Le Super Mario Bros. en « battle royale » est disponible sur Nintendo Switch

Dès aujourd’hui, et jusqu’au 31 mars 2021, les abonnés Nintendo Switch Online peuvent jouer gratuitement au nouveau « Super Mario Bros. » façon « battle royale » : « Super Mario Bros. 35 ».

« Depuis la toute première invasion du royaume Champignon par Bowser et ses sbires il y a 35 ans, Mario a surmonté de nombreuses épreuves, mais il n’a jamais relevé un tel défi ! » assure Nintendo dans un communiqué. Dès aujourd’hui, tous les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent télécharger le nouveau jeu Super Mario Bros. 35 gratuitement depuis le Nintendo e-Shop. Il ne sera cependant disponible que du 1er octobre au 31 mars 2021. Ce jeu événement a été développé à l’occasion du 35ème anniversaire symbolique du plus célèbre des plombiers et, plus précisément, de la sortie japonaise de Super Mario Bros. sur Famicom et NES.

Dans Super Mario Bros. 35, le joueur tentera de compléter les niveaux du jeu d’origine mais il ne sera pas seul. 34 autres joueurs en feront de même, en même temps que lui. Mais le but n’est pas seulement d’être le premier à finir le plus de niveaux possibles : il faut aussi rester en vie jusqu’à terminer en tant que dernier survivant. En cela, Super Mario Bros. 35 est en effet un « battle royale », comme Fortnite ou Fall Guys : Ultimate Knockout, mais doté d’un parfum éminemment rétro. Au fur et à mesure que le joueur écrase des ennemis, ces derniers sont envoyés pour garnir les niveaux des autres joueurs et leur rendre la tâche de plus en plus difficile. Évidemment, l’inverse est aussi vrai. Pour aider le joueur à vaincre les ennemis envahissant son tableau de jeu, une roulette lui confère des objets ou des capacités. Quatre méthodes de victoire sont possibles : être le plus rapide à compléter les niveaux ou finir avec le plus de pièces dans le temps limite, vaincre tous ses adversaires ou bien l’une des trois aléatoirement. Pour finir, comme les autres jeux en ligne cités plus haut, Super Mario Bros. 35 se parera de plusieurs défis quotidiens et de batailles spéciales au fil de ses six mois d’existence.