Un groupe écologiste dégonfle les pneus des SUV, jugés “trop polluants”

Baptisé La Ronce, le groupe écologiste accuse les SUV d’accélérer le réchauffement climatique et de représenter une menace pour l’environnement.

Récemment formé, le collectif écologiste La Ronce devrait rapidement faire parler de lui en devenant “une épine dans le pied des multinationales qui détruisent le vivant”. Dans une vidéo récemment publiée sur YouTube, le groupe a en effet prodigué plusieurs conseils destinés à ses militants, afin de “nuire aux intérêts des multinationales jugées responsables de la dégradation de l’environnement”. Des actions “simples et peu risquées”, parmi lesquelles on retrouve ainsi l’ouverture des bouteilles de Coca-Cola ou de RoundUp dans les rayons des supermarchés, le recouvrement des QR codes des trottinettes électriques en ville (trop polluantes malgré leur moteur électrique), ou encore le sabotage des stations-services appartenant au groupe Total.

“Nous ne porterons jamais atteinte à l’intégrité physique des personnes, mais les biens matériels, eux, n’ont pas de sentiments.” – La Ronce

Au-delà du Coca-Cola et de Total, c’est au SUV que la Ronce conseille de s’attaquer, rapporte nos confrères de Phonandroid. Dans sa vidéo (ci-dessus), le collectif explique ainsi comment dégonfler les pneus des berlines de luxe, en insérant dans le bouchon de valve “un gravillon de la taille d’un grain de poivre”. Cette technique permettrait de dégonfler le pneu en seulement une heure rapporte le groupe, avant de mettre en garde ses militants sur la nécessité de prévenir le propriétaire de la voiture en lui laissant un mot sur le pare-brise, afin que ce dernier ne prenne aucun risque en conduisant avec un pneu dégonflé. Un mot qui invite notamment le conducteur à se tourner vers un mode de transport plus écologique, comme les transports en commun par exemple.

Pourquoi les SUV ?

Si toutes les voitures fonctionnant à l’énergie fossile sont évidemment polluantes, les SUV ont récemment été qualifiés de “catastrophe écologique” par un rapport de la fondation WWF. Ces derniers seraient en effet le deuxième facteur de réchauffement climatique, juste derrière le trafic aérien, alors même qu’ils connaissent une popularité grandissante depuis 2019 en Europe. Tandis que la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) a récemment demandé au gouvernement de mettre en place une nouvelle taxe sur les voitures les plus grosses, et donc potentiellement les plus polluantes, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Lemaire, s’y est fermement opposé fin septembre.

Quels sont les risques ?

Si le fait de dégonfler les pneus d’une voiture n’est évidemment pas recommandé, notamment pour son aspect particulièrement dangereux, le geste est pourtant difficilement punissable juridiquement parlant. En l’absence de témoins et de preuves, ce dernier ne peut en effet pas être considéré comme une infraction, pour la simple et bonne raison qu’il n’entraîne aucune dégradation matérielle directe (ce qui ne serait pas le cas avec un pneu crevé).