OnePlus prépare le OnePlus 8T et… un nouveau Nord ?

OnePlus prépare la fin de l’année avec plusieurs nouveaux smartphones en vue. Le 14 octobre, le constructeur lèvera le voile sur le OnePlus 8T… qui ne se déclinera pas en version Pro. Par contre, un nouveau OnePlus Nord pourrait être lancé !

OnePlus l’a confirmé : la présentation du OnePlus 8T est programmée pour le 14 octobre. Ce smartphone reste entouré d’un certain aura de mystère, Pete Lau, le patron du constructeur, ayant annoncé que ce modèle offrira « quelque chose d’autre » que le OnePlus 8 Pro. Et peut-être « plus que ce l’on pense ».

Peut-être une surprise de OnePlus

Ce qui est certain, c’est que le OnePlus 8T intégrera un écran doté d’une fréquence d’affichage de 120 Hz, ainsi que la recharge filaire ultra rapide Warp à 65 watts. La rumeur évoque une dalle de 6,55 pouces Full HD+, avec un poinçon en haut à gauche pour le module photo. L’appareil devrait aussi fonctionner avec un Snapdragon 865 et non pas avec le dernier haut de gamme de Qualcomm (Snapdragon 865+).

OnePlus ajouterait 12 Go de RAM, une batterie de 4.500 mAh, et un bloc appareil photo arrière de premier plan : un capteur principal à 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur (2 mégapixels).

OnePlus aura-t-il des surprises à présenter ? Difficile à dire, mais ce qui est sûr c’est qu’il ne faudra pas miser sur une version Pro. Pete Lau l’a confirmé. Les caractéristiques techniques du OnePlus 8T devront se suffire à elles-même ! La vraie surprise pourrait venir du milieu de gamme puisque le constructeur pourrait lancer un nouveau modèle Nord : dans une publication Instagram, le fabricant laisse entendre que quelque chose arrive dans cette gamme.