Test Realme buds Q2, les écouteurs sans fil au rapport qualité prix imbattable

Realme revient fort avec ses Buds Q2, des écouteurs sans fil à moins de 30€. Que valent-ils ?

Après une première version franchement réussie en regard de son (tout) petit prix, Realme revient à la charge avec les Buds Q2, une seconde version qui s’affiche à un tarif tout aussi raisonnable, sans pour autant lésiner sur la qualité. Est-ce un aussi bon rapport qualité-prix que cela ? Réponse dans ce test des Realme Buds Q2 !

Design, Ergonomie et Autonomie

Côté design, on ne change pas une équipe qui gagne. Les Realme Buds Q2 sont petits, vraiment petits (et c’est une qualité). Le boîtier de charge qui renferme les écouteurs se glisse très aisément dans une poche de pantalon et semble plutôt solide, en plus d’être très léger (39 grammes). Les écouteurs en eux-mêmes, au format intra-auriculaire, sont eux aussi particulièrement discrets, avec leur forme de galet. Les Realme Buds Q2 sont livrés avec plusieurs paires d’embouts pour s’accommoder de toutes les oreilles. Ils ne glissent pas, sont agréables à porter et leur surface en imitation carbone confère un look plutôt original à l’ensemble. Notez qu’on retrouve deux coloris, dont notre version noire de test, mais aussi une version bleue qu’on trouve franchement réussie.

Les écouteurs et leur boîtier de recharge confèrent au total 20 heures d’écoute d’après la marque. Dans notre test des Realme Buds Q2, on a noté un chiffre plutôt similaire, avec quatre à cinq heures d’écoute par écouteur, et un peu moins d’une vingtaine d’heures au total. Pour ce prix, c’est très satisfaisant. Petit bémol en revanche du côté de la prise permettant de recharger le boîtier. Realme n’a pas jugé bon d’intégrer de l’USB-C à ses écouteurs à petit prix et on retrouve donc un antique connecteur micro USB à la place. Pour cela, Realme glisse un court câble USB-A vers micro USB de couleur jaune dans la boîte. On s’en accommodera. Comptez environ deux heures pour recharger entièrement ce boîtier de recharge, et seulement 10 minutes afin de profiter de 2 heures d’écoute.

Fonctions et Qualité Sonore

La surface imitation carbone des écouteurs se dote de contrôles tactiles. Un double tap vous permet de mettre pause, un triple tap de changer de chanson, et, lorsqu’on reste appuyer sur les deux écouteurs en même temps pendant quelques secondes, on passe en mode jeu. De ce fait, la latence passe à seulement 88 ms, d’après la marque, ce qui est plutôt agréable sans être au niveau des véritables modes gaming qu’on peut retrouver sur certains écouteurs dédiés à cet usage. Mais ce n’est pas non plus le même prix. À noter que ce mode faible latence réduit l’autonomie des écouteurs.

Évidemment, on ne retrouve pas de réduction de bruit active à ce prix. Néanmoins, l’isolation passive des embouts fournis nous a semblé franchement correcte, d’autant qu’ils sont suffisamment bien maintenus dans les oreilles pour qu’on puisse choisir un embout plus large et ainsi profiter d’une meilleure isolation. On retrouve néanmoins une réduction du bruit ambiant du côté des micros des écouteurs, et celle-ci semble plutôt bien fonctionner. En tout cas, mes interlocuteurs ne s’en sont jamais plaints même lorsque j’appelais depuis une rue plutôt fréquentée.

Côté son, les Realme Buds Q2 proposent des membranes de 10 mm, et sont compatibles avec les codecs SBC et AAC, ce qui conviendra parfaitement à l’écoute de musique en streaming. On a trouvé le son plutôt correct. N’attendez pas non plus un rendu haute qualité, mais pour ce prix, le rendu est franchement équilibré et s’avère finalement plutôt neutre. Les écouteurs s’accommoderont donc de pratiquement n’importe quel genre musical aisément.

À noter qu’une application, baptisée Realme Link et disponible aussi bien sur Android qu’iOS, vous permet de personnaliser le son en fonction de vos préférences. Suivant vos préférences, on y retrouve par exemple un mode permettant d’amplifier les basses ou encore une fonction pour favoriser les voix. L’application est plutôt bien faite dans l’ensemble, claire et fonctionnelle. Néanmoins, il faudra obligatoirement vous créer un compte, et le processus se montre plutôt laborieux avec plusieurs étapes nécessitant de rentrer plusieurs codes de sécurité qui se perdent parfois en route.