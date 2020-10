Emily in Paris : la série Netflix s’attire les moqueries des Français

Disponible sur Netflix depuis le 2 octobre, la série « Emily in Paris » et ses clichés gros comme la Tour Eiffel n’ont pas vraiment plu au public français.

Accessible depuis quelques jours sur Netflix, la série Emily in Paris, imaginée par Darren Star (Sex and the City, Beverly Hills) et incarnée par Lily Collins, nous plonge dans les aventures parisiennes d’Emily, une jeune Américaine du Midwest fraîchement débarquée en France pour secourir une agence de marketing parisienne au bord de la faillite. Dans ce soap décidément très américain, le Paris fantasmé dans lequel la jeune femme s’installe n’a pas grand-chose à voir avec le quotidien des Franciliens.

Emily posts this pic on her Instagram and gets 20,000 new followers. #EmilyInParis pic.twitter.com/T5gKjA54BI — Danny Pellegrino (@DannyPellegrino) October 4, 2020

En dix épisodes, la série Emily in Paris enchaîne les clichés autour des Parisiens. Arrogants, accro au vin et à la cigarette, les personnages imaginés par Darren Star se paient aussi le luxe d’être particulièrement désagréables et fainéants, rapporte le Hollywood Reporter. Heureusement, ils sont beaux et incroyables au lit, ce qui permettrait presque de pardonner leur infidélité maladive. En plus de ses protagonistes stéréotypés, c’est la ville entière de Paris qui s’offre des airs de carte postale. Pas de travaux, pas de déchets sur les trottoirs… La capitale parisienne sent le Chanel N°5 à chaque coin de rue et semble d’ailleurs se limiter aux quartiers les plus huppés, allant des Champs-Élysées à Montmartre, en passant par le Marais. Une ville aux allures de carte postale instagrammable, qu’Emily ne se prive pas d’afficher sur les réseaux sociaux, gagnant à chaque publication plusieurs centaines de followers supplémentaires.

Autant de clichés sur la France qui n’ont pas manqué de faire réagir avec humour les internautes. On retiendra notamment le moment où la pauvre jeune femme se retrouve contrainte de vivre dans une “chambre de bonne”, ou plus exactement un studio d’au moins 35 m² avec vue imprenable sur la Tour Eiffel (mais au cinquième étage sans ascenseur). La comédie romantique peut heureusement se targuer d’avoir reçu un accueil relativement chaleureux auprès du grand public international. Après tout, on ne lui demandait pas d’être réaliste.