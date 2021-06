Test Oppo A94, équilibré et bien fini

L'Oppo A94 incarne le nouveau milieu de gamme ultime selon la marque. Doté d'une fiche technique plutôt équilibrée et d'un look dans l'air du temps, que vaut ce smartphone ?

© JDG

Après avoir eu l’occasion de tester le dernier fleuron de la marque, l’Oppo Find X3 Pro, ainsi que son petit petit frère, l’Oppo Find X3 Lite, on vous propose aujourd’hui le test de l’Oppo A94. Il s’agit d’un smartphone de milieu de gamme compatible 5G, vendu moins de 360€, qui permet de profiter de l’essentiel de l’expérience de la marque à petit prix, et représente désormais le haut du panier dans la nouvelle gamme A du constructeur. Vaut-il vraiment le coup ? Réponse dans notre test du Oppo A94 !

Caractéristiques du Oppo A94

Oppo A94 5G Écran - Écran AMOLED de 6,43"

- Définition FullHD+ (2400x1080)

- 60Hz

- 409 ppp SoC et GPU - MediaTek Dimensity 800U

- GPU Mali-G57 MC3 Mémoire - 8 Go de RAM

- 128 Go de stockage

- Extension microSD Coloris - Noir

- Violet Appareil Photo - Capteur principal 48 MP, F1,7

- Ultra grand-angle 8 MP, F2,2

- Capteur Macro 2 MP

- Capteur N&B 2 MP



- Capteur frontal 15 MP Audio - Haut-parleurs mono

- Prise jack 3,5 mm Batterie - 4310mAh

- SuperVOOC 30W Connectivités - Lecteur d'empreintes sous l’écran

- Bluetooth 5.1

- WiFi 5 (ac)

- 5G

- Port USB Type-C

- GPS

- NFC Logiciel - Android 11

- ColorOS Taille et Poids - 160,1 x 73,4 x 7,8 mm

- 173g Prix de lancement - 339 euros Date de Disponibilité - 22 avril 2021

Design et Écran

Visuellement, on est en terrain connu. L’Oppo A94 propose un design clairement dans l’air du temps, avec sa dalle bord à bord à l’avant arborant un poinçon, et son dos mat en plastique de couleur. Sur notre modèle de test, on a trouvé les reflets franchement réussis, dignes d’un smartphone premium. Sur ce dos, on retrouve un bloc photo rectangulaire plutôt bien intégré et assez discret. Certes, il est légèrement proéminent et rend le smartphone bancal lorsqu’il est posé sans coque de protection sur une table. Mais après tout, ce n’est clairement pas le pire en la matière, et on commence à s’y habituer sur nos smartphones.

Côté maniabilité, l’Oppo A94 se montre plutôt fin (7,8 mm), léger (173 grammes) et agréable à prendre en main avec son dos mat. Les tranches sont elles aussi faites de plastique qui reprend le coloris de l’arrière du smartphone. Sur la tranche basse, on retrouve le haut-parleur, le port USB-C pour la recharge, et enfin, une prise jack 3,5 mm.

Du côté de l’écran, on profite d’une grande dalle AMOLED de 6,43 pouces avec une définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), à 409 ppp. Cet écran propose des couleurs chatoyantes, de bon angles de vision, mais sa luminosité laisse quelque peu à désirer, surtout en extérieur. De plus, son taux de rafraîchissement est malheureusement limité à 60 Hz. On aurait préféré un écran 90 Hz comme le proposent certains de ses concurrents sur cette gamme de prix. Enfin, même s’il s’agit bien d’une dalle AMOLED, le smartphone est pourvu d’une épaisse bordure inférieure qui fait un peu tâche avec son design globalement très réussi. Écran AMOLED, certes, mais Oppo semble avoir fait trop de compromis sur l’affichage. Dommage.

Performances, ColorOS et Autonomie

À l’intérieur, l’Oppo A94 fait l’impasse sur Qualcomm et pioche plutôt du côté de MediaTek. Le smartphone est équipé d’un Dimensity 800U, un SoC de milieu de gamme parfaitement compétent et offrant de bonnes performances. Pour vous faire une idée, il se classe généralement peu ou prou au même niveau qu’un Snapdragon 765G de chez Qualcomm, un SoC qu’on retrouve dans un bon nombre de smartphones comme, par exemple, le dernier fleuron de Google, le Pixel 5, ou encore l’Oppo Reno 5.

Ici, il est accompagné de 8 Go de RAM ainsi que d’un modem qui rend le smartphone compatible avec la 5G. On n’a malheureusement pas pu tester la 5G, faute de forfait compatible, mais du côté des performances, c’est du tout bon. L’Oppo A94 est parfaitement fluide, ne souffre d’aucun lag, et tient parfaitement le choc même en cas de multitâche intensif. En jeu vidéo, il se montre aussi tout à fait capable, et on pourra parfaitement monter les graphismes au maximum sur un titre comme Call of Duty Mobile.

La vélocité du processeur est parfaitement mise en valeur par l’interface logicielle très réussie d’Oppo, ColorOS. Cette surcouche est parfaitement intuitive, simple à utiliser, et regorge d’options de personnalisation bien pensées qui vous permettront de peaufiner l’interface à votre convenance. On note aussi quelques emprunts bienvenus du côté de l’interface de OnePlus, OxygenOS, qui est sans doute l’une des surcouches qu’on aime le plus dans le monde Android au Journal du Geek. L’expérience globale s’avère franchement convaincante et finalement très proche d’Android Stock, avec quelques petites trouvailles en plus.

Enfin, un mot sur l’autonomie de l’Oppo A94, qui n’est pas réellement son point fort, sans être catastrophique pour autant. Le smartphone embarque en effet une “petite” batterie de 4 310 mAh. Pas de quoi faire des merveilles, mais cela nous permet tout de même de tenir une journée complète d’utilisation. En revanche, ne comptez pas sur l’Oppo A94 si vous souhaitez aller au-delà d’une journée. Le smartphone est néanmoins compatible avec la recharge rapide VOOC à 30W d’Oppo, ce qui lui permet d’être rechargé plutôt rapidement au cas où vous arriviez à court d’autonomie au cours d’une journée.

Photo et Vidéo

Côté photo, l’Oppo A94 dispose de quatre capteurs au dos, dont seulement deux seront réellement exploitables au quotidien. Les deux autres, un capteur macro et un capteur destiné à calculer la profondeur de champ, ne serviront que dans des cas bien spécifiques. On se concentrera donc sur le capteur principal de 48 MP, et l’ultra grand-angle de 8 MP qui l’accompagne.

Le capteur principal de 48 MP s’avère plutôt convaincant dans l’ensemble, sans être excellent. Il bénéficie d’un bon piqué avec des clichés de 12 MP en sortie qui tirent profit du pixel-binning pour combiner quatre pixels en un. De ce fait, le zoom numérique s’avère utilisable et même plutôt bon. Surtout, on a trouvé que le smartphone gère vraiment bien l’HDR, ce qui permet de profiter de clichés parfaitement exposés. En revanche, au cours de ce test de l’Opp A94, on a trouvé le rendu général trop contrasté et les couleurs un brin trop saturées, mais c’est aussi un parti-pris et certains préféreront ce type de rendu.

Quant à l’ultra grand-angle, il fait ce qu’on lui demande sans être particulièrement transcendant. Il se montrera en revanche inutilisable dans un environnement sombre. Le capteur principal aussi montrera rapidement ses limites dès lors que la lumière viendra à manquer, avec du bruit numérique assez visible. Heureusement, le mode nuit se montre plutôt efficace pour rectifier le tir. Enfin, à l’avant, le capteur de 16 MP remplit parfaitement sa fonction pour les selfies.

En définitive, l’Oppo A94 n’est pas un excellent photophone et montrera vite ses limites le soir venu. Il est loin d’être mauvais, mais il y a de meilleures propositions côté photo chez la concurrence sur cette gamme de prix. Notez, enfin, qu’il est également capable de filmer en jusqu’en 4K à 30 i/s, avec un rendu correct.