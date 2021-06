Test OnePlus Nord CE 5G, plus accessible, toujours convaincant

Avec un meilleur rapport qualité-prix que son prédécesseur, on a passé quelques jours avec le nouveau smartphone de OnePlus, voici notre test du OnePlus Nord CE 5G.

L’année dernière, OnePlus était revenu sur le marché qui avait convaincu les fans de la première heure, à savoir le marché des smartphones avec un très bon rapport qualité-prix. Cette année, le constructeur chinois veut proposer encore mieux. Voici le nouveau OnePlus Nord CE 5G.

Alors que les OnePlus de la Série 9 représente ce qui se fait de mieux au niveau technologie, le Nord CE 5G est le nouveau rapport qualité-prix de OnePlus. Pour ceux qui se le demandent, CE n’est pas pour Comité d’Entreprise ou autres, mais pour Core Edition.

Les Caractéristiques du OnePlus Nord CE 5G

Pour rappel sur les caractéristiques, le nouveau OnePlus Nord CE 5G vous propose :

OnePlus Nord CE 5G Écran - Ecran Fluid AMOLED de 6,43"

- Définition Full HD+ (1080x2400)

- 3D Corning Gorilla Glass 5

- Certification HDR10+

- 90Hz

- Format 20:9

- Occupation de 92,7%

- Ambiant Display

- sRGB et DCI-P3

- Mode Lecture

SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 750G

- Adreno 619 Mémoire - 6Go, 8Go ou 12Go de RAM LPDDR4X

- 128Go ou 256Go stockage UFS 2.1

- Pas d'extension mémoire Coloris - Charcoal Ink

- SilverGray

- Blue Void

- Dos en verre

- Contour en plastique

Appareil Photo - Triple appareil photo au dos :

- Appareil principal : 64 Mégapixels, 26mm F1.79

- Appareil ultra grand-angle : 8 Mégapixels, 119°, F2.25

- Appareil noir&blanc : 2 Mégapixels F/2.4



- Autofocus PDAF + LAF

- Zoom numérique x2

- Technologie UltraShot

- Technologie AI Smart Pet

- Mode nuit NightScape 2.0

- Super Resolution + HDR

- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p à 30fps ou 60fps et Ultra HD 2160p à 30fps

- Mode Ralenti en 1080p à 240fps



- Appareil frontal grand angle

- Capteur Sony IMX471 16 Mégapixels, 26mm, F2.45

- Stabilisation électronique (EIS)

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 4K à 30fps ou 60fps

- Timelapse Audio - Haut-parleur mono

- Prise jack 3,5mm Batterie - Batterie de 4500 mAh

- Warp Charge 30T (30W, 0-70% en 30 min)

Connectivités - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran

- Bluetooth 5.1

- WiFi 5

- 4G et 5G

- Double nano-SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 2.0, port USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- Oxygen OS 11 Taille et Poids - 159,2 × 73,5 × 7,9 mm

- 170 grammes Prix de lancement - 299 euros (128Go + 6Go)

- 329 euros (128Go + 8Go)

- 399 euros (256Go + 12Go) Date de Disponibilité - 17 Juin 2020

Pour le packaging en soi, c’est classique et sans surprise, on retrouve un chargeur USB Warp Charge 30T, un câble USB Type-C vers Type-A et des notices pour une première prise en main.

Pour son prix, comptez officiellement à partir de 299 euros.

Design, Ecran et Audio

Lorsqu’on découvre le OnePlus Nord CE 5G pour la première fois, on découvre un smartphone assez similaire à son prédécesseur. Les lignes sont épurées et on retrouve une taille compacte, surtout en 2021. On retrouve bien évidemment les grandes lignes des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro avec un dos en verre et un contour non plus en métal mais en plastique. S’il y a une différence sur le papier, dans la réalité, on note à peine la différence avec un smartphone avec un contour en métal. Cette année, exit le verre glose, on retrouve un verre dépoli, ce qui ne peut être que bon contre les traces de doigts. La finition est toujours bonne et respire la qualité. Cette année, le smartphone est encore plus léger avec un poids de seulement 170g, la prise en main est excellente et on retrouve retrouve au dos un bloc photo tout en longueur. On notera enfin que le capteur d’empreintes est toujours de type optique et il est placé sous l’écran.

Côté écran, on retrouve un écran plat Fluid AMOLED de 6,43 pouces (6,44 pouces sur son prédécesseur) et avec une définition Full HD+. Si le OnePlus Nord CE 5G ne propose pas un taux de rafraichissement de 120Hz, on retrouve tout de même du 90Hz et ce n’est pas rien au quotidien puisque ce taux permettra plus de fluidité dans l’affichage.

Au quotidien, on notera pas de différence notable avec un écran 120Hz. La différence entre le 60Hz et le 90Hz est bien plus marquante que celle entre 90Hz et 120Hz. On retrouve sinon un excellent écran avec des noirs profonds et des couleurs contrastées. La dalle du OnePlus Nord CE 5G s’en sort très bien, tant au niveau des couleurs que des angles de visions, on regrettera peut-être une luminosité en retrait. Côté audio, on aura droit qu’à un simple haut-parleur mono, dommage mais cela suffira pour des contenus courts. Et enfin, on note le retour du port jack 3,5mm.

OxygenOS 11, Performances et Autonomie

Le OnePlus Nord CE 5G est bien évidemment livré avec Android 11 ainsi qu’une surcouche OxygenOS 11. Pas de surprise, elle est toujours ultra fluide et agréable au quotidien. La surcouche de OnePlus reste, à nos yeux, la meilleure surcouche Android à ce jour. Côté performances, le OnePlus Nord CE 5G embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 750. On est en terrain connu, le 750G est moins puissant que le 765G du Nord de l’année dernière mais on n’a pas noté de problème particulier au quotidien. Le smartphone ne chauffe pas et ce, quelque soit les applications lancées. L’expérience utilisateur reste fluide et dans un usage quotidien, il n’y clairement pas à se plaindre.

Il faudra quelques jours d’utilisation avant d’obtenir une autonomie de croisière. Mais pour notre plus grand bonheur, avec une batterie de 4500 mAh, on a de quoi faire pour tenir une journée chargée facilement. On peut même tabler facilement sur les deux jours d’autonomie sans trop forcer. On retrouve bien évidemment la recharge rapide à 30W, toujours pratique, même si ce n’est pas un foudre de guerre par rapport à certains de ses concurrents les plus directs.

Photo et Vidéo

Pour la partie photo, pas de surprise en soi. En effet, on retrouve un bloc composé de trois appareils photo, contre quatre sur son prédécesseur. On retrouve bien évidemment un appareil photo principal grand-angle et un ultra grand-angle. A côté, OnePlus propose un capteur noir&blanc pour le mode Portrait. Dans nos usages et pour un smartphone de cette gamme, on a trouvé les photos plutôt réussis avec du piqué. Si l’ultra grand-angle pourrait gagner en netteté, on apprécie une certaines cohérence entre les deux appareils photo.

En condition de faible luminosité, OnePlus continue de faire des progrès mais ça reste peu, il n’y a pas de révolution. Les photos sont encore trop lissées à notre goût mais pour cette gamme de prix, ça reste plus qu’acceptable. Côté vidéo, on notera la possibilité d’enregistrer des vidéos allant jusqu’en 4K, ce qui est bien pour cette gamme de prix. Après, il ne faudra pas s’attendre à des résultats dignes des OnePlus 9 mais cela s’avère amplement suffisant pour des vidéos souvenirs.

Plus des mots, des exemples :