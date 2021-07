Test Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin : le spin-off qui a su faire son nid

Deuxième opus de la saga Monster Hunter Stories, Wings of Ruin s'impose comme étant un RPG à l'histoire captivante et au gameplay varié. Voici ce que l'on pense de ce titre disponible le 9 juillet prochain.

Monster Hunter Stories 2 prend pour centre l’île Hakalo, globalement paisible et en harmonie avec la nature qui l’entoure, mais depuis récemment en proie à des événements étranges et des attaques de monstres normalement dociles. Vous incarnez un héros, personnalisable à souhait, qui va devoir enquêter sur les raisons de ce changement d’ambiance, qui a commencé lorsque le Ratha Gardien a déserté son territoire sans aucune raison apparente, suivi par la totalité de ses confrères, et lorsque la mer se teinte subitement d’une lueur rouge inquiétante.

Un véritable RPG plein de mordant

Plusieurs années se sont écoulées depuis la sortie du premier Monster Hunter Stories sur Nintendo 3DS. Si déjà le titre avait été apprécié par la critique, ce deuxième opus a pour objectif de s’inscrire dans la même veine. Tout d’abord, le titre reprend les mêmes graphismes que le premier jeu de la série, avec une meilleure qualité considérable. Il n’y a presque pas de reproche à faire de ce côté là ; les environnements sont beaux et variés, les personnages sont d’une excellente qualité et les monstres sont eux aussi bien exécutés.

Monster Hunter Stories 2 se présente sous la forme d’un RPG, ce qui implique forcément un certain nombre de paramètres à respecter : des lieux à explorer et à piller, des monstres à combattre ainsi des combats au tour par tour pour un aspect plus authentique. Tous ces éléments sont bien présents et sont même très bien exploités par Capcom.

On retrouve ainsi des coffres éparpillés un peu partout dans le monde, de nombreux ennemis à combattre et un système d’exploration récompensée par de nombreuses ressources. De plus, le jeu dispose d’un système de craft qui permet de combiner certains éléments pour en créer d’autres (des potions par exemple) plus utiles en combat.

Le monde dépeint par le jeu est vaste, scindé en zones explorables et disponibles en totale liberté et avec une panoplie d’objectifs à réaliser aux quatre coins de l’île. Il est facile de s’y déplacer à l’aide de vos monsties mais aussi grâce aux charavaniers qui vous proposent d’effectuer des déplacements rapides vers des endroits déjà visités. Cela rend l’exploration d’autant plus fluide et moins rébarbative, bien qu’il n’y aurait pas d’intérêt à utiliser la fonction trop souvent, par risque de dénaturer toute l’essence du RPG.

Le personnage que vous incarnez est personnalisable grâce à de nombreux paramètres. Vous avez la possibilité de choisir votre apparence, les couleurs dominantes de vos tenues, ainsi que la voix de votre personnage, même si ce dernier aspect est loin d’être optimisé. Pire encore, il n’est pas pas du tout utilisé, ce qui est réellement dommage. On aurait aimé que notre personnage puisse s’impliquer de vive voix lors des cinématiques ou ne serait-ce que lors des phases de combats, avec des petites phrases cassantes bien placées.

Des monstres en veux-tu en voilà

Un des aspects les plus importants de Monster Hunter Stories 2 est la possibilité de combattre en duo avec vos monsties. Vos monstres de compagnie sont vos plus fidèles alliés. Ils disposent chacun de capacités spécifiques qui détermineront leur attaques par défaut lors des combats ainsi que leurs aptitudes durant les phases d’exploration. Certains monsties peuvent par exemple effectuer la fonction « Acrobate » tandis que d’autres peuvent nager ou encore grimper pour accéder à des zones inaccessibles autrement.

Vous pouvez agrémenter votre collection de monsties comme vous feriez avec un Pokédex en récoltant des œufs trouvés dans les tanières de monstres. Pour ce faire, deux choix s’offrent à vous : vaincre le monstre en question ou l’obliger à se replier grâce à diverses techniques. Dans les deux cas, vous pourrez repartir avec un œuf, dont la rareté dépend de son odeur et de son poids, toujours indiqué par votre fidèle ami Navirou.

Cet opus introduit le système d’hybridation grâce aux gênes. C’est un système qui vous laisse modifier les compétences et pouvoirs de vos monstres en utilisant le rite de transmission. Vous pouvez ainsi vous forger une petite équipe sur mesure en fonction de votre style de jeu ainsi que de vos besoins sur le long terme et aux différentes étapes de la narration. Le rite de transmission peut être effectué pendant ou après l’éclosion des œufs.

En avant les combattants

Les combats au tour par tour, qui sont la particularité de la saga Stories, sont d’une diversité étonnante tant il y a de paramètres à prendre en compte. Vous devez choisir votre arme, votre monstie ainsi que le type d’attaque utilisé. Les attaques simples rentrent dans les catégories dites technique, force et vitesse qui se complètent les unes aux autres et sont donc contrebalancées. Ceci est particulièrement important lors des duels – c’est-à-dire lorsque le monstre combattu vous a particulièrement dans le viseur pendant un tour.

Les tours et attaques utilisées vous permettent de remplir une jauge d’amitié. Cette dernière vous permet d’utiliser des attaques plus puissantes, toujours avec le même système qui oscille entre force, vitesse et technique. Elle vous permet également, lorsque celle-ci est complète, de monter sur votre monstie et d’effectuer une attaque combinée bien plus puissante.

Les combats sont donc régis par un système très équilibré et varié qui vous laisse le choix par rapport à l’approche que vous souhaitez adopter. À noter que vous avez également la possibilité d’utiliser des objets, très utile pour vous remettre de la vie après avoir essuyé un coup dur par exemple, que vous pouvez changer d’arme une fois par tour et que vous pouvez même changer de monstie en cours de combat. Autant de choix qui vous laisse une vraie liberté très appréciable.

Un gameplay équilibré entre jeu et anime

L’histoire est proposée en standalone, même si quelques personnages – dont nous tairons l’identité – repassent une tête à l’occasion. La narration est extrêmement accessible et compréhensible même pour les plus jeunes joueurs. C’est donc un titre qui offre une bonne séance de divertissement sans trop de prise de tête. L’ambiance du jeu oscille parfaitement entre trame narrative intrigante, action, exploration et cinématiques, ce qui donne une réelle impression d’équilibre.

De plus, l’expérience du gameplay est totalement libre et propre à chacun, que l’on veuille se concentrer sur l’histoire principale ou bien sur l’exploration et les quêtes annexes. Quant au ton de la narration, elle aborde des événements importants sans trop en faire et surtout en laissant une bonne place à l’humour et au suspens. Le tout est saupoudré d’animations brillamment réalisées, qui reprennent parfois les codes gestuels et expressions faciales du genre du manga.

Un des points forts du jeu est le défilement automatique des dialogues. Cela permet de profiter un maximum de la narration, comme si vous étiez posé devant un sympathique anime japonais. Vous pouvez à tout moment l’activer ou le désactiver en appuyant sur la touche X lors d’un dialogue.

Enfin, l’univers musical est un des aspects qui renforcent l’immersion et qui harmonise le gameplay de manière globale. Les musiques sont variées et accompagnent bien la narration ainsi que les scènes de combat. Bien dosées et vraiment entrainantes pour certaines, elles confèrent au jeu tout le charme caractéristique d’un bon RPG.

