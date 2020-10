[Test] Google Pixel 4a 5G, bien mieux positionné

A côté des Pixel 4a et Pixel 5, Google propose aussi la version 5G du Pixel 4a mais qui ne se limite à une simple version 5G du Pixel 4a. Avec des éléments comme le bloc photo du Pixel 5, voici notre avis sur le Google Pixel 4a 5G.

Lors de la pré-annonce du Pixel 4a 5G, juste après l’annonce du Pixel 4a, on pensait honnêtement que le Pixel 4a 5G allait être une version 5G du Pixel 4a. Eh bien pas du tout, s’il en a le nom, le Pixel 4a 5G se rapproche plus du Pixel 5 au final.

Avec un écran plus grand, le Google Pixel 4a 5G se propose d’embarquer une majeur partie des caractéristiques techniques du Pixel 5 comme le même bloc photo composé d’un grand-angle et d’un ultra grand-angle. On teste ainsi le nouveau Google Pixel 4a 5G depuis plus d’une semaine et voici notre avis.

Les Caractéristiques du Google Pixel 4a 5G

Pour rappel sur les caractéristiques, le Google Pixel 4a 5G propose :

Google Pixel 4a 5G Écran - Ecran OLED de 6,2"

- Définition Full HD+ (1080x2340)

- Densité de 413ppp

- Gorilla Glass 3

- Certification HDR

- Format 19:5:9

- Always On Display

SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 765G

- Adreno 620

- Titan M Security Module Mémoire - 6Go de RAM

- 128Go stockage

- Pas d'extension mémoire Coloris - Simplement Noir

- Monocoque en polycarbonate "Soft Touch" Appareil Photo - Double appareil photo au dos :

- Appareil principal : 12,2 Mégapixels, 77°, F1.7, OIS et EIS

- Autofocus PDAF Dual Pixel

- Appareil ultra grand-angle : 16 Mégapixels, 107°, F2.2

- Autofocus PDAF



- Live HDR+

- Top Shot

- Vision de Nuit

- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p jusqu'à 120fps

- Enregistrement de vidéos Ultra HD 2160p à 60fps

- Mode Ralenti en 720p à 240fps

- Mode Cinema Pan



- Appareil frontal grand angle

- 8 Mégapixels

- 83°, F2.0

- Stabilisation électronique (EIS)

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 720p à 30fps Audio - Haut-parleurs stéréo

- Prise jack 3,5mm

Batterie - Batterie de 3885 mAh

- Recharge rapide 18W

Connectivités - Bluetooth 5.0

- WiFi 5

- 4G et 5G

- 1x nano-SIM + 1x eSIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11 Taille et Poids - 153,9 x 74 x 8,2 mm

- 168g Prix de lancement - 499 €

Date de Disponibilité - Disponibilité le 15 octobre 2020

C’est dans une classique boîte blanche qu’on accueille le Google Pixel 4a 5G. C’est classique et sans surprise, on retrouve un chargeur USB-C compatible Qualcomm QuickCharge 3.0, un câble USB-C vers USB-C, des notices pour une première prise en main et spécifiquement pour la version française, des écouteurs/kits mains-libres 3,5mm.

Pour son prix, il n’y a qu’une seule version et il faudra compter 499 euros.

Design, Écran et Audio

Quand on découvre pour la première fois le Google Pixel 4a 5G, on découvre à quel point il ressemble au Pixel 4a (Voir notre test ICI) et qu’au niveau design, ce n’est finalement qu’un Pixel 4a en plus grand. On retrouve ainsi un dos unibody en polycarbonate. La finition du plastique est toujours bonne avec un revêtement « soft touch » des plus réussis. Cela reste bien évidemment un cran en dessous des Pixel 4 et Pixel 5 (Voir notre test ICI), ce qu’on trouve normal vu le positionnement prix. On vous rappelle que le Pixel 4a 5G est proposé à 499 euros avec 128Go de mémoire interne et 6Go de RAM. Le capteur d’empreintes est au dos comme toute la gamme de cette année. On retrouve sinon des haut-parleurs stéréos, toujours appréciable à ce niveau de prix et qui pourront toujours dépanner si vous n’avez pas vos écouteurs ou votre casque. Et en parlant de casque, les Pixel 4a 5G accueille un port jack 3,5mm comme son petit frère, ce qui est très bien. C’est toujours bien d’avoir le choix. Et enfin, comme sur tous les Pixel, les boutons de volumes sont juste en dessous du bouton de mise sous tension et/ou de veille alors que le reste de l’industrie les positionne sur la tranche gauche, qu’on trouve plus logique et pratique. Après, ce n’est qu’une question d’habitude.

Concernant l’écran, si on retrouve un menton d’écran plus large que le front de l’écran, on apprécie bien évidemment l’écran intégral au format 19,5:9 avec un poinçon en haut à gauche pour accueillir la caméra frontale. On retrouve un écran OLED et de notre expérience, il propose la même colorimétrie que ses grands frères, très bonne donc. Il est cependant, comme sur le Pixel 4a, moins lumineux qu’un Pixel 4 ou un Pixel 5. En revanche, on n’a pas noté de baisse de luminosité autour du poinçon comme sur le Pixel 4a et ça, c’est mieux. De même, milieu de gamme oblige, pas de Smooth Display à 90hz mais un taux de rafraichissement classique de 60Hz. Alors oui, ça se sent quand on passe du 90Hz au 60Hz mais on s’y ré-habitue assez facilement au bout de 24h.

Android 11, Performances et Autonomie

Le nouveau Google Pixel 4a 5G tourne sous Android 11 qui est disponible depuis début septembre pour un certains nombre de constructeurs et les derniers Pixel de Google. On en parle ICI avec toutes les nouveautés qu’apporte cette mise à jour majeure d’Android donc on ne reviendra pas dessus. La seule chose à retenir, c’est que sur le Google Pixel 4a 5G (et n’importe quel Pixel compatibles), c’est une version sans surcouche constructeur.

Pour rappel, c’était une fonction qui permettait de lancer lancer une action en « serrant » votre smartphone. Ne l’utilisant pas spécialement, on ne la regrettera pas. A noter que le Pixel supporte la 5G mais on n’a toujours pas de 5G en France. Du coup, on n’a pas pu tester encore cette partie et en attendant que les offres de Bouygues, SFR, Orange ou Free soient disponibles, il va falloir patienter. L’avantage tout de même de la version 5G, c’est que le Pixel 4a 5G assure bien évidemment la compatibilité 4G.

Côté performances, alors qu’on s’attendait retrouver le même SoC que le Pixel 4a, le Google Pixel 4a 5G embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 765G, comme sur le Pixel 5. Ce n’est pas le SoC haut de gamme de Qualcomm mais soyons honnête, il suffira pour 99% de nos usages au quotidien. On n’a jamais vraiment senti de limite au quotidien par rapport au Snapdragon 865 par exemple et le tout reste fluide à l’usage. On a utilisé le Pixel 4a 5G avec un nombre conséquents d’applications et on n’a pas senti de gêne ou de ralentissement. Le smartphone ne chauffe pas (sauf pour les applications comme les jeux très gourmands) et ce, quelque soit les applications lancées. L’expérience utilisateur reste des plus fluides et dans un usage quotidien, il n’y clairement pas à se plaindre. Maintenant, on ressent tout de même la différence de puissance entre un Pixel 5 et un Pixel 4. Il suffit de voir le temps de traitement des photos qui est moins instantané que sur le Pixel 4 de l’année dernière. Rien de bloquant mais ça pourrait être meilleur. On réalise à quel point les algorithmes de Google sont demandeurs de puissance.

Le Google Pixel 4a 5G propose une batterie de 3885 mAh, ce qui est très bien pour ce type de smartphone avec un tel écran. C’est un peu moins que le Pixel 5 alors que le smartphone est plus grand mais au quotidien, ça reste anecdotique. Avec un taux de rafraichissement de 60Hz et les optimisations de Google, on a tout simplement été bluffé par l’endurance du Pixel 4a 5G. En temps d’écran, c’est entre 1h et 2h de plus si bien que dans notre utilisation quotidienne, on ne rechargeait le smartphone que tous les deux jours avec un temps d’écran de l’ordre de 4h/5h par jour. C’est tout simplement excellent.

Photo et Vidéo

Pour faire simple, le bloc photo du Pixel 4a 5G, c’est tout simplement celui du Pixel 5. Le Pixel 4a 5G propose donc un ultra grand-angle de plus par rapport au Pixel 4a. Aussi, avec le même SoC et donc la même puissance de calcul, on retrouve à peu de choses près les mêmes résultats. Comme on l’avait dit, cette année, c’est l’ultra grand-angle qui est à l’honneur et ce, à la place du téléphoto du Pixel 4. Google propose toujours leur technologie Super Res Zoom qui permet simuler aisément un zoom optique 2x. Dans la pratique, si ça ne rivalise pas avec un vrai zoom x2 optique, les résultats restent très convaincants. En gros pour faire simple, le Pixel 4a 5G prend plusieurs images et à partir d’algorithmes, reconstitue une photo bien plus détaillée.

Pour les photos plus traditionnelles avec l’appareil photo principale, le Google Pixel 4a 5G s’en sort super bien. Les couleurs sont toujours un peu plus froides que celles produites par un iPhone 11 Pro et moins saturées que celles d’un Galaxy S20. C’est une question de goût et cela va ravir ceux qui recherche la meilleure fidélité possible. Comme les années d’avant et sur les autres Pixel, c’est la capacité du Pixel 4a 5 à reconnaître les bonnes scènes et à être toujours 100% fiable. Ainsi, il est très difficile de prendre le smartphone de Google en défaut. L’exposition et la balance des blancs sont maitrisées et les couleurs fidèles. Comme d’habitude chez Google, le Pixel 4a 5G fait partie de ces smartphones qu’on peut dégainer en toute circonstances et être sûr d’avoir la photo qu’on avait en tête. Comme sur le Pixel 5, grosse déception du côté de l’ultra grand-angle dans la mesure où si les couleurs sont bien respectées, tout comme la balance des blancs et l’exposition mais il y a un manque flagrant de détails et de piqué sur les photos en ultra grand-angle sans oublier de l’aberration chromatique dès lors qu’on s’éloigne du centre de la photo. Pour comparaison, les photos en Super Res Zoom proposent plus de piqué que les photos en ultra grand-angle. A côté, à défaut d’une qualité photo folle en ultra grand-angle, on remarquera que Google rattrape très bien l’ultra grand-angle pour éviter les déformations liées à ce type d’objectif.

La vision de nuit est toujours présente bien évidemment et c’est toujours aussi impressionnant. On notera que sur le Pixel 4a 5G, l’appareil photo est capable, en fonction de la lumière, de lancer automatiquement le mode vision de nuit. Par rapport aux Pixel des années d’avant, on a eu l’impression que les algorithmes avaient quelque peu évolués pour proposer des photos plus proche de la réalité. La balance des blancs dans ce mode est toujours trop froide pour des photos de nuits mais les détails et le piqué sont là. A cela s’ajoute bien évidemment l’ultra grand-angle qui manque encore de détails par rapport à l’appareil photo principal. Bien évidemment, on retrouve la Photographie Astronomique qui permet des poses très longues dès lors que le Pixel 4a 5G est détecté sur un trépied. Avec Paris, c’était difficilement testable mais j’avais pu testé cet été avec le Pixel 4a et c’était bluffant. Il n’y a pas de raison de ne pas avoir au moins les mêmes résultats.

Le mode Portrait continue à être toujours aussi efficace et ce, même sans le téléphoto du Pixel 4. Les algorithmes font des miracles. Du coup, Google a ajouté, comme le proposait déjà certains concurrents, la technologie Portrait Light qui permet d’ajouter de la lumière sur les portraits et donc d’avoir un meilleur contrôle. La technologie s’applique automatiquement et l’utilisateur peut régler le tout en post-production. Du côté, enfin, des fonctions, on retrouve bien évidemment le Suivi AF, toujours aussi pratique pour suivre un sujet, la fonction Top Shot qui détecte les mouvements et se permet de prendre une rafale afin de permettre à l’utilisateur la meilleure photo après coup. A cela s’ajoute maintenant le Live HDR. En gros, vous voyez ce que va être la photo finale, c’est tellement pratique et surtout, cela permet d’ajuster au mieux l’exposition et d’avoir exactement la photo voulue. Pratique.

Voici quelques exemples de photos pour vous faire une meilleure idée :

Concernant la vidéo, les Pixel se bonifient avec le temps. Si on avait reproché au Pixel 4 quelques limites au début, Google s’est vite rattrapée et s’aligne sur ce que propose la concurrence. Avec une résolution allant jusqu’au 4K à 60fps, on pourra aussi bien utilisé l’ultra grand-angle que le grand-angle principal ou le Super Res Zoom en x2. Pratique. A cela s’ajoute un mode plutôt pratique, le Plan Panoramique qui permet de réduire de 2x la vitesse, de couper le son et donc de s’assurer des vidéos plus cinématique.