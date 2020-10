Disney+ aide à regarder les productions Marvel dans l’ordre

Avec une vingtaine de films et trois phases entières, le MCU, entièrement disponible sur la plateforme de streaming Disney+, peut être particulièrement compliqué à regarder pour les néophytes. C’est la raison pour laquelle Disney a enfin mis un peu d’ordre sur son service.

C’est un très grand pas en avant pour Disney+. En mettant de l’ordre dans le MCU, la plateforme de streaming dorlote un de ses plus grands atouts pour attirer un maximum de nouveaux abonnés. En effet, quelqu’un de fraîchement abonné à Disney+ qui voudrait découvrir l’univers cinématographique Marvel pouvait se retrouver un peu démuni face aux 23 premiers films de la saga. Souvent, on était par exemple obligé de consulter Google pour connaître l’ordre des films. Erreur corrigée, puisque les films sont désormais bien rangés dans leur ordre de sortie sur Disney+. Et ça ne s’arrête pas là.

Non seulement les 23 films sont rangés dans leur ordre de sortie au cinéma (Iron Man ouvre la marche et Spider Man : Far From Home la referme), mais ils sont en plus rangés dans leurs phases respectives (de la première à la troisième). Les plus puristes pourront visionner les films dans l’ordre chronologique de la narration de l’univers : on commencera alors par Captain America : First Avenger, qui se déroule pendant la Seconde Guerre Mondiale mais qui n’est que cinquième dans l’ordre de sortie au cinéma. Au-delà du MCU, Disney+ a également catégorisé d’autres films Marvel dans une section intitulée Marvel Legacy Movies. On y trouve, entre autres, les films X-Men et les Quatre Fantastiques. Enfin, les films animés sont aussi catégorisés (Spider-Man, Iron Man, l’Incroyable Hulk etc.).

Déjà relativement complexe dans son ordre chronologique, le MCU va bientôt s’étendre considérablement avec la prochaine phase quatre (voir notre dossier sur la phase 4 de Marvel). En décembre, la minisérie WandaVision ouvrira la marche sur Disney+, suivie de Black Widow au cinéma (5 mai 2021 dans les salles françaises si tout va bien). En tout cas, Disney a très bien compris que la qualité d’une plateforme de streaming ne se limite pas à son contenu : l’utilisateur doit pouvoir naviguer de manière cohérente, fluide et agréable pour bénéficier de la meilleure expérience possible.