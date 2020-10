Spotify : une nouvelle option pour trouver facilement le nom d’une chanson

Avoir les paroles d’une chanson qui tournent en boucle dans le cerveau sans connaître le titre ou l’artiste de ladite chanson peut être une situation pour le moins désagréable. Spotify a donc décidé de remédier au problème avec une fonction qui permet de trouver un titre en entrant les paroles que vous avez éventuellement retenues. Disponible sur les systèmes iOS et Android, cette recherche est en fait assez simple. Il suffit de taper les paroles dans la barre de recherche pour consulter la base de données de Spotify et voir toutes les chansons qui contiennent ces mots.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020