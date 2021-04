[Test] Lenovo Legion Phone Duel 2, l’esprit gaming

Lenovo vient d’annoncer son nouveau smartphone à destination des gamers et cette fois, il sort en même temps que ses concurrents. On a passé une petite dizaine de jours avec. Voici notre avis sur le Lenovo Legion Phone Duel 2.

Après une première itération lancée en fin d’année dernière, Lenovo revient dès ce début de printemps avec son nouveau smartphone à destination des gamers. Pourquoi une seconde itération si tôt ? Tout simplement parce que le constructeur chinois a compris qu’il fallait concurrencer la compétition dès le début des hostilités et non en fin de bataille.

Comme pour d’autres, Lenovo a donc préféré la période mouvementé du printemps pour officialiser son nouveau smartphone. Qui dit gamer dit aussi performances, et oui, c’est un des smartphones équipés du nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 888. Comme pour la concurrence, le public visé est très ciblé, c’est celui qui sait exactement ce qu’il veut, à savoir le meilleur smartphone possible pour le gaming en mobilité.

Voici donc le nouveau Lenovo Legion Phone Duel 2. Il ne s’adresse pas à celui qui hésite avec un Samsung Galaxy S21, un Xiaomi Mi11 ou un OnePlus 9 Pro, mais s’adresse à celui qui recherche le meilleur smartphone possible pour le jeu mobile. On a passé près de 10 jours déjà avec le smartphone. Voici notre avis sur le Lenovo Legion Phone Duel 2.

Les Caractéristiques du Lenovo Legion Phone Duel 2

Pour rappel sur les caractéristiques, le Lenovo Phone Duel 2 vous propose :

Lenovo Legion Phone Duel 2 Écran - Ecran AMOLED de 6,92"

- Gorilla Glass 5

- Définition Full HD+ (1080x2460)

- Densité 395ppp

- Format 20,5:9

- 144 Hz

- HDR10+

- Delta-E < 0.5

- Fréquence d'échantillonnage tactile de 300Hz

- Latence Tactile de 24,3ms

- Luminosité max : 800nits

- 111% DCI-P3

- Pixelworks i6 AI Tunning

- TÜV Low Blue Light Certification

SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 888

- Adreno 660

- Legion ATA 2.0 (Advanced TEchnology Architecture)

- Twin Turbo-Fan Cooling System

- Vapor Chamber Liquid Cooling Area Mémoire - 12Go ou 16Go de RAM LPDDR5

- 256Go ou 512Go stockage en UFS 3.1

- Pas d'extension mémoire

Coloris - Contour en métal

- Dos en verre Gorilla Glass 3

- Legion Logo

- Dual HaptiX - Dual X-Axis Haptic Vibration Linear Motors

- Ultimate Black

- Titanium White

Appareil Photo - Deux appareils photo au dos :

- Appareil principal grand angle: Omnivision OV64A 64 Mégapixels, F/1.9

- Appareil ultra grand-angle : 16 Mégapixels, 123°, F/2.2



- Autofocus à détection de phase

- Enregistrement de vidéos jusqu'en 8K à 24fps et Ultra HD 2160p à 60fps

- Mode Ralenti en 4K à 120fps, 1080p à 240fps ou en 720p à 480fps

- Audio Zoom

- Director Mode

- Dual Mode

- Timelapse



- Appareil frontal Pop-Up avec un capteur Samsung GH1+ de 44 Mégapixels

- Objectif grand-angle (84°) avec une ouverture de F2.0

- Enregistrement de vidéo frontale en 4K, 1080p ou 720p à 30fps ou 60fps

- Mode Ralenti 1080p à 120fps ou en 720p à 240fps

Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos

- 4 micros avec réduction de bruits

- Pas de prise jack Batterie - 5500mAh (2x 2750mAh)

- Recharge rapide jusqu'à 65W

- Turbo Charging 90W (100% en 30 minutes)

Connectivités - Octa-Trigger

- Quad Ultrasonic Shoulder Keys

- Dual Pressure Touch Buttons

- Dual Capacitance Keys Input

- Lecteur d'empreintes optique sous l’écran

- Bluetooth 5.2

- WiFi 6

- 5G

- 2x nano-SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- 2x USB 3.1 Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- ZUI 12.5 Taille et Poids - 176 x 78,5 x 9,9 mm (12,56mm au milieu)

- 259 g

Prix de lancement - 799 euros (12Go + 256Go)

- 999 euros (16Go + 512Go) Date de Disponibilité - Avril 2021

Gaming oblige, on peut dire que le packaging du nouveau smartphone de Lenovo est tout sauf discret puisqu’on est en présence d’une grosse boîte noire qui surélève le smartphone quand on l’ouvre. Oui, ce n’est pas grand chose en soi mais ça fait toujours son effet. Si on retrouve à l’intérieur un contenu assez classique avec le smartphone, des petits livrets pour une première prise en main et une petite coque de protection, on retrouve surtout deux câbles USB ainsi qu’un chargeur 90W avec deux ports USB-C pour la double recharge.

Design, Ecran et Audio

Quand on découvre le smartphone de Lenovo pour la première fois, ce n’est pas totalement la surprise non plus. En effet, parce que c’est un smartphone à destination des gamers, il propose un design dans cet esprit mais ce qui nous a le plus surpris, c’est surtout que le design a été pensé pour un usage en mode paysage. Tout est pensé dans ce sens, même le logo de Legion dans le dos. Clairement, pour son smartphone, Lenovo avait plus en tête les joueurs de Call of Duty Mobile ou Wild Rifts que les joueurs de Candy Crush ou Clash Royale. Qu’on ne se méprenne pas, le Phone Duel 2 s’utilise très bien en mode portrait mais son design est pensé pour le mode paysage.

Bien évidemment, le logo au dos embarque un éclairage RGB avec des millions de couleurs et qu’on pourra personnaliser comme on le sens. Mais ce n’est pas tout puisqu’on découvre que le milieu du dos est plus épais que le reste. Cela est dû à cette architecture ATA 2.0 de Lenovo qui a essayé de tout intégré dans son smartphone. Ainsi, pour le refroidissement, pas besoin d’avoir un accessoire supplémentaire comme l’AeroCooler d’Asus. Et pour le coup, ce n’est pas plus mal dans la mesure où on sait qu’on aura le meilleur refroidissement possible n’importe où et n’importe quand. Après, on le paie sur le poids puisque le smartphone de Lenovo, c’est quand même 30g de plus que celui d’Asus par exemple, ce n’est pas rien.

Dans tous les cas, le design général n’est pas aussi discret que ce que propose un concurrent comme le ROG Phone 5 d’Asus, c’est un smartphone gamers et Lenovo ne s’en cache pas. Côté finition, elle est très bonne et on n’a pas l’impression d’avoir un produit bas de gamme. Mais ce qui nous a le plus surpris, c’est les bords biseautés des tranches qui accueille justement des boutons sensitifs, c’est très pratique parce qu’on fait vraiment la différence entre les touches du bout des doigts. A cela s’ajoute en plus deux boutons au dos ainsi que deux boutons dépendants de la pression sur l’écran. Cela nous fait donc pas moins de 8 boutons physiques supplémentaires et ça change tout dans le jeu.

Les deux haut-parleurs sont bien présents en façade. Ils sont identiques, ce qui permet un son équivalent que cela soit à gauche ou à droite. La caméra frontale est de type escamotable au niveau du bouton de veille qu’on trouve sur la tranche droite et les boutons de volume sur la tranche gauche. L’écran propose une diagonale de 6,92 pouces avec une définition Full HD+. Il n’y a pas d’encoche ou de poinçon et c’est un écran plat. C’est une dalle AMOLED avec un capteur d’empreintes de type optique sous l’écran. Ce dernier est similaire à ce que propose la concurrence, donc pas trop de surprises de ce côté là. Pour en revenir à l’écran, les bords en haut et en bas de l’écran restent relativement. Pas de poinçon ou autres, ce qu’on préfère pour bénéficier d’un écran intégral et maximiser les plaisirs lors de la consommation de contenus multimédias. Si la définition se cantonnent à du Full HD+, on n’a pas noté de différences avec des écrans en WQHD+. Au quotidien, ça suffira amplement. Et enfin, on retrouve un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour le plus grand plaisir des gamers. Certains pourront reprocher à Lenovo de ne pas proposer plus mais dans la réalité, on n’a pas forcément besoin de plus !

Et enfin, pour la partir audio, Lenovo a plutôt bien assuré. Le Legion Phone Duel 2 s’en sort très bien dans l’absolu mais reste un cran en dessous par rapport à son concurrent taiwanais. On aurait également aimé un peu plus de graves mais ne boudons pas notre plaisir. La stéréo est identique à gauche et à droite. Et enfin, si on retrouve le support du Dolby Atmos, il n’y a pas de prise jack. On notera tout de même que Lenovo propose un adaptateur USB-C dans son packaging, chose qui se fait rare en 2021.

Android 11, Performances, Jeux-Vidéo et Autonomie

Sans surprise, le Lenovo Legion Phone Duel 2 embarque Android 11 avec une surcouche ZUI 12.5 avec une interface utilisateur assez proche de ce que propose Android Stock. Si on ne note pas de révolutions dans les usages, on pense que Lenovo aurait pu faire un effort sur l’esthétique des icônes qu’on trouve relativement communes. Tout cela manque un peu de personnalité. Si vous n’aimez pas le thème purement gamer, on pourra toujours adopter un thème plus classique des smartphones Android.

Du côté des performances, on ne va pas trop vous surprendre puisque c’est désormais une habitude puisque le Legion Phone Duel 2 embarque sans doute le meilleur SoC Android à ce jour, à savoir le Qualcomm Snapdragon 888. Aussi, on retrouve des résultats aux différents benchmarks de très haute volée. Dans l’ensemble, les benchmarks sont évidemment excellents. Quelque soit vos usages, le Snapdragon 888 s’en sortira sans sourciller. Tous les jeux tournent très biens mais surtout, le plus intéressant, c’était de voir les jeux optimisés avec l’écran 144Hz, un vrai bonheur, même dans la vie de tous les jours. C’est fluide et rapide. Même les jeux en 90Hz permettent d’apprécier la puissance de l’appareil, il suffit de jouer à Dead Cells en 90Hz et on comprend tout de suite l’avantage d’un tel rafraichissement d’écran.

Comme tous les smartrphones de gaming, on retrouve une application dédiée aux jeux qui pourra être lancé pendant un jeu et qui permet de gérer les notifications, appels ou autres petites contrariétés quand on est en train de jouer. On pourra également y gérer les raccourcis avec tous les boutons que propose le smartphone de Lenovo, le niveau de vibration du moteur haptique ou encore pousser le smartphone dans ses derniers retranchements en terme de puissance. Dans les usages autour de Call of Duty : Mobile, Dead Cells, Forza Street, Wild Rifts ou encore Genshin Impact, le smartphone chauffait un peu mais sans atteindre un niveau insupportable pour l’utilisateur. Il faudra attendre des mises à jour ou de nouveaux jeux plus gourmands pour se faire une idée.

Et enfin, on finit sur la batterie puisqu’on parle d’une batterie de 5500mAh et ce, avec un poids de 259g. Dans un usage quotidien, si je n’avais pas de doutes pour une journée entière chargée, j’ai pu tenir tranquillement avoir deux jours complets et ce, sans faire attention. C’est bien évidemment impressionnant mais d’un, c’est clairement ce que souhaitent les gamers mais surtout, cela dépendra essentiellement des applications de l’utilisateur qui pourra faire varier l’autonomie. Au final, c’est surtout la possibilité de recharger en 90W qui m’a le plus impressionné puisque le chargeur livré embarque deux ports USB-C. En 30 minutes, c’est plié, on passe de 0 à 100%. Impressionnant ! De même, on aime la fonction qui permet au smartphone de s’alimenter directement depuis le port USB-C sans passer par la case recharge, ce qui évite de faire chauffer le smartphone inutilement.

Photo et Vidéo

Côté photo, le smartphone de Lenovo ne révolutionnera pas spécialement le genre et ce n’est pas le but. On retrouve ainsi un bloc photo avec deux appareils photo, un grand angle et un ultra grand angle, c’est le strict minimum en 2021. Le Lenovo Legion Phone Duel est capable d’enregistrer des vidéos allant jusqu’au 8K à 24fps ou en 4K à 60fps ! On notera qu’il n’y a pas de stabilisation optique et finalement c’est surtout le manque d’un téléphoto qu’on regrettera le plus. En revanche, la position du bloc photo arrière pourra surprendre et il faudra quelques jours d’adaptation pour que les doigts ne se retrouvent plus sur les objectifs.

En condition de luminosité idéale, le Legion Phone Duel 2 proposent des photos de très bonne qualité et n’a pas à rougir face à ses concurrents. Il faut rappeler que c’est un smartphone destiné au gaming avant tout, et forcément, on n’en attendait pas grand chose non plus sur la partie photo. A notre grande surprise, les photos sont réussies et l’appareil photo principal propose une bonne dynamique avec des photos détaillées et fidèles à la réalité. A vrai dire, on a été surpris par le niveau de détail et le bokeh naturel de certains clichés. Comme d’habitude sur ce genre de smartphone, avec l’ultra grand-angle, les photos manquent toujours un peu de piqué et cela se voit encore plus sur les photos en conditions de faible luminosité avec un lissage important.

Et enfin, on notera une petite subtilité avec un capteur photo avant de 44 Mégapixels et qui est logé dans un bloc photo escamotable situé au niveau du bouton de mise en veille. Pourquoi ? Pour permettre une meilleure utilisation lors d’un streaming par exemple. Des photos qu’on a fait avec, on a été également surpris par la bonne qualité des clichés. Il y a mieux et on trouve les couleurs un peu artificielles mais dans l’ensemble, c’est bien.

Sur ce segment, si l’utilisateur n’est pas exigent en photo, il pourra se contenter aisément de ce bloc photo mais le plus simple, reste de vous faire une idée par vous-mêmes avec ces photos.