux et Ténébreux, votre ange et votre démon intérieur. Ils représentent l’aspect moral du jeu et font des apparitions lorsque vous effectuez une action qui est susceptible de changer votre aura. Cette jauge se définit au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu mais n’a pas de réel impact sur la narration. Au contraire, ce sont plutôt vos actions qui auront un impact sur votre aura, qui n’a d’autre rôle que de vous guider spirituellement. Comme le dit si bien un des personnages du jeu, « ce que vous faites pour vous-même meurt avec vous. Ce que vous faites pour les autres vous rend immortel dans leurs souvenirs ». Gardez simplement en tête que vous pouvez aussi tout à fait ignorer cet aspect, qui n’est pas nécessairement essentiel.

Si l’on peut reprocher un aspect de la construction de l’histoire à Biomutant ce sont ses dialogues. Ils sont trop souvent brouillons et favorisent la tergiversation. Vous avez la possibilité de choisir les répliques qui vous correspondent mais la structure même des dialogues crée de la confusion et il est facile de s’y perdre.

Une aventure réellement personnelle

Au démarrage, vous devez choisir tout ce qui a trait à votre personnage et à votre style de jeu. Vous devez choisir, entre autres, le type de « rongeur » que vous voulez incarner, ses attributs, ses résistances génétiques ou encore son aspect esthétique. Vous avez également le choix entre plusieurs classes, qui déterminent un style de jeu particulier. Cependant, gardez à l’esprit que tout ceci ne sert que de base à votre aventure, et qu’avec le temps, vous aurez la possibilité de changer chaque critère et même d’obtenir toutes les mutations que vous souhaiterez, ainsi que toutes les armes et armures disponibles. C’est donc une aventure réellement libre qui vous attend.

Au niveau de la narration, vous serez également libre de vos choix, surtout lors des dialogues avec les autres personnages. Ces choix seront réellement pris en compte et affecteront la manière dont les PNJ vont vous percevoir et auront un réel impact sur les énigmes du monde ouvert. Vous avez également un pouvoir sur le cycle journalier du jeu. Bien que la nuit ne soit pas forcément dérangeante au niveau de l’exploration et de la visibilité, vous pouvez toujours faire passer le temps dans une des aires de repos du monde pour plus de confort. Finalement, vous pouvez modifier votre aventure à votre image à l’aide d’une panoplie de choix proposés par les développeurs.

Une complémentarité exemplaire entre quêtes et exploration

Biomutant est un excellent jeu pour les amateurs d’exploration et de liberté. Après une première phase guidée qui vous explique les bases des mécanismes, vous avez le choix entre poursuivre les quêtes principales, trouver des quêtes annexes ou simplement explorer le vaste monde ouvert. Le jeu vous laisse totalement le choix du parcours que vous préférez suivre. Cela se traduit aussi dans les détails de l’environnement. Par exemple, si vous apercevez un combat entre la tribu que vous aurez choisi de soutenir et celle que vous devez affronter, vous avez la possibilité d’ignorer le combat et vous ne serez jamais pris à parti par les PNJ.

L’exploration est encouragée par les nombreuses récompenses disséminées à travers le monde. Elles sont de différentes natures et sont encouragées par les objectifs de zones. De plus, ce que vous trouvez peut toujours s’avérer utile, sachant que si vous ne souhaitez pas utiliser un objet vous avez la possibilité de le vendre ou encore de le recycler pour récupérer des composants. Cela fait autant de possibilités qui vous encouragent à toujours chercher des ressources pour améliorer vos armes ou votre équipement.

Le monde ouvert est très complet et la carte du jeu est détaillée à souhait. Biomutant propose une expérience à la portée de tous les styles avec l’ajout de déplacements rapides à chaque découverte de village ou de personnages importants. Cela permet de jongler entre plusieurs endroits sans perdre de temps, mais n’est pas un aspect qui est spécialement promu par le jeu, qui vous pousse au contraire à vous déplacer à pied ou avec une monture.

Des phases de combat équilibrées et diversifiées

En ce qui concerne les combats, l’arsenal est très varié, et est encore plus complet et personnalisable grâce au système de craft. Cela vous permet d’avoir une expérience au combat qui vous ressemble et également d’explorer différents styles de jeu. Les différents types d’armes sont tellement bien équilibrées que vous ne trouverez pas de mal à essayer les lames lourdes ou encore les armes semi-automatiques autant que les armes plus insolites et les mitraillettes. Les améliorations des armes peuvent être trouvées en explorant ou en effectuant des quêtes annexes. Les combos, qui peuvent être débloqués pour chaque arme grâce au Wung-Fu, sont très intuitifs et faciles à prendre en main, ce qui vous donnera un réel avantage lors des combats.

De ce fait, les combats sont dynamiques, versatiles et donnent une bonne dose d’énergie au jeu. C’est le moment où l’adrénaline prend le dessus et vous permet de vous lâcher. Suivant le mode de difficulté que vous aurez choisi au début, les affrontements seront plus ou moins compliqués et apportent un réel challenge lorsque des troupes d’ennemis différents vous attendent au même endroit. Par ailleurs les types d’ennemis et leurs méthodes de défense sont variés et apportent de la diversité au gameplay.

Enfin, vous n’avez pas à vous occuper de trouver vos munitions, celles-ci se rechargent automatiquement à chaque fin de chargeur, et sont donc par définition illimitées. Vous n’avez également pas à vous occuper de votre santé en dehors des combats puisque celle-ci se régénère automatiquement lors des phases calmes. Cependant vous devez toujours veiller à celle-ci lors des combats plus ardus.

Profitez de Biomutant à 44,40€