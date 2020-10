Fall Guys : le premier niveau chevaleresque de la saison 2 révélé

La saison deux de « Fall Guys : Ultimate Knockout » commence demain, 8 octobre, et s’accompagnera d’un nouveau niveau appelé « Knight Fever. »

La saison deux de la dernière « success story » du marché des batailles royales en ligne sera déployée à partir du jeudi 8 octobre. Elle aura pour thème la chevalerie, la magie, les dragons et les châteaux. Mais surtout, elle s’accompagnera de nouvelles courses d’obstacle pour éviter aux joueurs assidus de se lasser par trop de répétitions. La première nouvelle course qui sera ajoutée dans cette saison deux de Fall Guys : Ultimate Knockout a été dévoilée par IGN (voir ci-dessous) et se nomme « Knight Fever. »

Si elle garde bien évidemment des éléments classiques de Fall Guys, cette nouvelle course se pare d’obstacles inédits comme de gigantesques haches à balancier, des rondins de bois bardés de piquants et des ponts-levis frénétiques. Le tout s’entremêle pour offrir des sensations rappelant aussi bien Indiana Jones et la dernière croisade ou Dragon’s Lair. Pour rappel, dans cette saison deux, de nombreux terrains de jeux de Fall Guys seront inspirés de l’architecture médiévale, avec des ponts-levis mais aussi des murs de pierre de grande taille. Les joueurs pourront aussi déguiser leur avatar en chevalier, en sorcière ou en dragon.

Mais à quoi ressemble un « Fall Guy » sous son costume ?

Pour surfer sur leur propre buzz et faire patienter les joueurs en amont de la deuxième saison du jeu, les développeurs de Fall Guys : Ultimate Knockout ont répondu à l’une des questions les plus pressantes de leurs fans : de quoi est fait un « Fall Guy » en réalité ? N’est-il qu’un culbuto de plus ou présente-il des éléments anatomiques plus complexes ? Sur Twitter (ci-dessous), Mediatonic a répondu et la vérité est terrifiante. Un Fall Guy mesure 1,83 mètre et se compose d’un squelette humanoïde disproportionné, dont les yeux sortent des orbites comme les tiges d’une plante. « Maintenant, cela fait partir du lore et nous ne le retirons pas », a ajouté Mediatonic. Parfois, comme dit l’adage, la vérité n’est pas belle à voir.

Well, you asked for it… This is official lore now Remember: • Human shown for scale

• Fall Guys are 183cm (6ft)

• This Fall Guy is happy, look into his eyes

• We can’t take it back Official Fall Guys Artwork by Senior Concept Artist:https://t.co/OgiS6WXzno pic.twitter.com/eCLJu1DBpP — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 23, 2020