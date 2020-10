Le 20 novembre prochain, Disney+ accueillera Marvel’s 616, un documentaire au format d’anthologie en huit épisodes qui devrait nous révéler les secrets les plus enfouis de l’univers des super-héros. Voici la première bande-annonce officielle !

Vous pensiez que le Marvel Cinematic Universe n’avait plus aucun secret à vous réserver ? Ce nouveau documentaire signée Disney+ pourrait bien vous surprendre ! Par surprise, la firme aux grandes oreilles lâche la bande-annonce officielle de Marvel’s 616, un docu-série anthologique de huit épisodes, afin de parfaire les connaissances des fans de l’univers Marvel.

Dans Marvel’s 616, on pourrait avoir droit à quelques révélations sur les coulisses de l’univers des super-héros, qu’il s’agisse d’anecdotes sur les personnages qui peuplent Marvel – y compris les personnages « oubliés » – mais aussi des anecdotes sur les créateurs des comics et les péripéties derrière ces aventures. Surtout, on devrait y découvrir l’impressionnant réseau d’artistes collaborant avec Marvel à travers le monde. Pour vous faire une idée des thématiques abordées, voici les titres des huit épisodes : « Le Spider-Man Japonais”, “ Plus loin, plus haut, plus vite”, “Un savoir-faire incroyable”, “Objets trouvés”, “En tenue !”, “Derrière l’emballage”, “La méthode Marvel” et enfin “Marvel Spotlight ».

Chacun de ces huit épisodes devrait aborder un point précis de l’univers Marvel, sous l’objectif de huit réalisateurs différents – un pour chaque épisode. On devrait ainsi retrouver Gillian Jacobs (Community, Love sur Netflix), mais aussi Paul Scheer (The League), Alison Brie (Community, Glow), David Gelb (Jiro Dreams of Sushi, Chef’s Table sur Netflix), Clay Jeter (Chef’s Table, Unsolved Mysteries), Andrew Rossi (Eat This New York, Le Cirque : A Table in Heaven), Sarah Ramos (Mes plus belles années) ainsi que Bryan Oakes. Marvel’s 616 paraîtra le 20 novembre prochain, exclusivement sur Disney+. Par ailleurs, si vous cherchez un programme à regarder pour ce mois d’octobre, voici la liste de toutes les sorties sur la plateforme !