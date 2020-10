Disney+ a trouvé sa Miss Marvel

La plateforme de streaming vidéo Disney+ aurait fini par trouver l’actrice qui interprètera le rôle de Miss Marvel, première super héroïne musulmane de l’histoire de la franchise.

Après de longues recherches, Disney+ a enfin trouvé l’interprète de Miss Marvel, alias Kamala Khan. Selon les informations du site Deadline, il s’agirait en effet de la jeune Iman Vellani, encore inconnue du grand public, qui devrait incarner à l’écran la super héroïne américano-pakistanaise de confession musulmane, une grande première au sein du MCU.

Une première pour le MCU

Si Miss Marvel existe depuis les années 1960 au sein des comics Marvel, le personnage a endossé, comme beaucoup d’autres avant lui, de nombreuses identités civiles au cours des décennies. Après avoir officié sous les traits de Carol Danvers (devenue par la suite Captain Marvel) ou encore de Sharon Ventura (transformée en Miss Chose à partir de 1988), la série Disney+ se concentrera donc sur la dernière incarnation en date de la super héroïne, à savoir la jeune Kamala Khan originaire du New Jersey. Ce nouveau rôle-clé au sein du MCU complète la désormais longue liste des séries attendues à l’avenir sur Disney+, à l’instar de WandaVison, qui arrivera avant la fin de l’année sur la plateforme de streaming, She-Hulk, Faucon et le Soldat de l’hiver, Hawkeye ou encore Loki.

Pour ce premier rôle titre, la jeune actrice Iman Vellani pourra évidemment sur une équipe chevronnée et talentueuse à la réalisation, puisque la série Miss Marvel comptera notamment sur la participation de la scénariste Bisha K. Ali (Sex Education) et du producteur et président des studios Marvel, Kevin Feige, à qui l’on doit notamment la création du MCU. Si Miss Marvel fera ses premiers pas sur nos téléviseurs dans un futur proche, la super héroïne devrait ensuite rapidement rejoindre les salles obscures aux côtés des plus grands noms de la franchise Marvel, rapporte le site The Hollywood Reporter.