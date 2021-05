Prise en main du Honor Band 6 : le même que Huawei, à peu près

Avec un design et des fonctionnalités quasiment identiques au Huawei Band 6, le Honor Band 6 a-t-il vraiment un intérêt sur le marché du smartband ?

Sorti il y a quelques semaines, le Band 6 signe la fin d’une aventure commune entre Honor et son ancienne maison-mère Huawei. Si les deux entités entretenaient jusqu’alors des relations très intimes — principalement concernant leurs smartbands et autres trackers connectés, cette sixième génération promet d’être la dernière avant la séparation des deux entités chinoises. Sans surprise, le Honor Band 6 reprend presque à l’identique les caractéristiques du Huawei Band 6, testé quelques semaines plus tôt.

Avec son design minimaliste et son écran AMOLED de 1,47 pouce, le Honor Band 6 s’apparente à une copie quasi conforme du Huawei Band 6. Seules différences notables côté esthétique, la présence du logo Honor, gravé sur le flanc gauche du boîtier, et la touche de rouge sur son unique bouton de commande. Sous le capot, même constat. Non seulement les deux wearables proposent les mêmes fonctionnalités, mais en plus ils fonctionnent sous le même écosystème. Pour coupler le Honor Band 6 au téléphone, il est ainsi nécessaire de télécharger l’application Huawei Santé. À ce sujet, Honor a d’ailleurs déjà annoncé l’arrivée prochaine de sa propre application.

Avantage à Huawei

Côté fonctionnalités, les Bands 6 de Honor et Huawei jouent encore une fois des coudes, en proposant des outils identiques destinés au suivi d’activité et à la pratique sportive. On concède cependant un léger avantage à Huawei, qui est le seul à intégrer le suivi continu du SpO2, ainsi que 96 modes d’entraînement (là où Honor n’en propose qu’une dizaine). Une paire de différences mineures, qui justifiera sans doute le prix légèrement moins élevé du Honor Band 6, affiché à 49,90€ contre 59,99€ pour le bracelet de Huawei.

