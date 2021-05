Test Devialet Gemini, l’audio à la française

Après avoir révolutionner le son dans le salon, la marque française souhaite être présente lors de nos déplacements. Voici notre test des Devialet Gemini, des écouteurs True Wireless haut de gamme.

© JournalduGeek

On peut le dire, le marché des écouteurs true wireless est plutôt encombré depuis quelques temps et ce, quelque soit la gamme de prix. Dans les haut de gamme, si les concurrents ne manquent pas, ceux d’Apple s’imposent comme les leaders du marché.

Disponible depuis la fin de l’année dernière, Devialet profite de la fin de la pandémie (on croise le doigts) pour communiquer à nouveau sur sa réponse aux grands du secteur comme Apple, Sony, Technics, Sennheiser ou encore Bose. Du coup, avec l’été qui se profile, on en a profité pour tester la réponse de Devialet. On a passé quelques semaines avec et voici le test des Devialet Gemini, des écouteurs true wireless annulation de bruits active.

Présentation des Devialet Gemini

Quand on évoque la marque Devialet, on pense forcément à leurs enceintes Bluetooth, les Phantom, qui font sensation depuis quelques années grâce à une puissance sans précédent dans un encombrement plus que réduit. Du coup, voir la marque française débarquer dans l’univers ultra concurrentiel des écouteurs true wireless est un événement en soi. Si le marché est quelque peu saturé avec des ténors comme Sony, Sennheiser, Bower & Wilkins, ou encore Bose, Devialet bénéficie d’une excellente image de marque et qu’on en attend beaucoup des Gemini, que cela soit au niveau de la qualité sonore ou de la qualité de l’annulation de bruits active.

De prime abord, on a l’impression que les Gemini sont imposants mais une fois à l’oreille, on découvre que si le design occupe une bonne partie de l’oreille de l’utilisateur, ils ne ressortent pas comme certains concurrents. Du coup, on peut par exemple se passer la main dans les cheveux sans avoir peur de les faire tomber. Les Gemini sont livrés avec des embouts en silicone blanc et l’utilisateur aura le choix entre 4 tailles différentes. On aurait peut-être aimée des embouts de couleur noire mais une fois en place, on ne les verra pas donc ça a l’avantage de ne pas mettre en évidence les poussières sur les embouts. Certifiés IPX4, on a été impressionné par la tenue des Gemini dans l’oreille. Que cela soit dans un milieu sportif ou au quotidien, ils ne bougent pas et surtout, avec un poids relativement léger par rapport à la majorité des concurrents, on les oublie et on ne sent pas d’inconfort après de longues heures d’utilisation.

Concernant le boîtier, s’il n’est pas le plus imposant, il reste grand et certains pourront lui reprocher sa taille. En revanche, on a vraiment apprécié le couvercle coulissant, bien plus pratique à l’usage. Si ce n’est pas un critère déterminant, on apprécie la recharge sans-fil du boitier. Et en parlant de recharge, sachez que les Devialet Gemini proposent une autonomie d’environ 6h avec un peu plus de deux recharges complètes avec le boitier. C’est exactement ce que promet Devialet, on n’a donc pas eu de mauvaises surprise de ce côté là. A noter qu’on a testé tout ça avec la réduction de bruits active.

Pas de boutons physiques mais des boutons sensitifs sur la surface des écouteurs. Le design est d’ailleurs plutôt bien pensé dans la mesure où les boutons sensitifs sont bien distincts du reste de la surface des écouteurs. Du coup, on ne tâtonne pas quand on cherche les commandes. Côté commandes, pas de contrôle de volume. Dommage. Par défaut, un appui simple sur n’importe quel écouteurs permet de lancer ou arrêter la musique, un double-appui permet de revenir à la piste précédente ou passer à la piste suivante et enfin, un appui long permet de switcher entre l’annulation de bruits ou le mode Transparence. Via l’application iOS (ou Android), on pourra paramétrer le double-appui avec, à la place, le lancement de l’assistant vocal du smartphone.

Réduction de bruits et Son

Alors qu’il y a des ténors dans le domaine sur l’annulation de bruits comme Sony et Bose, on était impatient de découvrir comment Devialet allait s’en sortir dans ce domaine et en gros, le français s’en sort très bien même si, on va être honnête, le japonais et l’américain font mieux dans l’absolu.

Maintenant, ne nous faites pas dire ce qu’on n’a pas dit, Devialet s’en sort très bien et n’a pas à rougir au quotidien. Alors que le design pouvait laisser penser à une grande isolation passive, il n’en est rien quand la musique n’est pas lancé. En revanche, une fois la musique lancée, on découvre une très bonne isolation passive et pas du tout sujet au vent. Mais on le sait, si on est là, c’est aussi parce que les Devialet Gemini propose de l’annulation de bruits active. Les réglages se font via l’application iOS/Android avec trois niveaux possibles. Ce n’est pas aussi fin que chez Bose par exemple qui propose 10 niveaux mais dans la réalité, trois niveaux, c’est largement suffisant. Si les niveaux Faible et Elevé parlent d’eux-mêmes, je n’ai pas noté de réelles différences entre le niveau Elevé et le niveau Avion. En revanche, comme souvent, tout se fera via l’application et non via les écouteurs.

L’annulation de bruits de Devialet est un système hybride avec des micros en dehors des écouteurs et aussi à l’intérieur de l’écouteur. Cela permet une analyse des bruits avant que ça n’atteigne l’oreille de l’utilisateur et une analyse au moment de la restitution. Aussi, l’annulation de bruits en elle-même est excellente, elle est super efficace en ville en vous plongeant dans votre univers. On n’entendait plus le monde extérieur sauf quand il s’agissait de faire attention à certains détails. On les a également testé rapidement sur un vélo pour tester la résistance au vent et malheureusement, les micros restent sensibles au vent, ce qui veut dire qu’en cas de vents forts, on entendra du vent taper dans le micro et cela peut être gênant. Du coup, on mettra les écouteurs sur la position Neutre. D’ailleurs, on aurait aimé avoir un raccourci sur les écouteurs pour avoir cette position neutre. Avec un appui long, on switch entre l’annulation de bruits ou le mode transparence. Du coup, pour avoir cette position neutre, il faudra passer par l’application.

Et enfin, pour le son, on parle de Devialet et il est inutile de dire qu’on en attendait beaucoup. Par défaut, le son est très chaleureux et précis. On retrouve une certaine similitude avec Bose dans les aigus et les médiums. En revanche, c’est au niveau des graves que Devialet va marquer l’expérience de sa signature. Ils sont puissants et bien profonds. Mais la différence se situe au niveau de la perception avec cette sensation que les graves restent un peu plus longtemps de l’écoute quand la concurrence passera déjà la prochaine note. C’est dur à expliquer mais les graves restent quelque part présents même quand il n’y en a plus. Comme à notre habitude, les tests se sont faits sur des compositions de Ryuichi Sakamoto ou du RAP de Rich Bryan sans oublier les classiques de la Pop. La restitution des instruments est impressionnante. A cela s’ajoute des égaliseurs pour personnaliser éventuellement le rendu sonore si celui par défaut ne convenait pas à l’utilisateur. Pour finir, Devialet a complété sa partition une excellente gestion de la qualité des appels avec une restitution claire, tout comme pour notre voix lors de nos échanges, le tout sans les bruits extérieurs. On n’est pas loin du niveau d’Apple, référence en la matière.