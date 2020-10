Les forces armées américaines devraient prochainement s’équiper de fusées SpaceX capables d’acheminer des tonnes de d’armes tout autour du monde en seulement… une heure.

Après être devenue la première entreprise privée à avoir propulsé des astronautes de la NASA à bord d’une fusée en direction de l’ISS, SpaceX décroche un contrat d’ampleur avec l’armée américaine. Le but de cette collaboration entre la société d’astronautique créée par Elon Musk et l’armée des Etats-Unis : révolutionner le transport militaire. Grâce à une fusée de SpaceX, l’armée pourrait acheminer 80 tonnes de matériel de la Floride à l’Afghanistan en seulement… une heure. Une prouesse qui s’explique par la vitesse indécente de la fusée développée par l’entreprise, capable de se déplacer en orbite à 12 070 km/h, soit plus de douze fois plus rapidement qu’un Boeing C-17 Globemaster III, lequel est actuellement utilisé pour ce type d’acheminement. Le C-17 met quant à lui près de quinze heures pour rejoindre l’Afghanistan depuis la Floride.

« Imaginez pouvoir déplacer l’équivalent d’une charge utile de C-17 n’importe où sur le globe en moins d’une heure. Je peux vous dire que SpaceX évolue très, très rapidement dans ce domaine. Je suis vraiment enthousiasmé par l’équipe qui travaille avec SpaceX » a déclaré le général américain Stephen Lyons au cours d’une conférence durant laquelle il a annoncé la nouvelle. Il a également indiqué que les premiers tests devraient démarrer en 2021. Un peu plus tôt en octobre, SpaceX décrochait un autre contrat juteux de 149 millions de dollars avec le Pentagone afin de construire des satellites de détection de missiles. Au mois d’août, l’entreprise fondée par Elon Musk remportait également près de 40% d’un accord avec la Space Force américaine dans le but de lancer de nouvelles fusées dans l’espace. Il semblerait que SpaceX s’installe définitivement comme une solution de choix aux Etats-Unis, notamment après la réussite du vol habité du 30 mai dernier durant lequel deux astronautes américains rejoignaient la station spatiale internationale à bord d’une fusée SpaceX, le Falcon 9.