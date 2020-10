Avec Hold for Me, c’est Google Assistant qui attend au téléphone pour vous

Difficile de trouver plus pénible que de devoir attendre au téléphone qu’un humain veuille bien vous répondre. Google a imaginé une solution pour l’application Téléphone d’Android.

Appeler un distributeur pour localiser un colis manquant, un fournisseur d’accès pour savoir pourquoi la box est si lente, une compagnie aérienne pour connaitre l’itinéraire d’un prochain vol… Parfois, on se passerait bien de ces coups de fil qui usent beaucoup d’énergie. Et de temps : il faut parfois attendre de longues minutes avant de tomber sur un opérateur humain.

Pour faire autre chose que d’attendre au téléphone

Avec la fonction Hold for Me, Google propose une solution qui s’annonce particulièrement utile. Quand au bout du fil une entreprise ou une administration vous met en attente, c’est Google Assistant qui va prendre le relais pendant que vous pourrez faire autre chose. Lorsque l’assistant repère que la musique d’attente s’est arrêtée et qu’un opérateur a décroché l’appel et est prêt à parler, il envoie une notification visuelle et sonore afin de prévenir l’utilisateur.

Hold for Me utilise les technologies d’intelligence artificielle mises au point par Google, en particulier celle de Duplex, le service d’appel automatique. Avec cette fonction, Google Assistant reconnait non seulement la musique d’attente mais aussi les messages préenregistrés (du type « Merci de rester en ligne, un opérateur va vous répondre dans quelques instants »).

Lorsqu’une personne est finalement au bout du fil, l’assistant peut même lui demander d’attendre pour vous laisser le temps de prendre l’appel ! Le monde à l’envers, en quelque sorte. Il faut savoir que le traitement du flux audio est géré entièrement en local, par le smartphone. À l’heure actuelle, seuls les possesseurs américains de Pixel 4a 5G et Pixel 5 peuvent tester cette nouveauté, à activer dans les réglages de l’app Téléphone. Avant, on l’espère, une diffusion mondiale rapide !