Après un très bon Sony Xperia 1 Mark II, voici sa version compacte pour les amoureux de smartphones premium et compacts. Voici notre avis sur le Sony Xperia 5 Mark II.

Sony a toujours brillé par le fait que c’était un des rares constructeurs à toujours avoir proposé un smartphone Premium dans une taille compacte. 2020 semble être l’année du changement puisqu’il y en a de plus en plus. Du coup, comme ce fut le cas l’année dernière, Sony a profité de la rentrée pour annoncer la version compacte de son smartphone porte-drapeau annoncé de la fin du premier trimestre.

Aussi, sans surprise, voici le Sony Xperia 5 Mark II, une version compacte du Xperia 1 Mark II, qui reprend les grandes lignes du Xperia 1 ii mais dans un design plus compact, ce qui va ravir les fans des smartphones compacts et s’utilisant à une main.

Les Caractéristiques du Sony Xperia 5 Mark II

Avant de continuer, petit rappel sur les caractéristiques techniques de ce nouveau Sony Xperia 5 ii. Il est disponible en France à partir de ce 16 octobre 2020 au prix de 899 euros. Pour ceux qui ont précommandé le smartphone, Sony leur a offert une paire de WF-1000X Mark 3 (voir notre test ICI).

Sony Xperia 5 II Écran - Ecran OLED de 6,1"

- Définition Full HD (1080x2520)

- Format 21:9 CinemaWide

- Motion Blur Reduction (Simili-90Hz)

- HDR10+

- DCI-P3

- 120Hz

- Fréquence de balayage de précision tactile de 240 Hz Design - Contour en aluminium

- Dos en verre Gorilla Glass 6

- IP65/68 SoC et GPU - Snapdragon 865

- Adreno 640 Mémoire - 6Go de RAM

- 128Go stockage

- Port Mémoire MicroSD (jusqu'à 1To) Coloris - Noir

- Bleu

- Gris Appareil Photo - Triple appareils photo, le principal avec un capteur couleur de 12 Mégapixels, l’ultra grand angle avec un capteur de 12 Mégapixels et le téléphoto avec un capteur de 12 Mégapixels

- Objectifs Zeiss T*

- Objectif grand angle de 24mm avec une ouverture de F/1.7

- Stabilisation optique et AF Dual Pixel

- Objectif ultra grand angle de 16mm avec une ouverture de F/2.6

- AF Dual Pixel

- Objectif téléphoto 3x de 70mm avec une ouverture de F/3.4

- Stabilisation optique et AF à Détection de Phase

- Capteur 3D iToF

- Autofocus Real Time Eye AF

- Mode Rafale à 20fps

- Photos HDR

- Reconnaissance de Scène via Intelligence artificielle



- Cinematography Pro powered by CineAlta

- Enregistrement de vidéos jusqu’en 1080p/60 et 4K(2160p)/60

- Enregistrement de vidéos en 2K 120fps 10-bit HDR

- Enregistrement de vidéos HDR

- Stabilisation vidéo SteadyShot



- Appareil photo frontal avec un capteur de 8 Mégapixels

- Objectif grand-angle avec une ouverture de F/2.0



Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos

- Prise Jack 3,5mm

- HiRes Audio

- DSEE Ultimate

- 360 Reality Audio Batterie - Batterie de 4000 mAh

- Qualcomm Quick Charge 3.0

- Recharge jusqu'à 21W mais livré avec un chargeur USB-C PD 18W

- Recharge sans-fil 10W Connectivités - USB Type-C

- Capteur d'empreintes digitale physique

- Bluetooth 5.0

- Google Cast

- NFC

- GPS, GLONASS, A-GPS

- Wifi 6

- 4G LTE

- 5G

- nanoSIM

- Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, Podomètre,

- Capteur de luminosité, de pression, de proximité

Logiciel - Android 10

- Surcouche Sony Xperia Taille et Poids - 166 x 68 x 8 mm

- XXX grammes Prix de lancement 899€ Date de Disponibilité Octobre 2020

Design, Ecran et Audio

En terme de design, comme on s’en doute, le Sony Xperia 5 ii reprend bien évidemment les grandes lignes du Xperia 1 ii mais avec quelques petites transformations. On commence forcément par l’écran qui est plus petit déjà. Quand on compare les deux smartphones Premium de Sony, il n’y a pas tant de différences en vrai mais c’est en main qu’on ressentira la différence de taille. Le Sony Xperia 5 ii est vraiment plus compact et plus léger. A noter l’apparition près du déclencheur photo d’un bouton dédié à Google Assistant. Très honnêtement, on n’en voit pas trop l’intérêt, surtout pour ceux qui utilisent les gestes de navigation dans Android…

De fait, on a trouvé cette taille de smartphone tellement agréable au quotidien, le smartphone tient parfaitement en main et s’utilise tellement bien à une main. La dalle est toujours OLED et si on n’atteint pas la qualité et la finesse de la dalle du Xperia 1 ii en raison de sa définition « seulement » Full HD+ et non 4K, elle reste excellente et lumineuse. Les couleurs sont fidèlement reproduites. Si les bords d’écran haut et bas restent épais, on a tendance à les oublier grâce au format tout en hauteur du smartphone. En effet, avec un format 21:9, c’est toujours plus que les smartphones à écran intégral mais au format 19,5:9 ou 20:9. Quand le contenu est optimisé pour, c’est super agréable d’avoir un tel format d’écran. En revanche, quand ça ne l’est pas bah, ça fait une toute petite image.

Côté audio, Sony propose toujours des haut-parleurs stéréo et ils sont de bonne qualité, on retrouve également le système de vibrations pour plus d’immersion lors de la consommation de contenus vidéos. De notre côté, on n’est pas vraiment fan de cette technologie mais pourquoi pas ? Si vous souhaitez plus de détails sur l’écran et l’audio, on vous redirige sur notre test du Sony Xperia 1 ii.

Performances et Autonomie

Côté performances, on retrouve le SoC Qualcomm Snapdragon 865, ce n’est plus le plus puissant sur le marché mais il reste un processeur haut de gamme et propose des performances de haute volée. Le Sony Xperia 5 ii est super rapide et performant. La définition Full HD+ permet de ne pas se disperser dans des calculs inutiles pour supporter la 4K comme sur le Xperia 1 ii. Le Sony Xperia 5 ii est un des smartphones Android les plus performants et s’avère vraiment agréable au quotidien.

Pour l’autonomie, encore une fois, très bonne surprise puisque, en partie grâce à la définition Full HD+ de l’écran, le Xperia 5 ii assure aisément une journée complète et ce, même avec une utilisation chargée, c’était notre cas. On regrettera toujours la recharge rapide limitée à 18W alors que les concurrents vont jusqu’à 65W.

Le Xperia 5 ii est livré avec Android 10 et une surcouche Sony Xperia. Cette dernière est rester super légère et propose une expérience utilisateur de plus en plus proche d’Android Stock. Même l’application Album est maintenant remplacée par Google Photos, c’est dire la proximité avec Android Stock. On regrette tout de même que Sony n’ait pas pu livré le Xperia 5 ii avec Android 11.

Photo et Vidéo

Au dos, le bloc photo est toujours sur le côté en haut à gauche. On retrouve le bloc photo de l’Xperia 1 ii. Si le hardware n’a pas spécialement évolué entre les sorties des deux smartphones, Sony a pu procéder à de multiples mises à jour des applications photos et vidéos. Pour nous, la plus grosse différence entre entre les deux smartphones concerne le traitement photo qui est bien plus fin sur le Xperia 5 ii avec une meilleure exposition, un meilleure reconnaissance des scènes mais aussi une meilleure gestion des conditions de faible luminosité. Ce n’est pas tout, l’application Photo Pro peut maintenant prendre des photos en RAW et pour les photographes, c’est un énorme pas en avant. Les Xperia 1 ii et Xperia 5 ii s’imposent vraiment comme une solution pour les plus photographes. Si c’est un avantage pour les photographes, le neophyte ne verra pas forcément l’intérêt des applications Cinema Pro et Photo Pro.

Avec ce bloc photo issu du Xperia 1 ii, on retrouve également le processeur BionZ, le même qui équipe le Sony Alpha 9 ou le Sony RX100 Mark VII, qui permet un traitement rapide des photos et des rafales allant jusqu’à 20 images par seconde ! Avec le capteur principal à double-diodes, le Xperia 5 Mark II possède un autofocus ultra rapide ! On retrouve ainsi la technologie EyeAF qui permet au Xperia 5 Mark II de faire la mise au point sur l’oeil et c’est d’une précision diabolique. Avec toutes ces technologies issues de sa division photo, Sony a pris le parti de rester du côté de la photo traditionnelle en minimisant les appels à l’intelligence artificielle. Du coup, tous les résultats sont avant tout un résultat physique avant un résultat algorithmique comme le Google Pixel 5 par exemple. Clairement moins grand public, cette stratégie ravira forcément les utilisateurs avertis.

Malgré toute cette débauche d’énergie à destination des utilisateurs avertis, il serait injuste de dire que Sony ait mis de côté le grand public. En effet, on retrouve une application photo optimisée et agréable. Il n’y a plus les petites saccades et l’application répond au doigt et à l’oeil. Avec l’autofocus et cette réactivité logicielle, il est agréable d’utiliser le déclencheur physique, chose qu’on n’utilisait pas avant à cause d’un décalage avec l’application même. En revanche, philosophie de Sony oblige, pas de mode Nuit mais une sorte d’exposition longue automatique.

En condition de luminosité idéale, le Sony Xperia 5 Mark II est capable de sortir des photos d’excellente qualité avec un beau niveau de contraste et un très bon respect des couleurs. Sony a des algorithmes qui permet un juste équilibre entre couleurs et détails. Dans les faits donc, il y a très peu de chances que vous puissiez voir une différence avec un des concurrents mais en faisant du pixel-peeping, on remarquera moins de détails par rapport à certains concurrents. Les couleurs restent ainsi neutres et il n’y a pas de sur-contraste comme c’est souvent le cas chez d’autre. En revanche, s’il y a un domaine où Sony peut encore s’améliorer, c’est au niveau du HDR. Il est présent et la dynamique est suffisante en soi mais on aurait peut-être aimé un traitement plus agressif.

Sur le Xperia 1 ii, on n’avait pas pu tester le support des RAW et on peut enfin le tester sur le Xperia 5 ii. Du coup, avec Lightroom, on remarque la dynamique que propose les photos de Sony mais que ce qu’on reprochait au smartphone du constructeur nippon est en quelque sorte un choix parce que le traitement des RAW permet de déboucher certaines parties qui n’apparaissent pas avec les JPEG générés par l’application photo par défaut. Dans des conditions de faible luminosité, le Sony Xperia 5 ii s’en sort bien avec des photos détaillées et bien exposées. Comme on vous la dit plus haut, pas de mode Nuit donc si on arrive à avoir des résultats probants avec l’exposition longue automatique, ce n’est pas un mode Nuit, le Xperia 5 Mark II ne va pas voir dans la nuit pour vous, contrairement à d’autres.

Voici des exemples de photos :

Concernant l’ultra grand-angle, c’est une focale plus qu’utile et on aime toujours le rendu type fish-eye similaire à ce que propose une action-cam. Bien évidemment, Sony permet de rectifier l’effet fish-eye vers une photo plus linéaire et ce, en rognant un peu sur la photo. Dans tous les cas, les photos en ultra grand-angle sont plutôt réussies et elles ont l’avantage de proposer la même constance que le capteur principal. Elle manque un peu de détails mais rien de bien grave (OK Google ?). Côté zoom, le téléobjectif est moins lumineux déjà mais j’ai été agréablement surpris avec des photos bien rendus tant au niveau des couleurs que des détails. Cela manque de piqué par moment mais l’un dans l’autre, c’est parfaitement utilisable. Et enfin, du coté des selfies, on retrouve donc un appareil photo avec un capteur de 8 Mégapixels, et c’est le même que celui du Xperia 1 ii. Si les photos sont assez classiques en soi, on apprécie le mode HDR plus maitrisé pour les selfies que pour les photos prises avec les appareils au dos.

On finit avec les vidéos prises avec le Sony Xperia 5 ii et sur ce point, le smartphone du constructeur japonais s’en sort plus que bien avec des vidéos claires et nettes. Le son stéréo est bien retranscrit. On regrettera qu’il n’y ait toujours pas de mode 4K à 60 fps mais on retrouve un mode ralenti 4K à 120fps. En revanche, on peut utiliser les trois focales pour filmer et bien évidemment, on retrouve le mode HDR en vidéo. Mais le plus intéressant pour les plus vidéastes d’entre vous reste l’application Cinema Pro, développé en partenariat avec Ciné Alta, qui vous permet de contrôler au mieux les réglages d’enregistrement mais aussi l’utilisation des LUTs (profiles colorimétriques) pour donner un effet cinéma à vos vidéos. Cela implique plus de travail et ce n’est clairement pas fait pour les vidéos prises à la volée mais si vous êtes capables de prévoir un minimum le résultat final que vous cherchez, vous obtiendrez des court-métrages de très haute volée. Ce mode n’est clairement pas pour le grand public mais il reste accessible. D’ailleurs, l’interface utilisateurs a été quelque peu revue pour être plus simple et rapide.

Où l’acheter ?

Sony Xperia 5 II - Téléphone portable | Design compact | Écran 21:9 CinemaWide™ | Eye AF en temps réel - Noir 899.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites