[Test] Poco F3, ce futur best-seller que personne n’attendait

Le flagship killer est de retour, et cette année, il porte le nom de Poco F3. Écran splendide, processeur ultra-véloce, design premium, tout ça pour deux voire trois fois moins cher qu’un smartphone haut de gamme. Concrètement, que vaut ce smartphone qui semble avoir tout pour lui ?

Autrefois connue sous le nom de Pocophone et proposé par Xiaomi, Poco s’est depuis émancipée et trace sa route seule. Après un surprenant Pocophone F1, un Poco F2 Pro très satisfaisant, la marque lance cette fois le Poco F3. Pas de « Pro », « Max » ou « Ultra », on retrouve un seul modèle, doté d’une fiche technique à en faire rougir des smartphones haut de gamme… mais sous la barre des 350€. Alors, il est où est le piège ?

Caractéristiques du Poco F3

Poco F3 Écran - Ecran AMOLED de 6,67"

- Définition Full HD+ (1080x2400)

- 3D Corning Gorilla Glass 5

- HDR10+

- DCI-P3

- Taux de rafraîchissement de 120Hz

- Taux d'échantillonnage tactile de 360Hz

- Format 20:9

- Luminosité de 1300 nits

SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 870G

- Adreno 650

- Technologie LiquidCool 1.0 Plus Mémoire - 6/8 Go de RAM LPDDR5

- 128/256 Go stockage UFS 2.1

- Port Mémoire MicroSD Coloris NC Appareil Photo - Capteur principal Sony IMX582, 48 MP (ƒ/ 1.79, 1/2.25", 0.80 µm)

- Capteur ultra grand-angle 8 MP (ƒ/ 2.2, 1/2.8", 1.14 µm)

- Macro 2 MP (ƒ/ 2.4, 1/5", 1.12 µm)

- Caméra frontale 20 MP (ƒ/ 2.45, 1/3.4", 0.80 µm)



- Autofocus PDAF

- HDR

- Zoom numérique

- Mode nuit

- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p à 30fps ou 60fps et 4K à 30fps

- Mode Ralenti en 1080p jusqu'à 960fps

Audio - Haut-parleur stéréo Batterie - Batterie de 4520 mAh

- Recharge rapide 33W

Connectivités - Lecteur d'empreintes intégré au bouton de déverrouillage

- Bluetooth 5.1

- WiFi 6

- 4G/5G

- Dual SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité

- Télécommande infrarouge Logiciel - Android 11

- MIUI 12 Taille et Poids - 163,7 × 76,4 × 7,8 mm

- 196 grammes Prix de lancement - 349€ (6/128Go)

- 399€ (8/256Go)

Date de Disponibilité - Mars 2021

Design, Écran et Audio

Si sa fiche technique est d’ores et déjà prometteuse, on vous le dit tout de suite : son look, lui aussi, est soigné. Dans les faits, on se retrouve ni plus ni moins avec un clone d’un smartphone déjà existant, mais inexistant en France, le Redmi K40 de Xiaomi. Comme quoi, les deux marques ne seraient pas aussi détachées l’une de l’autre qu’elle en ont l’air… Quoi qu’il en soit, c’est un design qu’on a beaucoup apprécié, dans l’esprit du Xiaomi Mi 11.

À l’avant, on retrouve une grande dalle AMOLED E4 Full HD plate de 6,64 pouces, perforée sur sa partie supérieure d’un petit poinçon de 2,76mm de diamètre dans lequel est logé la caméra frontale. On retrouve, en plus, un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour un affichage fluide, couplé à un touch sampling de 360 Hz, ce qui offre également un haut niveau de réactivité. Le tout est recouvert de Gorilla Glass 5. Concrètement, cette dalle tient toutes ses promesses. Elle offre des couleurs justes et chatoyantes, un haut niveau de luminosité (1300 nits, tout de même) et des contrastes infinis. Les angles de vision sont excellents, et, globalement, on a vraiment rien à lui reprocher. Il est par ailleurs certifié HDR10+, associé aux fonctionnalités True Display et True Color pour une expérience idéale, puisque le smartphone adaptera les couleurs de son écran en fonction de l’éclairage de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, un peu comme chez Apple avec son True Tone. À l’usage, c’est vraiment reposant pour les yeux.

Cette dalle est cerclée d’un pourtour en plastique dont l’apparence se rapproche très nettement de l’acier, et sur lequel on retrouvera les boutons volume +/- ainsi que le bouton de déverrouillage, faisant également office de capteur d’empreinte digitale. À l’arrière, on retrouve une finition mat du plus bel effet. Le bloc photo, situé en haut à gauche, est plutôt original avec une première bande verticale noire contenant les quatre capteurs photos — dont deux plutôt imposants — laquelle repose elle-même sur une plaque transparente contenant le flash. L’ensemble est cohérent, et n’est pas sans nous rappeler le bloc photo atypique du Xiaomi Mi 11, qu’on a trouvé lui aussi plutôt réussi.

Sinon, pour ce qui est de l’épaisseur, le Poco F3 est plutôt fin avec 7,8mm d’épaisseur, et son poids est plutôt contenu au vu de son gabarit, avec 196 grammes sur la balance. Côté audio, Poco a eu la bonne idée de percer la tranche supérieure du smartphone pour y intégrer des grilles de haut-parleur, en plus de celui contenu sur la tranche inférieure, au côté du port USB-C pour la recharge. De ce fait, la stéréo est plutôt bien retranscrite sans qu’un côté ne sonne plus fort que l’autre, comme c’est le cas sur de nombreux smartphones qui mettent à profit la grille de haut-parleur initialement destinés aux appels pour proposer de la stéréo. Le rendu sonore est plutôt bon, même s’il manque tout de même cruellement de basses. Pour cela, on aura tôt fait de passer par un casque ou des écouteurs, mais sans-fil de préférence, puisque le Poco F3 n’a pas de prise jack 3,5mm.

Performances, Autonomie et Logiciel

Si le design et l’écran donnent vraiment l’impression d’avoir un smartphone haut de gamme entre les mains, le Poco F3 est-il aussi bon à l’intérieur qu’il l’est à l’extérieur ? La réponse est sans équivoque : oui, il l’est. Le Poco F3 propose en effet un SoC Snapdragon 870 de Qualcomm. Ce n’est pas la plus puissante, l’impressionnante Snapdragon 888, mais on reste tout de même dans la continuité de ce que Qualcomm faisait de mieux l’année dernière, le Snapdragon 865, soit la puce qui équipait la plupart des smartphones haut de gamme en 2020. Dans les faits, le Poco F3 proposera donc un niveau de performance supérieur à tous ces flagship de l’année dernière, et cela pour un tiers de leur prix. Pas mal, non ?

L’avantage du Snapdragon 870, c’est qu’il est non seulement légèrement plus puissant que le Snapdragon 865 (3% à 10% plus rapide, selon Qualcomm), mais aussi qu’il propose le modem Snapdragon X55 5G, ce qui vous permettra d’utiliser le Poco F3 avec la nouvelle génération de réseau mobile. Un véritable gage de longévité si vous souhaitez conserver votre mobile pendant de longues années.

Du côté de l’autonomie, le Poco F3 dispose d’une batterie de 4 520 mAh, ce qui est plutôt dans la norme des smartphones actuels. On dispose, en plus de la recharge rapide à 33W, qui permet de le remplumer totalement en moins d’une heure. Force est de constater que, si le Poco F3 n’est pas spécialement un champion en la matière, il s’en sort très bien en dépassant systématiquement la journée complète d’autonomie. On pourra même tenir deux jours avec des usages modérés.

Pour finir sur la partie logicielle, le Poco F3 est équipé d’Android 11 et de la surcouche maison de Xiaomi, MIUI 12, ce qui nous laisse penser que les deux marques ne sont finalement pas si éloignées l’une de l’autre. Pour plus de détails sur les nouveautés apportés parla dernière itération majeure de cette interface logicielle, on vous invite à consulter notre prise en main complète de MIUI 12, mais, pour faire bref, on l’a trouvé excellente. Même si on retrouve ici et là des gros airs d’iOS, MIUI 12 permet de fluidifier la navigation en apportant de nombreuses animations très réussies, ce qui d’autant plus agréable sur une dalle 120 Hz comme le propose le Poco F3. On retrouve également de nouveaux paramètres pour la protection de la vie privée, des fenêtres flottantes, un nouveau tiroir d’applications et un mode sombre repensé. Quelques ombres au tableau cependant : MIUI 12 débarque avec un certain nombre d’applications pré-installées, comme des jeux mobiles notamment, et, si on peut bien sûr les désinstaller, cela peut se montrer un peu agaçant.

Photo et Vidéo

Pour l’instant, le Poco F3 coche vraiment toutes les cases… Mais se montre-t-il efficace en photo ? À l’avant, le petit poinçon abrite une caméra frontale de 20 MP qui se montre globalement satisfaisante pour ce qu’on lui demande, mais le véritable arsenal du Poco F3 se trouve à l’arrière. Le bloc photo comprend trois capteurs : un module principal Sony IMX 582 de 48 MP (1/2″, f/1.79), un ultra grand-angle de 8 MP (FOV 119°, f/2.2) et un telemacro de 5 MP (f/2.4).

Les photos et vidéos issues du capteur principal du Poco F3 sont correctes, mais on reste loin du niveau d’un smartphone haut de gamme actuel. Si les couleurs sont justes, même si légèrement désaturées, le piqué laisse à désireux et le smartphone a la fâcheuse tendance à sous-exposer les zones sombres de l’image et à y ajouter beaucoup trop de contraste, ce qui fait perdre un grand nombre de détails. Bizarrement, si le smartphone n’est pas exceptionnel de jour, il s’en sort mieux de nuit, avec un Mode Nuit franchement satisfaisant. Côté vidéo, ce capteur peut shooter jusqu’en 4K à 30 fps, mais il n’est hélas pas stabilisé optiquement.

L’ultra grand-angle s’avère quant à lui plutôt correct, même s’il bruite rapidement en intérieur. Sous le soleil, rien à lui reprocher, et il a l’avantage d’offrir un rendu plutôt homogène par rapport à celui du capteur principal. Notez qu’en vidéo, l’ultra grand-angle est limité au 1080p à 30 fps. Enfin, on retrouve un télémacro de 5 MP, qui, s’il se montre assez efficace en pratique, ne correspondra qu’à un type d’usage bien précis. Hélas, pas de téléobjectif : il faudra compter sur le zoom optique tirant profit du capteur principal, et passé le zoom X2, on commence déjà à en voir les limites.

Globalement, le Poco F3 offre des performances photos/vidéos équilibrées et plutôt correctes. Si on peut vous sembler dur avec lui, c’est aussi parce qu’il laisse entrevoir la promesse d’accéder à un smartphone haut de gamme pour une fraction du prix. Et force est de constater que, côté photo, ce Poco F3 reste bien loin de ses concurrents vendus beaucoup plus chers. Néanmoins, pour ce prix, ça reste très bien et le Poco F3 se classe clairement dans la moyenne haute des smartphones vendus à ce tarif. Plus que des mots, des exemples :

Où acheter le Poco F3 ?

Le POCO F3 est disponible au prix attractif de 299 euros pour la version 6+128Go avec le code POCO50 et 349 euros pour la 8+256Go avec le même code promo ! Le vendeur est un vendeur officiel avec livraison gratuite et rapide depuis l’Europe.