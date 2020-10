La Freebox Révolution pourrait bientôt disparaître des offres de l’opérateur

Après la Freebox Mini 4K et la Freebox One, l’opérateur pourrait bien poursuivre sa grande opération de nettoyage au sein de ses offres, en supprimant également la Freebox Révolution.

Après la commercialisation de la Freebox Pop, nouvelle box connectée de l’opérateur qui s’est imposée par son succès immédiat auprès du grand public, l’entreprise de Xavier Niel opère un vaste ménage de printemps dans ses services. En juillet déjà, Free avait officiellement arrêté de commercialiser sa Freebox One, lancée en 2018. Plus récemment, certaines rumeurs annonçaient la suppression de l’offre Freebox Mini 4K, disparue des tests d’éligibilité du Télécom. Cette fois, c’est vraisemblablement la Freebox Révolution qui est dans le viseur de l’opérateur, rapportent nos confrères de Phonandroid, cette dernière ayant elle aussi disparue des tests d’éligibilité, restant seulement accessible depuis l’onglet « Prix irrésistibles ».

[MAJ le 10 octobre à 16h20] Après avoir disparu quelques heures des offres principales du fournisseur, la Freebox Révolution est finalement réapparue, rapporte le site Univers Freebox. Une absence de courte durée, qui n’exclut pourtant pas la disparition prochaine de l’offre au sein du catalogue Free. En effet, depuis déjà plusieurs semaines, il est désormais impossible pour des clients de l’opérateur de migrer vers une offre Révolution (hormis dans certains cas particuliers).

Malgré son retour sur le site de Free, la suppression de l’offre Révolution est toujours d’actualité. Depuis plusieurs mois, le Télécom opère une vaste opération de nettoyage et de simplification auprès de ses services. Ce dernier pourrait ainsi à l’avenir décider de se consacrer uniquement à ses trois offres Freebox Pop, Freebox Delta (avec ou sans son option de player Devialet), et Freebox Delta S. Si on peut se réjouir de la simplification du catalogue de l’opérateur, les clients déjà abonnés Freebox Révolution seront probablement contraints de changer d’offre dans les mois à venir, et de passer à l’offre la plus chère proposée par Free.