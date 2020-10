Cette année, Google propose un tout nouveau Chromecast qui ne se limite plus à la diffusion de contenus depuis son smartphone. Avec Google TV, la firme de Mountain View rentre dans le monde des box TV. Voici notre avis sur le Google Chromecast avec Google TV.

Après un paquet de rumeurs, c’est le 30 septembre dernier durant son événement en ligne, en même temps que les Pixel 4a 5G et Pixel 5, que Google avait finalement annoncé son nouveau Chromecast.

Prix et Disponibilité

Disponible dès aujourd’hui, le nouveau Chromecast avec Google TV est livré avec une télécommande, deux piles AAA pour cette dernière, un chargeur USB-A, un câble USB-C vers USB-A et des notices pour une première utilisation. Ce nouveau Chromecast est disponible en plusieurs coloris (blanc, rose et bleu) au prix de 69,99 euros. Une édition spéciale Netflix est également au menu au prix de 109,99 euros qui comprend le Chromecast et 6 mois d’abonnement à Netflix (forfait standard deux écrans, soit une valeur totale de 71,94€).

On l’aura remarqué aussi, il n’y a plus de port Ethernet sur le Chromecast. En effet, le port Ethernet a été déporté sur un chargeur secteur en option à 19,99 euros. Attention, pas de Gbit/s , c’est un port Ethernet 10/100 Mbit/s seulement.

Design et Télécommande

De couleur blanche pour notre modèle de test et avec un design qui n’est pas sans rappeler les accessoires pour les Pixel comme le Pixel Stand, ce nouveau Chromecast reprend une taille similaire aux précédents Chromecast. On y trouvera dessus un port USB-C pour la recharge et une petite LED pour indiquer qu’il est sous tension. Avec un câble HDMI intégré, le Chromecast pourra se brancher directement sur le téléviseur. Bien évidemment, il faudra brancher le Chromecast à son chargeur pour l’alimenter. Du coup, côté branchements, c’est super simple et il n’y avait pas vraiment de surprises.

Le nouveau Chromecast reprend bien évidemment les fonctions qu’on connaissait déjà (à savoir diffuser les contenus des applications Android et iOS compatibles directement depuis son téléphone, ordinateur portable ou tablette, ainsi que l’onglet de son navigateur Chrome sur la TV). Mais la grosse nouveauté, c’est donc l’intégration de Google TV et l’arrivée d’une télécommande IR/Bluetooth aux couleurs du Chromecast. La connexion Bluetooth de la télécommande servira à se connecter et contrôler le Chromecast alors que le port IR servira à contrôler éventuellement la TV sur laquelle est branché le Chromecast avec des fonctions de base comme allumer ou éteindre la TV, ou encore le contrôle du volume. On notera sur la télécommande un bouton dédié à Google Assistant, un bouton dédié à Youtube et un bouton dédié à Netflix. A ce jour, il n’est pas possible de changer quoique ce soit.

En revanche, je ne sais pas si c’est mon modèle ou pas mais quand la télécommande perd vraiment la connexion avec le Chromecast après un certain temps d’inactivité. Il faut alors « redémarrer » la télécommande (en enlevant et remettant les piles par exemple) pour que la liaison se fasse à nouveau. Idem quand on essaie d’allumer la TV avec le Chromecast dessus après une nuit par exemple. Parce que la télécommande a buggé, impossible de démarrer le Chromecast sans repasser par la case « redémarrage »..

Google TV, Installation

Une fois le tout branché, la configuration, comme tous les appareils de Google dédiés à la maison, se fait via l’application Google Home (iOS ou Android). Encore une fois, pas de surprise, il suffit de suivre les différentes étapes, saisir le WiFi de la maison et c’est réglé.

Une fois lancé et configuré, on découvre enfin Google TV et la première chose qu’on remarque, c’est que c’est une sorte d’Android TV avec une interface plus propre et plus dédié aux contenus multimédia. Avec la dernière version d’Android TV, on s’approchait de la même philosophie déjà. En plus de l’orientation plus multimédia, l’interface utilisateur a subi un petit lifting qui le rend plus moderne et clair.

Lors de l’installation via l’application Google Home, on avait dû choisir les applications à installer. Par défaut, Youtube, Netflix et Spotify étaient les applications de base et on pouvait y ajouter Molotof, My Canal, Deezer, Disney+, France TV, Youtube Music, etc… On n’y avait pas prêté attention parce que pour nous, Google TV était une sorte d’Android TV et du coup, on allait pouvoir installer de nouvelles applications à postériori !

Eh bien non, Google TV est une sorte de Chromecast ++ ou un Android – -. En effet, sur Google TV, il n’y a pas de Play Store comme sur Android TV donc on ne peut pas installer tout et n’importe quoi. Pour le coup, les applications compatibles sont listées dans l’application Google Home sur votre smartphone et cela se limite aux applications type VOD ou musiques. Si l’utilisateur souhaite installer des applications comme de l’IPTV par exemple, il faudra passer son chemin. C’est un choix et on peut voir celui de Google comme un choix sur la simplicité et le contrôle pour éviter tout débordement.

Expérience

Une fois dans l’interface, pas de surprise, on navigue en terrain connu, encore plus pour ceux qui ont déjà utilisé Android TV ou les appareils Fire d’Amazon. La plus grosse différence, c’est l’impossibilité de personnaliser l’interface, mais avec la mise en avant du contenu des différentes application. C’est une sorte de curation de tout ce que l’utilisateur peut avoir sur ses applications mais aussi sur son compte Google. Parce que Google TV reste très cloisonné, on n’a pas trouvé de moyens rapides pour charger ses propres contenus. Encore une fois, pour les bidouilleurs, les appareils Android TV seront plus indiqués. On notera tout de même que l’interface utilisateur accuse quelques ralentissements en fonction du contenus à charger, chose qu’on ne voit pas sur le Fire Stick 4K d’Amazon par exemple.

Le Chromecast avec Google TV supporte la 4K HDR bien évidemment et une des forces de Google TV par rapport à Android TV sera les recommandations en fonction de son contenu mais aussi l’intégration de Google Assistant. On vous rappelle que la télécommande intègre un bouton dédié pour et un micro. Avec la puissance de Google, si vous recherchez un contenu, le Chromecast est capable de vous dire si le programme recherché fait partie de vos abonnements ou pas. Dans le dernier cas, Google sera tout de même capable de vous dire où le trouver et via quel service. Pratique.

Quand le Chromecast sera en veille, on retrouve bien évidemment les écrans de veille basés sur vos photos ou sur des photos génériques. Classique. Au niveau des fonctions, pas de client Stadia à proprement parler, Google parle d’un support pour 2021. Mais surtout, avec la sortie des nouvelles enceintes Nest Audio, il n’y a pas de support d’enceintes WiFi. Dommage.

Où acheter le Google Chromecast avec Google TV ?