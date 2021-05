Prise en main Rekt RGO Max Business et Réduction de 10% sur l’ensemble de la marque

C'est le summun de la marque française, on a pu prendre en main la nouvelle REKT RGO Max Business et on valide à 100%.

Comme vous le savez, les Geeks ne peuvent se permettre d’avoir de simples fauteuils de bureau, il leur faut du confort, de la solidité et du coup, rien ne vaut des fauteuils pensés pour rester de longues heures au bureau. En général, quand on parle de fauteuils ou de sièges pour les Geeks, on a tendance à penser aux fauteuils dits de « Gamers », mais il y a plus confortable. Oui, c’est aussi un peu plus cher, mais vu le temps qu’on passe derrière un bureau, autant se mettre bien !

Si on connait déjà la marque française Rekt, conçue et pensée par des passionnés de jeux vidéo et qui sont dans cet univers depuis plus de 15 ans. Du coup, au lieu de simplement tester une siège gaming, on s’est essayé au top du top de la marque, le RGO Max Business. Ce siège qui n’est pas forcément de type Gamer de prime abord reste super ergonomique et multi-usages ! Oui, même pour le gaming et c’est comme ça qu’on l’utilise.

Nouveau fleuron de la marque française, on retrouve un châssis en alliage d’aluminium ADC12 et d’un Mesh à trois couches de très haute qualité et ultra résistant (un treillis triple couche en fibre de polyester + fil DuPont). Mais là où le RGO Max Business se différencie de son prédécesseur, le RGO Max, c’est au niveau de ses fonctionnalités et de ses réglages. En effet, le RGO Max Business propose un appuie-tête fonctionnel et rotatif de 45°, le dossier est réglable en profondeur et en inclinaison avec un système de support lombaire réglable également, les accoudoirs sont réglables sur 8 niveaux et proposent des palettes d’ajustement. L’assise est ajustable également en profondeur. De notre côté, on aurait peut-être aimé que l’assise puisse aller un peu plus loin, mais c’est parce qu’on souhaite une assise en mode « affalé », tels de vrais geeks. Et enfin, la base respire la qualité et on est loin du plastique habituel de certaines marques.

Du coup, avec toutes ces fonctions, la RGO Max Business n’est pas le plus petit des fauteuils de bureau. En revanche, s’il est imposant au montage, on remarque finalement qu’il ne prend pas plus de place qu’un siège gaming classique et que certains apprécieront bien plus le design de la gamme RGO. Dans tous les cas, après quelques mois, le fauteuil est toujours au top avec un tel confort que souvent, on oubliait qu’on était sur un fauteuil de bureau. On apprécie le support lombaire ou encore la facilité d’utilisation pour changer rapidement de position. Le fauteuil est vraiment réglable dans tous les sens et on l’a vraiment apprécié pendant ces longues journées de pandémie.

A noter que le fauteuil est livré quasi monté et que ça ne prendra pas plus de 10 minutes pour avoir le RGO Max Business opérationnel. En revanche, le carton de livraison, c’est un très gros paquet de 30kg donc si vous avez un ascenseur, cela sera un avantage non négligeable. Rekt propose une garantie à vie pour le châssis, le cadre en aluminium et le revêtement, 5 ans pour le mécanisme central de soutien lombaire et 3 ans pour les mécanismes d’accoudoirs, les roulettes, et le vérin.

On pouvait s’y attendre, le seul et unique vrai point négatif de ce siège reste son prix assez élevé de 699 euros. On voit trop souvent des personnes critiquer le fait de ne pas investir autant dans un fauteuil, mais si on passe 8 heures par jour dessus, on peut vous assurer que nos dos valent bien plus que le prix du RGO Max Business. Dans tous les cas, il y en a pour tous les budgets donc n’hésitez pas à jeter un œil sur leur site.

