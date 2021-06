Test de l’aspirateur balai Dreame T30 : le nettoyage des sols devient intelligent

Avec son nouvel aspirateur balai T30, le fabricant chinois Dreame, qui fait partie de « l’écosystème Xiaomi », monte en gamme. Compte tenu des caractéristiques affichées, le tarif demeure contenu mais Dreame monte clairement d’un cran, ne cachant pas ses ambitions de venir se frotter au leader du marché, sa majesté Dyson. Le T30 fait le plein de promesses : aspiration plus puissante, autonomie de chameau, panoplie d’accessoires complète, surveillance de la poussière aspirée en temps réel et mode automatique qui adapte la puissance à l’état de saleté du sol…

Le nouveau Dreame T30 est un aspirateur balai multifonction, ce qui signifie qu’il est polyvalent et permet de nettoyer les sols, mais aussi les surfaces à mi-hauteur comme les lits, canapés, fauteuils ou encore en hauteur (plafond, dessus des armoires…). Comme la plupart des aspirateurs de ce type (à quelques exceptions près), il ne tient pas debout tout seul. Si on a besoin d’avoir les deux mains libres pour déplacer un objet, il faut donc le poser au sol. En revanche, on apprécie la présence d’un bouton de verrouillage de l’aspiration – que nous avions déjà salué lors de notre test du Dreame V11. En pressant ce bouton, l’aspiration est continue et on peut donc cesser de presser la gâchette, ce qui est fort pratique pour les longues séances de ménage.

Une dotation complète pour assurer de la polyvalence

Le T30 est fourni avec un pack d’accessoires complet, ce qui contribue à sa polyvalence. On trouve d’abord une brosse multifonction pour tous les types de sols, un tube d’aspiration, une mini turbo-brosse, un accessoire deux-en-un pour le mobilier (suceur plat et brossette), une brossette douce ovale, un tuyau souple extensible, un adaptateur flexible (à raccorder entre le tube et le bloc moteur pour passer sous les meubles) et un suceur long équipé d’une LED, ce qui est bien pratique (et pas sans rappeler un accessoire commercialisé par Dyson). L’ensemble est complété par une base de chargement murale, fournie avec vis et chevilles.

Si on peut être un peu déçu que seul le mode d’emploi soit traduit en français (pas le guide de démarrage et entretien rapide), en revanche, Dreame fournit un « patron » pour faciliter l’installation de la base au mur, notamment le perçage, ce qui est plutôt malin.

Le pack d’accessoires a beau être complet, nous nous faisons la même remarque qu’en découvrant ceux du Dreame V11 : ils sont en plastique un peu léger et ne respirent pas une grande qualité. Ils ne paraissent pas fragiles pour autant et on apprécie surtout que chacun de ces accessoires se raccorde au bloc moteur ou au tube d’aspiration à l’aide d’un bouton. Cela facilite leur mise en place et leur retrait – or, certains fabricants en font l’économie sur certains accessoires.

Avec ces équipements, on peut vraiment nettoyer toutes les surfaces en atteignant les moindres recoins – c’est également bien utile pour aspirer l’intérieur d’un véhicule. Nous avions déjà apprécié la présence (avec le V11) du raccord sous forme de tuyau extensible, bien pratique et rarement fourni. En revanche, l’extension coudée pour passer sous les meubles est moins convaincante.

Un aspirateur pratique et assez bien équilibré

Du fait de sa forme et du mode de raccordement de ses accessoires, le Dreame T30 est plutôt simple et pratique à utiliser. Son écran en couleur y contribue à sa manière. Son poids est également assez bien équilibré. L’appareil pèse moins de 2 kg seul (1,76 kg sans accessoires) et moins de 3 kg avec son tube d’aspiration et la brosse pour les sols. Son tube en fibre de carbone est étonnamment léger mais avec d’un côté le bloc moteur et de l’autre la brosse multifonction, l’ensemble est bien équilibré. On peut l’utiliser pendant une longue séance de ménage sans avoir l’impression qu’il pèse sur le bras.

Ecran couleur livrant des informations complètes

Comme le modèle V11, le T30 est équipé d’un écran numérique en couleur (toujours OLED a priori) placé à l’arrière du bloc moteur. Il affiche un certain nombre d’informations comme le mode choisi et l’autonomie restante en temps réel. On peut également rentrer dans les menus pour paramétrer la langue (le français est disponible) et pour avoir un historique du nettoyage sur les sept derniers jours. Notez que Dreame a choisi d’équiper son T30 de seulement deux boutons (en haut et en bas de l’écran), celui du haut servant à verrouiller l’aspiration et celui du bas à changer de mode. C’est à double tranchant. Pour utiliser les fonctions de base, il n’y a pas besoin de tâtonner : on trouve très facilement les réglages principaux. En revanche, pour rentrer dans les menus, il faudra faire un petit passage par le mode d’emploi. En l’occurrence, les manipulations ne sont pas compliquées mais elles ne sont pas suffisamment intuitives pour y parvenir sans notice.

Concernant le choix de la langue, une fois qu’on a sélectionné le français, on retrouve effectivement tous les menus dans cette langue. En revanche, tout n’est pas traduit – par exemple l’écran d’accueil indique inlassablement « dust level » pour évaluer la quantité de poussière aspirée.

Autre remarque : en cas de problème, par exemple le conduit de l’aspirateur obstrué, l’écran n’affiche toujours pas d’animation (comme le propose Dyson) ; il faut se référer au mode d’emploi.

Un mode auto aussi utile qu’efficace et confortable

Le T30 propose différents modes : éco, médium, turbo et un nouveau mode auto. Le T30 est en effet capable d’évaluer la quantité de poussière aspirée en temps réel. La puissance d’aspiration s’ajuste alors automatiquement : plus la zone est sale, plus l’appareil aspire fort. Tiens, tiens, ça nous rappelle une fonction proposée sur le nouveau Dyson V15 Detect…

Dans le même temps, l’écran affiche également cette information grâce à un anneau coloré qui s’illumine en adoptant différentes couleurs. Vert lorsque la surface est propre, il devient orange lorsqu’elle est moyennement sale et rouge lorsqu’elle est vraiment sale. Cette indication s’accompagne d’une courbe placée au centre de l’écran, qui reprend les mêmes codes couleur. Si elle demeure plate quand l’appareil aspire peu ou pas de poussière, elle se met à grimper en devenant orange ou rouge lorsque le sol est plus sale.

Le mode automatique s’avère vraiment efficace. Dans les zones sales, on voit en effet l’anneau lumineux changer de couleur et on entend clairement que le T30 passe la seconde. Cela permet d’insister sur la zone désignée comme plus sale jusqu’à ce que l’écran repasse au vert, ce qui assure un nettoyage pertinent et efficace – un nettoyage intelligent en somme.

Si ce mode automatique et l’évaluation de la quantité de poussière rappelle fort la fonction proposée par Dyson sur son nouveau V15 Detect, il y a tout de même une différence notable. Ce dernier compte le nombre de particules aspirées et les classe par types alors que le T30 se contente d’afficher une courbe peu précise, qui elle semblerait presque un peu gadget. Le mode automatique n’en reste pas moins efficace et confortable.

Aspiration performante, soutenue par le mode auto

Dreame promet une aspiration encore plus puissante sur ce T30 (190 Airwatts – sachant que le Dyson V11 revendique 220 Airwatts et le nouveau V15 Detect 240 Airwatts). Nous avions déjà trouvé les performances du Dreame V11 satisfaisantes. Avec le T30, nous avons nettoyé notre appartement (carrelage et parquet principalement mais aussi plinthes, meubles, canapé, matelas… moquette du couloir) de fond en comble sans jamais avoir besoin de recourir au mode turbo. Et vous l’aurez compris, notre préférence est toujours systématiquement revenue au mode auto, vraiment appréciable à l’usage. Précisons que ce dernier fonctionne avec tous les accessoires.

La brosse principale destinée au nettoyage des sols n’adopte plus la même forme que celle du Dreame V11. Le rouleau doux en tissu fait place à une brosse alternant une rangée de poils souples avec une rangée de poils plus rigides positionnées en forme de chevrons. Nous reprochions à celle du V11 son manque de polyvalence. La brosse du T30 semble poser le même problème : elle convient très bien aux sols durs divers et aux moquettes fines mais s’adapte plus difficilement moquettes épaisses à poils plus longs (d’ailleurs même pas évoquées dans le mode d’emploi).

Le fabricant chinois présente cette brosse comme une « barre multi-brosses intelligente » dans la mesure où la puissance d’aspiration s’ajuste automatiquement en passant d’un sol dur à un tapis ou une moquette, ce que nous avons pu vérifier.

Nous avons aussi un reproche à lui adresser concernant l’aspiration des déchets un peu épais. Sur du carrelage ou du parquet, les poussières fines et poils d’animaux sont aspirés sans problème en revanche pour aspirer les salissures plus épaisses comme les grains de litière, il faut s’y reprendre à plusieurs fois, la brosse ayant du mal à les avaler.

Une autonomie confortable, bien renseignée

Dreame a pourvu le T30 d’une batterie de 2900 mAh et annonce une autonomie allant jusqu’à 90 minutes. Naturellement, cela dépend du mode : plus la puissance est élevée, plus l’autonomie diminue. Selon Dreame, en mode médium, la durée de nettoyage tombe à 35 minutes et un peu plus de 7 minutes en mode turbo. En pratique, lors de nos tests, en mode éco avec la brosse principale de nettoyage des sols, le T30 a tenu bien moins longtemps, à savoir 57 minutes. Dans cette configuration, il est certes moins endurant qu’annoncé, mais cette autonomie est déjà confortable. Par ailleurs, le mode auto est un plus dans la mesure où il assure la juste utilisation de la puissance et donc de la batterie, tout en nettoyant efficacement.

Si jamais cela ne suffisait pas, la batterie du T30 est amovible, ce qui est un bon point. Cela permet d’en acheter une seconde ou de la remplacer facilement si elle commence à montrer des signes de faiblesse.

Si nous reprochions au modèle V11 d’afficher l’autonomie de la batterie seulement quand on branchait l’aspirateur, sur ce point, le T30 a évolué. Le temps d’aspiration restant est affiché de manière précise (en minutes et secondes) pendant l’utilisation et avant même qu’on aspire, simplement quand on sélectionne le mode. En charge, idem : des diodes sur le côté du bloc moteur indiquent si l’appareil est en charge ou déjà chargé (les diodes s’éteignent). Quant à l’écran, pendant la charge, il indique le pourcentage exact de batterie disponible.

Où l’acheter ?

Disponible au prix officiel de 418 euros, le Dreame T30 bénéficie d’une offre spéciale pour son lancement au prix de 320 euros sur Aliexpress avec un coupon à récupérer sur la page produit ! Il devrait également arriver en France dans les semaines à venir.

Acheter le Dreame T30 chez Aliexpress